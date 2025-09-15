Zlomené srdce. Opět. Soupeřka Švábíkové se zranila jen pár minut před kvalifikací

Obrovská smůla.
Cauderyová už za sebou měla rozehřátí na rozcvičovacím stadionu, dorazila na plochu hlavního dějiště světového šampionátu a ještě jednou si chtěla osahat sektor.
Rozběhla se, skočila a po dopadu na žíněnku se s bolestivou grimasou chytila za kotník. Ihned bylo jasné, že je zle.
Na duchně dlouho zůstávala, sklonila se k ní novozélandská kolegyně Imogen Ayrisová a utěšovala ji.
Po chvíli dorazili i organizátoři s vozíkem, pětadvacetiletou Cauderyovou na něj opatrně přenesli, ona si nohu ještě jednou překontrolovala, po tváři jí tekly slzy, a odváželi ji do útrob stadionu.
DNS, tahle tři písmena se u jejího jména rozsvítila.
„Co se přesně stalo, jsem neviděla,“ vykládala posléze Amálie Švábíková, která bezpečně postoupila do finále. „Ptala jsem se Imogen, její sparing partnerky. A pak mi to došlo. Hodně mě to mrzí, Molly jsem medaili totiž přála ze všech nejvíc.“
Nebyla sama. Ačkoliv jsou samozřejmě sokyně a pro finále odpadla jedna favoritka, žádná z atletek Britce takové neštěstí nepřála.
„Jedna soupeřka sice odpadne, jenže jde zároveň o kamarádku,“ dodávala Češka. „Strašně mě to mrzí. Už si vybrala tolik smůly.“
Bylo jí vážně dost. Různá zranění, výpadky formy i zkraty při závodech.
„Zlomené srdce. Opět,“ vyťukala po pár hodinách Cauderyová na sociální sítě k fotografii, na níž sedí na nemocničním lůžku.
Loni prožívala skvostnou sezonu. Skokem 492 centimetrů posunula britský rekord, vyhrála halové mistrovství světa v Glasgow, na evropském šampionátu v Římě brala bronz, vedla aktuální světové tabulky a měla být jednou z největších kandidátek na olympijskou medaili. A to rovnou na zlato.
Jenže v pařížské kvalifikaci nezdolala ani základní výšku a soutěž opouštěla v slzách. „Tolik jsem se soustředila na finále a zisk olympijské medaile. Myslím, že jsem se tím nechala unést,“ hledala důvody.
I na začátku roku ji výbuch stále trápil a i tehdy používala slůvka o zlomeném srdci. Pak si ale nařídila: „Už nechci, aby se něco takového opakovalo.“
Letošní ročník pro ni jednoduchý nebyl, dostala otravu jídlem, byla zraněná. I přes to ale skočila 485 centimetrů, což ji řadilo na třetí pozici tabulek, vyhrála Diamantovou ligu v Dauhá či zlatý mítink v hale v Madridu.
Před Tokiem si po právu věřila.
„Posledních pár týdnů bylo opravdu dobrých, pravidelně skáču 485 a díky tomu jsem se dostala do dobré pozice,“ povídala, když přiletěla do japonské metropole.
Z Paříže byla zároveň poučená. „Myslela jsem si, že kvalifikace je samozřejmost. Teď vím, že není,“ předesílala.
Tuhle ránu ovlivnit nemohla.