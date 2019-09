Atletičtí mistři světa obdrží jako předloni prémii 60 tisíc dolarů

Prémie jsou vypsané pro nejlepších osm jednotlivců i štafet. Začínají na 4 000 dolarech (93 600 Kč) pro jednotlivce a tým a končí na 60 000 dolarech v případě jednotlivců a 80 000 dolarech (asi 1,9 milionu Kč) na štafetu. Za stříbro je 30 000 dolarů (cca 700 000 Kč) pro jednotlivce a 40 000 dolarů (936 000 Kč) pro tým. Bronzoví medailisté získají v individuálních závodech i ve štafetách po 20 000 dolarech (asi 470 000 Kč).

Stotisícová odměna za světový rekord bude vyplacena jen v případě jeho překonání, vyrovnání nestačí. Před dvěma lety v Londýně ji získala Portugalka Inés Henriquesová, která při premiéře ženského závodu na 50 kilometrů chůze vylepšila vlastní maximum na 4:05:56.

V Dauhá by mohl být v ohrožení světový rekord na 400 metrů překážek mužů. Evropský rekordman a obhájce titulu Nor Karsten Warholm se mu letos výkonem 46,92 přiblížil na 24 setin. Pod 47 sekund tuto trať v sezoně zaběhli také Američan Rai Benjamin a Katařan Abderrahman Samba. Světovým rekordmanem je časem 46,78 z OH 1992 v Barceloně Američan Kevin Young.