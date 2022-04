Kudy na MS do Eugene. Limit už má čtrnáct Čechů, naděje směřují k oštěpu

Období pro plnění limitů pro účast na MS končí atletům 26. června, maratoncům o měsíc dřív. Do Oregonu se dá při nenaplnění startovní kvóty v disciplíně nominovat i na základě umístění v redukovaném pořadí světového žebříčku či díky divoké kartě. Šampionát pak obsadí Eugene od 15. do 24. července.

Největšími oporami české výpravy by měli být oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Oba splnili kritéria na loňských hrách v Tokiu, kde překvapivě získali stříbrnou a bronzovou medaili.

„Cítím, že jsem ještě nepředvedl úplně všechno,“ prohlásil Vadlejch loni v prosinci na vyhlášení ankety Sportovec roku. Pochvaloval si, že do přípravy na letošní sezonu vstoupil zcela zdravý. A už se zamýšlel i nad cestou do Eugene.

Oštěpař Jakub Vadlejch v olympijském finále.

„Udělám všechno pro to, abych tam uspěl,“ vyhlásil. A ještě připomněl, že hned dva týdny po MS čeká atlety v Mnichově evropský šampionát.

„Hlavní určitě bude mistrovství světa, které je i dřív, což se hodí. Je to pro mě opravdu úplně ideální kombinace. Chtěl bych jet na oba vrcholy.“

Naopak jeho 39letý kolega Veselý už bude program vybírat pečlivěji. „Olympiáda v Paříži je pro mě ještě moc daleko. Já plánuju z roku na rok a další bonus, který se mi podařil, je, že mám limit do Eugene. Tam směřuji pozornost a budu se snažit co nejlépe připravit,“ uvedl po návratu z Tokia.

Právo startu v soutěži oštěpařek už má Nikola Ogrodníková, naopak Barbora Špotáková se na šampionát nejspíš nechystá.

„V Eugene se mi nikdy nedařilo, moc se mi tam nelíbí. Je to hrozně daleko, musíte tam být minimálně patnáct dní bez rodiny. Je mi pak fakt smutno, nejsem na to zvyklá. To mi určitě ubírá energii a síly. Proto se mi tam jet nechce, to je spíš ten hlavní důvod,“ řekla v prosinci.

Pozornost tak bude upínat nejspíš k následující akci v Mnichově, na které by se mohla rozloučit s kariérou.

Jelikož se oštěpaři svými hody do hal nevejdou, sezonu 2022 odstartují až venku. První mítink Diamantové ligy je v plánu 13. května v Dauhá.

Koulař Tomáš Staněk na ostravském mítinku mítinku.

Naproti tomu další výrazná postava české atletiky, koulař Tomáš Staněk, už si letos zazávodil. Halovou částí roku se ale protrápil kvůli zranění, v polovině března skončil na HMS v Bělehradě až čtrnáctý.

Pozvánku do Eugene si zajistil loni v srpnu, jeho disciplína tam bude díky domácímu světovému rekordmanovi Ryanu Crouserovi jednou z nejsledovanějších.

Dvojnásobné české zastoupení může nabídnout čtyřstovka žen, limit mají splněný Lada Vondrová a Barbora Malíková, která ve Spojených státech od loňského podzimu studuje.

Barbora Malíková na českém šampionátu v Plzni.

Díky skvělým výkonům v Tokiu, kde postoupila do finále a obsadila třináctou příčku, se na start v Eugene může chystat i mílařka Kristiina Mäki. Společnost by jí měla dělat Diana Mezuliáníková.

Silné české zastoupení slibuje maraton, v němž mají splněný limit Tereza Hrochová, Marcela Joglová, Moira Stewartová i Eva Vrabcová Nývltová, závodit však mohou jen tři.

A na vrcholnou akci se mohou těšit i chodkyně Tereza Ďurdiaková a Eliška Martínková či štafeta mužů na 4x400 metrů.