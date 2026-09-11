Mondo a Manolo. Dva tyčkaři, kteří mění historii. Čím ozdobí ultimátní šampionát?

Duplantis byl totiž hodně dlouho odskočený svým pronásledovatelům. Nikdo z nich se nedostával do podobných výšin jako on. Zdálo se to takřka nemožné. Jenže jeden jeho soupeř je minimálně na dobré cestě.
Emmanouil Karalis.
Šestadvacetiletý Řek si letos vylepšil osobní rekord na skvělých 620 centimetrů a dostal se na druhé místo historických tabulek. A právě tím je tyčka mužů tak unikátní. Je totiž strhující sledovat, jak Mondo a Manolo, jak se hvězdám přezdívá, posouvají hranice.
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„Vždycky je úžasné s Mondem závodit,“ říká Karalis pravidelně. I když jsou největší rivalové, pojí je především přátelství. V sektoru si často povídají, řecký atlet byl Duplantisovi dokonce na svatbě. V pátek se potkají znovu, ve 20:08 proti sobě nastoupí v Budapešti v rámci Ultimate Championship.
Duplantis se může stát vskutku „ultimátním“ sportovcem, jelikož ovládl jak olympijské hry v Paříži, tak mistrovství světa v Tokiu. Ostatně zlatých medailí už má na kontě nespočet. A Karalis by zase mohl největšího soupeře a rovněž i celý svět šokovat, pokud by zvítězil on.
Tak či tak, jistě si úspěch budou navzájem přát.
„Když Mondo dokáže něco úžasného, vždy nás chce mít u toho. Vyrazí s námi ven, oslavíme to. Je to skvělé,“ těší Karalise. „A je to důležité. Chci, aby po nás zůstalo, že jsme dokázali prožívat přítomný okamžik všichni spolu. Jsem rád, že můžu s Mondem oslavovat jeho úspěchy.“
Těží z toho totiž celá jejich disciplína. Duplantis je skutečně fenomén, který z tyčkařského sektoru vytvořil dechberoucí podívanou. Do Budapešti přicestoval, aby zvítězil. Ale také přede všemi zazpívá svou píseň, kterou ke speciálnímu šampionátu složil.
Jistě by rád znovu posunul rekord. Určitě by rád se všemi blízkými oslavil unikátní počin. A stoprocentně by u toho chtěl být i Karalis, který už podobné výšky také zkouší.
„Nás tyčkaře baví, kam se to dostalo mezi ním a Duplantisem. Už to není o tom, že Mondo je jediný ustřelený, kdo skáče přes šest metrů,“ vnímá česká tyčkařka Amálie Švábíková.
„Bohužel pro Karalise jsou stejně staří. On je kvalitní a světový tyčkař, druhý nejlepší v historii, ale bohužel tam má toho Monda, který je ještě o kousek lepší. Já se těším na to, kam se jejich souboj dostane a věřím, že Karalis může taky skákat výšky kolem 6,30. Je to větší zabiják, ale zase o to zajímavější je na něj koukat.“
Karalis minulý týden využil toho, že Duplantis neodcestoval na finále Diamantové ligy. Řek si tak doskočil pro vítězství a výkonem 612 centimetrů svému největšímu soupeři vzal rekord mítinku.
„Manolovy skoky jsou v poslední době úžasné, takže musím vždycky předvést svůj nejlepší výkon,“ ocenil jeho kvality i Duplantis.
I když bude šestadvacetiletý Švéd v pátek večer v Budapešti favoritem, už zkrátka nemá tak jednoduchou cestu za výhrami jako dřív.
Ale právě tato skutečnost ho v závodech daleko víc motivuje.