Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladičká Botková zazářila. České smíšené štafetě pomohla na MS juniorů ke stříbru

Autor: ,
  7:31

Linda Botková v akci na atletickém mistrovství Evropy do 18 let. | foto: Česká atletika

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.

Češi, kteří měli v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sophii Pischnothovou a Jakuba Marka, v úvodní den šampionátu v americkém Eugene nestačili v novém národním juniorském rekordu 3:18,16 jen na suverénní kvarteto Spojených států (3:15,31).

Česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová. Ve finále ji nahradila šestnáctiletá Botková, čerstvá dorostenecká a juniorská evropská rekordmanka na 400 metrů překážek.

Od Marka, jenž ve finále bojoval s mírnými potížemi se zadním stehenním svalem, přebírala štafetu na šesté pozici. Pak zahájila stíhací jízdu. Letmou čtvrtku zvládla za 51,59 sekundy a v konkurenci soupeřek, které mohou být až o tři roky starší, vybojovala pro Česko překvapivou medaili.

Ať mi zadek klidně točí, říká Bendová o novém manuálu. Atletky má ale chránit

S odstupem 29 setin za ní doběhla pro bronz štafeta Austrálie, čtvrtá Jamajka ztratila na Česko 62 setin. „Já jsem Lindě hodně věřil. Ale musím se přiznat: že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil,“ řekl s úsměvem v rozhovoru na webu svazu Mareš. Spokojeností zářila i Botková. „Jsem ráda za svůj tým, krásně mi to rozběhl. Jsem hrozně ráda, že postoupili z rozběhu. A to finále se povedlo neskutečně,“ rozplývala se.

Juniorské mistrovství světa v Eugene bude pokračovat do neděle. Na minulém světovém šampionátu získali čeští atleti šest medailí včetně titulů desetibojaře Tomase Järvinena a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.

Mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene (USA)

Junioři
5000 m: 1. Kibet (Keňa) 13:28,27, koule (6 kg): 1. Borges (Braz.) 20,35.

Juniorky
5000 m: 1. Cheropová (Ug.) 15:03,88.

Mix
4x400 m: 1. USA (Shelton, Overtonová, Hunter, Harrisová) 3:15,31, 2. Česko (Mareš, Pischnothová, Marek, Botková) 3:18,16, 3. Austrálie 3:18,45.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mikulskytéová vs. KnutsonováTenis - Čtvrtfinále - 6. 8. 2026:Mikulskytéová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
6. 8. 11:00
  • 3.51
  • -
  • 1.29
Valdmannová vs. BandecchiováTenis - Čtvrtfinále - 6. 8. 2026:Valdmannová vs. Bandecchiová //www.idnes.cz/sport
6. 8. 14:30
  • 1.65
  • -
  • 2.24
Alexandrescou vs. BrunclíkTenis - Osmifinále - 6. 8. 2026:Alexandrescou vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
6. 8. 15:30
  • 3.15
  • -
  • 1.30
KuPS vs. U CraiovaFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:KuPS vs. U Craiova //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 3.32
  • 3.42
  • 2.11
Inter Turku vs. VaduzFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:Inter Turku vs. Vaduz //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 1.88
  • 3.76
  • 3.77
Liberec vs. Mladá BoleslavHokej - - 6. 8. 2026:Liberec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 1.60
  • 4.32
  • 4.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Wimbledonský triumf, pak prohra v Torontu. Návrat na kurty Noskové nevyšel

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu v tenisovém Wimbledonu nevyšel, na betonu v Torontu podlehla Američance Caty McNallyové navzdory slibnému začátku 6:7, 1:6. Ve druhém kole vypadla také...

6. srpna 2026  7:50,  aktualizováno  8:15

Finové vystavili osmnáctce stopku. Češi si semifinále Hlinka Gretzky Cupu nezahrají

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu výběru Finska 4:5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maxmilián Mareš. Svěřenci kouče...

6. srpna 2026  8:02

Mladičká Botková zazářila. České smíšené štafetě pomohla na MS juniorů ke stříbru

Linda Botková v akci na atletickém mistrovství Evropy do 18 let.

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného...

6. srpna 2026  7:31

Darida o Besiktasi: Za absenci Trossarda jsem rád. A Černý? Nebavili jsme se

Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

Pro všechny to bude velký zápas, pro Vladimíra Daridu spojený s fotbalově dávnou vzpomínkou. Před 16 lety totiž byl v kádru Plzně u toho, když odolávala tlaku slavného Besiktase ve svém prvním...

6. srpna 2026  7:23

Zničila mužský rekord o dvě hodiny. Jak Ederleová pomohla zrovnoprávnit sport

Gertrude Ederleová přeplavala v roce 1926 jako první žena kanál La Manche.

Sychravé ráno roku 1926. Francouzský mys Cap Gris-Nez svírá mlha, výstražné červené bóje poskakují na hladině. Zkušení námořníci kroutí hlavou, když se Gertrude Ederleová natírá ovčím sádlem,...

6. srpna 2026  7:08

Kujme železo! Snad si do odvety vytvoříme dobrou pozici, přeje si jablonecký Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel v zápase se Sigmou.

Poslední tři zápasy zvládli fotbalisté Jablonce i přes velké rotace v sestavě vítězně, když po prvním evropském souboji postoupili dál a v české lize si užívají plného počtu šesti bodů. Výsledkovou...

6. srpna 2026  6:55

Haló, bude se závodit? Kanadu zachvátil liják, lidé se schovávali. Ale o show nepřišli

Premium
Velkou cenu Kanady formule 1 v roce 2011 provázela průtrž mračen. Na snímku...

Srazil se s týmovým kolegou. Měl defekt, dostal penalizaci, dvakrát se propadl na chvost průběžného pořadí. Skoro ho předjeli o kolo! Seděl za volantem, do helmy mu bubnoval déšť a hlavou běželo:...

6. srpna 2026

Slávistky si Ligu mistryň nezahrají, v předkole nestačily na Glasgow Rangers

ilustrační snímek

Fotbalistky pražské Slavie si ani v letošní sezoně nejprestižnější evropskou soutěž nezahrají. V úvodním utkání miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň ve Skotsku vedly nad Glasgow Rangers ještě v 80....

5. srpna 2026  23:07,  aktualizováno  23:45

Souboj případných soupeřů Hradce, Panathinaikos remizoval s CSKA 1948 Sofia

ilustrační snímek

Panathinaikos Atény remizoval v úvodním utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy s CSKA 1948 Sofia 1:1. Postupující tým by mohl narazit na Hradec Králové v případě vypadnutí východočeského klubu...

5. srpna 2026  22:45

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

5. srpna 2026  22:25

Bouzková letos potřetí prohrála s Townsendovou, v Torontu padla i Plíšková

Marie Bouzková.

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v Torontu ve druhém kole. Jednadvacátá nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel, v celkově pátém vzájemném utkání jí podlehla...

5. srpna 2026  21:16,  aktualizováno  22:21

Fenerbahce porazilo v úvodním duelu Graz a je blíže možnému střetnutí se Spartou

Hráči Fenerbahce Istanbul slaví gól v utkání se Sturmem Graz.

Fenerbahce Istanbul v úvodním zápase 3. předkola fotbalové Ligy mistrů zdolalo Sturm Graz 2:0 a je blíže případnému duelu s pražskou Spartou. Turecký vicemistr splnil roli favorita, góly dali...

5. srpna 2026  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.