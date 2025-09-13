Chladicí vesty, led i sacharidy. Ale opatrně! Stewartová o přípravě na pekelný maraton

Moira Stewartová po doběhu půlmaratonu. | foto: Iva Roháčková

Michal Koubek
  12:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Jestli někdy běžela maraton v náročnějších podmínkách? Moira Stewartová se ani moc nerozmýšlí a hned zakroutí hlavou: „Nic takového. Nedá se tady chodit, natož běžet.“ Přes den se na atletickém mistrovství světa v Tokiu pohybuje teplota kolem třiceti stupňů. K tomu přičtěte vysokou vlhkost.

Už při sestavování programu organizátoři klání zařadili na osmou hodinu ráno a před pár dny narychlo učinili ještě další ústupek: Start posouváme už na půl osmou!

„Ale přemýšlím, jestli to udělá nějaký rozdíl,“ líčí třicetiletá česká rekordmanka na této distanci. „Teplotně moc ne, možná jen bude hrát roli, že zcela nestihne vysvitnout sluníčko.“

Už dopředu ví, že v neděli ji dost možná čeká nejnáročnější klání kariéry.

I proto bude důležité plánování.

Jak se co nejvíc ochladit.

Co si připravit na občerstvovací stanice.

„Chladicí vesta před startem, první věc. Pak občerstvení ideálně vytažené rovnou z ledu. A taky se hodně polévat, sypat si led na hrudník, pod dres i na hlavu,“ vypočítává.

Tři dny před startem přišla na řadu i úprava jídelníčku, takzvaný karboloading. Laicky řečeno jde o snahu „nařachat“ tělo sacharidy, aby v průběhu dlouhé zátěže mělo z čeho brát energii.

Vstoupit do diskuse
Chladicí vesty, led i sacharidy. Ale opatrně! Stewartová o přípravě na pekelný maraton

Od našeho zpravodaje v Japonsku Jestli někdy běžela maraton v náročnějších podmínkách? Moira Stewartová se ani moc nerozmýšlí a hned zakroutí hlavou: „Nic takového. Nedá se tady chodit, natož běžet.“ Přes den se na atletickém...

