Když ji dostal, neudržel slzy dojetí, teď už si na bronzovou medaili čtyřiadvacetiletý Štefela zvykl. Ochotně s ní pózoval, natáčel ji na všechny strany a zároveň ji celou dobu hýčkal.
Na cenné kovy je zvyklý, vždyť v této sezoně získal už stříbro na halovém mistrovství Evropy. Světová medaile je pro něj ale přece jen něco extra.
Alkohol a jitrničky k úspěchu nevedly. Štefela se změnil a Bába chválí: Je to profík
„Čím je jiná než ta z Apeldoornu? No, tak už tím, že je bronzová,“ bavil shromážděné novináře. „Je těžší a co si budeme – je hezčí. Ta stříbrná je taková hnus… Ne, to se omlouvám, to jsem nechtěl říct. Bronzová je prostě hezčí,“ zamluvil chvilkovou prostořekost.
Z vrcholných akcí mu tak nyní už zbývá získat jen medaili té nejhodnotnější barvy.
„Nojo… všeho do času!“ vypálil. Zároveň ale myslel svá slova naprosto vážně.
Jak se mu líbí medaile? Raketa! Při oslavách ale Štefela prý hned odpadl
„Tahle sezona mi ukázala, že limity ještě nemám. Že se můžu posunout ještě dál. Stačí, když budu zdravý a budu dál makat.“
Ještě tahle poslední mediální–medailová povinnost a už se mohl odebrat na zaslouženou dovolenou. „Nejvíc se těším na chvíle s mojí snoubenkou,“ prozradil. „Že se budu chvíli věnovat jen jí a nebude se muset starat o atletiku. Na stadion se teď chvíli podívat nechci.“
Pár chvil si určitě najde i na rybaření, ke kterému má nyní i motivaci navíc. Jako dárek k medaili dostal od svého domovského sportovního centra Victoria speciální rybářskou třpytku. „Z té mám velkou radost,“ potvrdil se širokým úsměvem. „Těším se, až obleču broďáky a půjdu ji vyzkoušet!“
Volno však bude Štefelovi trvat jen měsíc, poté už odjíždí na soustředění. „Ale já se pak už zase budu těšit na to, až skočím do přípravy a začnu něco dělat. Tohleto blbnutí rychle omrzí,“ dumal.