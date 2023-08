ONLINE: Vadlejcha čeká na MS oštěpařská kvalifikace, v akci výškařka Hrubá

Vadlejch je největší českou medailovou nadějí na letošním šampionátu, bylo by proto překvapením, kdyby ho páteční kvalifikace zastavila. Na mistrovství světa dosud český oštěpař startoval pětkrát a v posledních třech případech postoupil do finále. Tentokrát jde do závodu dokonce jako lídr tabulek.

ONLINE: Dopolední program 7. dne MS v atletice Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

„Cítím se dobře a snažím se být v pohodě. Nějaká ta nervozita na 100 procent přijde, až se budu blížit ke stadionu. Ale o tom to je. Vlastně se na takovou zdravou nervozitu i těším,“ pravil Vadlejch poté, co dorazil do dějiště šampionátu.

Český atlet bude házet ve druhé kvalifikační skupině B spolu s dalšími osmnácti soupeři. Kvalifikační limit pro přímý postup do finále je stanoven na rovných 83 metrů, což je hodnota, kterou letos Vadlejch pravidelně přehazuje.

Výškařka Hrubá, jež má zkušenosti i s olympijským závodem, startuje na mistrovství světa podruhé v kariéře. Při své první účasti před šesti lety v Londýně se protáhla do finále a nakonec obsadila celkové jedenácté místo. Jak si povede dnes? Pro postupovou jistotu musí Hrubá překonat laťku ve výšce 1,94 metru.

Někdejší juniorská mistryně světa i Evropy se v posledních letech potýkala se ztrátou formy i zdravotními trablemi, vedle výšky navíc zkoušela i trojskok. Nyní je však pětadvacetiletá atletka zpět mezi světovou elitou a v Budapešti se pokusí navázat na své někdejší výškařské výsledky.

Vrcholem večera bude finále dvoustovky

Svůj soutěžní program v pátek zahájí desetibojaři, kteří po třech dopoledních disciplínách (stovka, dálka a koule) budou pokračovat večer dvěma dalšími – výškou a čtvrtkou.

Večerní program 7. dne MS v atletice Všechny disciplíny budeme sledovat od 19 hodin.

Celkem budou atleti v pátek usilovat o čtyři medailové sady. Jako první přijde na řadu finále ženského trojskoku a později se o cenné kovy utkají oštěpařky, v jejichž startovním poli tentokrát bude chybět česká stopa.

Večerní program vyvrcholí na oválu dvěma sprinterskými finále, ženskou a mužskou dvoustovkou.