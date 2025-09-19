Limity ještě nemám. A že chybí zlato? Všeho do času! slibuje Štefela

Alžběta Marešová
  8:42
Když se ve čtvrtek večer po příletu do Česka dostal Jan Štefela mezi novináře, ještě stále ho neopouštělo nadšení, na jehož vlně se už od úterka veze. Jako kdyby cesta z Tokia do Prahy netrvala téměř celý den, český výškař byl v úplně stejné euforii, která ho po zisku bronzu na mistrovství světa zaplavila.
Jan Štefela s bronzovou medailí a rybářskou třpytkou, kterou za úspěch na MS v Tokiu obdržel.

Jan Štefela s bronzovou medailí a rybářskou třpytkou, kterou za úspěch na MS v Tokiu obdržel. | foto: Iva Roháčková

Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu
Jan Štefela se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Tokiu
Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.
Jan Štefela slaví bronzovou medaili na mistrovsví světa v Tokiu.
24 fotografií

Když ji dostal, neudržel slzy dojetí, teď už si na bronzovou medaili čtyřiadvacetiletý Štefela zvykl. Ochotně s ní pózoval, natáčel ji na všechny strany a zároveň ji celou dobu hýčkal.

Na cenné kovy je zvyklý, vždyť v této sezoně získal už stříbro na halovém mistrovství Evropy. Světová medaile je pro něj ale přece jen něco extra.

„Čím je jiná než ta z Apeldoornu? No, tak už tím, že je bronzová,“ bavil shromážděné novináře. „Je těžší a co si budeme – je hezčí. Ta stříbrná je taková hnus… Ne, to se omlouvám, to jsem nechtěl říct. Bronzová je prostě hezčí,“ zamluvil chvilkovou prostořekost.

Z vrcholných akcí mu tak nyní už zbývá získat jen medaili té nejhodnotnější barvy.

„Nojo… všeho do času!“ vypálil. Zároveň ale myslel svá slova naprosto vážně.

„Tahle sezona mi ukázala, že limity ještě nemám. Že se můžu posunout ještě dál. Stačí, když budu zdravý a budu dál makat.“

Ještě tahle poslední mediální–medailová povinnost a už se mohl odebrat na zaslouženou dovolenou. „Nejvíc se těším na chvíle s mojí snoubenkou,“ prozradil. „Že se budu chvíli věnovat jen jí a nebude se muset starat o atletiku. Na stadion se teď chvíli podívat nechci.“

Jan Štefela testuje tvrdost své bronzové medaile po příletu z MS v Tokiu.

Pár chvil si určitě najde i na rybaření, ke kterému má nyní i motivaci navíc. Jako dárek k medaili dostal od svého domovského sportovního centra Victoria speciální rybářskou třpytku. „Z té mám velkou radost,“ potvrdil se širokým úsměvem. „Těším se, až obleču broďáky a půjdu ji vyzkoušet!“

Volno však bude Štefelovi trvat jen měsíc, poté už odjíždí na soustředění. „Ale já se pak už zase budu těšit na to, až skočím do přípravy a začnu něco dělat. Tohleto blbnutí rychle omrzí,“ dumal.

