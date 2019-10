Po vlně dolů. Kam se vytratila prostřední generace české atletiky?

Právě tam přebíral post šéftrenéra Tomáš Dvořák a v následujících letech zažil i velmi úspěšné šampionáty, například Moskvu 2013 se dvěma zlaty a bronzem.

Letos v létě s odkazem na vlastní vyhoření předal post šéftrenéra Janu Netscherovi, bývalému tyčkaři i kondičnímu trenérovi fotbalistů. Ten musí nyní převést českou atletiku přes generační krizi, která už dříve byla hmatatelná a nyní je nesporná.

„Po vlně jedeme dolů. Než doroste další úspěšná generace, chvíli to potrvá,“ říká Zuzana Hejnová.

Překážkářka se od roku 2008 takřka nepřetržitě probíjí do světových a olympijských finále. Ve sprinterské disciplíně jde pro bílou Evropanku o počin obdivuhodný.

MS v atletice 2019 v Dauhá Servis iDNES.cz

Pátý Jakub Vadlejch byl v Dauhá nejlepší z party oštěpařů, která ještě v Londýně 2017 zajistila výpravě tři medaile.

Z ostatních reprezentantů v Dauhá si Kristiina Mäki, semifinalistka na 1500 metrů, vylepšila své kariérní maximum a v porovnání s tabulkami si postupem do semifinále polepšili překážkář Vít Müller a mladičká čtvrtkařka Lada Vondrová, ale ke špičce mají zatím dost daleko. Selhaly oštěpařky, až desátý byl koulař Tomáš Staněk.

Zdravotní kontroly přitvrdí

NEJLEPŠÍ Z MUŽŮ. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v neděli pátý.

„Dřív jsme se vždy spoléhali na výjimečné jedince, kteří vydrželi velmi dlouho,“ připomněl v Dauhá šéf svazu atletů Libor Varhaník.

Zatímco ve druhé polovině 90. let a na počátku 21. století táhli tým Jan Železný, Tomáš Dvořák a Roman Šebrle, v posledních čtrnácti letech naopak dvě ženy Barbora Špotáková a Zuzana Hejnová, jež společně získaly deset olympijských či světových medailí, z toho sedm zlatých!

Jenže jedné je 38 a druhé 32 let. Jejich kariéra skončí s vysokou pravděpodobností v příští, olympijské sezoně v Tokiu. Obdobně se blíží ke konci i 36letý oštěpař Vítězslav Veselý, mistr světa 2013 a bronzový olympijský medailista 2012.

Pak jsou tu 28- či 29tiletí vrhači Jakub Vadlejch, Nikola Ogrodníková a Tomáš Staněk, kteří dokážou při souhře okolností, a jestliže jsou zdraví, atakovat medailové pozice v Diamantové lize.

„Bohužel, za touto skupinou nevidím další nástupce, kteří by se mohli prosadit do popředí na Diamantovkách nebo ve finále na světě,“ soudí Hejnová. „Máme dost šikovných juniorů, ale je tu generační díra v rozmezí 22 až 30 let.“

Kam zmizela tato prostřední generace?

„Ona existuje, jenže není tady v Dauhá,“ říká Varhaník. „Vychovali jsme ji a dovedli k nějaké výkonnosti, ale tu najednou nemá.“

Připomene tyčkaře Jana Kudličku, čtvrtého na hrách v Riu 2016, oštěpaře Petra Frydrycha a mílaře Jakuba Holušu, třetího a pátého na mistrovství světa 2017, kdysi stříbrného Evropana ve víceboji Adama Helceleta, halového medailistu v dálce Radka Jušku a z mladších výškařku Michaelu Hrubou, juniorskou mistryni světa.

„Proč je většina z nich zraněná nebo výkonnostně dole? To musí teď zanalyzovat i nový šéftrenér,“ tvrdí Varhaník.

Netscher množící se zranění považuje za jeden ze stěžejních problémů. „V poslední době se u našich atletů stalo zvykem, že zdraví je dobrovolná záležitost. To zásadním způsobem změníme na věc povinnou, zesílíme i prohlídky. Tělesná schránka je jejich pracovním nástrojem,“ vykládá a chce sebrat 20 procent prostředků na přípravu těm atletům, kteří budou zdravotní prohlídky ignorovat.

Slabé vzdělávání trenérů

V čem všem Češi zaostávají, o tom se z námi oslovených atletů nejobsáhleji rozhovořil koulař Tomáš Staněk, ještě předloni čtvrtý, zato nyní o více než dva metry za medailisty.

DEVÁTÝ. Koulař Tomáš Staněk nebyl s umístěním spokojen. Ale otevřeně hovořil o problémech.

Zaprvé: styl tréninku. „Nedělají se u nás centrální soustředění jako v řadě jiných zemí. Příprava mnohých je rozkouskovaná, bez celkového zázemí a vyhecování jinými.“

Zadruhé: trenérská vzdělanost. „Měli by víc jezdit na semináře, kde přednášejí špičky v oboru. A ne aby vás učil někdo z FTVS, kdo tu disciplínu nikdy ani nedělal a má vše jen načtené z knížek.“

Zatřetí: vědecké zázemí. „Nemáme k ruce biomechaniky a biochemiky jako soupeři, kteří i na soustředěních detailně rozebírají pohyb a stav sportovců. Je pak hrozné vidět končit lidi v sedmnácti letech s vyhřezlými ploténkami.“

A začtvrté: výživa. „Málokterý náš atlet podstoupí vyšetření na to, jaké makroživiny jsou pro něj skutečně vhodné.“

Šéftrenér Staňka za tento proslov veřejně pochválil: „Vidím to úplně stejně jako on. Chci také od ostatních, aby o tom nahlas promluvili.“ Například systém obnovování trenérských licencí označil Netscher za měkký, chtěl by přitvrdit.

Evropa ztrácí zlatou sílu

Po odchodu dvou silných žen na konci olympijské sezony by měl být lídrem reprezentace dle současných indicií Jakub Vadlejch. „Doufám, že ještě devět let vydržím, třeba i do her v Los Angeles 2028,“ říká oštěpař. Už v minuloti atakoval i 90 metrů, byl stříbrný na mistrovství světa, vyhrál Diamantovou ligu - a navíc oštěpaři jsou často úspěšní i ve vyšším věku.

Za ním by pozornost měli dostat hlavně mladí. Škoda, že letos poněkud ustrnula juniorská mistryně světa v tyči, maturující Amálie Švábíková. Potenciál má Lada Vondrová, ale mezi dospělými spíše na úspěchy na 400 metrů překážek než na nyní extrémně rychlé hladké čtvrtce, jak přemítá i Libor Varhaník. Netscherovi by se líbila také na osmistovce.

PŘÍSLIB. Dvacetiletá Lada Vondrová se raduje po rozběhu na 400 metrů, vybojovala semifinálovou účast.

Další medailisté se letos přihlásili o slovo na mládežnických šampionátech.

Na dospělém mistrovství v Eugene 2021 ještě patrně Čechy čeká hlušší období. Snad nepotrvá dlouho, byť prosadit se v globalizovaném atletickém světě bude stále těžší. „Evropa nedávno měla na mistrovství světa 70 procent všech zlatých a teď nemá ani 30 procent,“ připomíná Varhaník.

„Svět je nekompromisní. O každého atleta, který se dostane nahoru, se proto budeme muset starat jako v bavlnce,“ zdůrazňuje.