Muž, který Japonku Haruku Kitagučiovou dovedl jako trenér ke zlatu na mistrovství světa i olympijských hrách, má zároveň nyní v péči i mladé reprezentanty Petru Sičakovou s Janem Výškou a na svazu je šéftrenérem mládežnických sekcí oštěpu.
Hledal jste inspiraci ve světě?
Sám jsem byl několikrát na podobné akci ve finském Kuortane. Tak jsem si řekl, proč neuspořádat něco podobného tady. Pořád máme dva platné světové rekordy, česká oštěpařská škola je vyhlášená. Tak proč nenechat ostatní nahlédnout pod její pokličku.
V Domažlicích přednášely velké osobnosti, Barbora Špotáková, Vítězslav Veselý nebo Nikola Ogrodníková. Odmítl někdo z oslovených přijet?
Já jsem sem chtěl dostat hlavně Klause Bartonietze, což je uznávaný biomechanik ve světě, velká kapacita. Trénoval olympijské vítěze Čopru nebo Walcotta. Mluvím dobře německy, pokecali jsme a rychle se domluvili. Vzal jsem ho tady i na pivo, ale pamatoval si, jak jsme s ním trošku popili loni ve Finsku, takže tentokrát jednoznačně odmítal slivovici. (smích) A jeho přednáška byla skvělá. Trošku přemlouvat jsme museli Báru (Špotákovou), ale zlomili jsme ji. A myslím, že nakonec byla ráda, že dorazila.
Chyběl Jan Železný. Je za tím to, že japonská oštěpařka Kitagučiová od vás na začátku roku „přeběhla“ právě do jeho tréninkové skupiny?
Raději jsem mu nevolal. Samozřejmě ve mně nějaká hořkost zůstala. Ale je to sport, beru, že takové změny přicházejí. Akorát jsem nepočítal s tím, že to bude takhle brzy. I když jsem vlastně předpovídal, že by se to někdy mohlo stát...
Vnímal jste od Kitagučiové nějaké náznaky?
Učila se česky, aby se domluvila. Proto jsem čekal, že v Čechách ještě zůstane. Myslím, že první kontakt pak měla s Bárou (Špotákovou), pak byl na řadě Honza. Já to beru tak, že jsem svoji práci nedodělal. Chtěl jsem Haruku dovést až na olympiádu v Los Angeles v roce 2028. Potřeboval jsem ještě dva roky. Teď tu práci dodělává Honza za mě, uvidíme, jak to dlouho vydrží.
Pojďme ještě zpátky k české oštěpařské škole. Kde vidíte její jedinečnost?
Hlavně je to dlouhověkost oštěpařů. Podívejte se, jak dlouho házela Bára, Honza nebo Víťa Veselý. V cizině jsou většinou oštěpaři brzy zdrcení, rozbití, trápí je zranění. Ta samozřejmě i u nás, ale není to tak hrozné.
Čím to je?
Hlavní je všeobecná příprava. Tělo je odolnější. Děláme různé sporty, zatímco oni to jen drtí. Furt jenom hází, hází, hází... My se to teď ve Sportovním centru mládeže snažíme předávat i mladší generaci. Říkám jim, aby se učili trénovat hrou, aby dělali různé sporty. Může to znít jako klišé, ale je to tak. Když jsem byl malej, hrál jsem fotbal, hokej, basket, pinčes, prostě všechno. Mám doma poháry z tenisu a to jsem ho nikdy pořádně netrénoval. Kolikrát přijeli tenisté k nám do Meclova a já je na betonu cvakl. (úsměv)
Pomáhá i česká nátura, že jsme schopní se přizpůsobit, najít si svoji cestu?
To je asi pravda. Jsme šikovný národ, spoustu věcí jsme si vždycky uměli udělat sami. Ale dnešní děti se mnohdy k manuální práci ani neumí postavit, není to pro ně přirozené. My jsme jako děti házeli klacky, kameny, šišky. Chodili na ryby, tam házeli žabky, nahazovali pruty. To se dnes děje zřídka.
Co říkají vaši svěřenci, když jejich podmínky srovnáváte s dobou, kdy jste závodil vy?
Smějí se. Nechápou, že jsem si na první tenisovou raketu musel ušetřit z peněz, které mi máma dávala na internát. Jakou já měl radost, když jsem si ji mohl koupit! Dneska mají všichni peněz dost, všechno berou jako samozřejmost. Když jsem udělal bronzovou medaili na mistrovství republiky dorostu, dostal jsem na sportovní škole první adidasky. Nosil jsem je tak dlouho, až mi koukal palec.
V kolika letech je pak správná chvíle na specializaci?
Okolo pětadvaceti let už není třeba tolik univerzálnosti. Svaly si vše pamatují, pak stačí měsíc přípravy a tělo naskočí. Ale důležité je vybudovat ten základ.
Vidíte v současné mladší generaci nástupce hvězd typu Železný či Špotáková?
Jo, třeba i můj svěřenec Honza Výška by do toho mohl promluvit. Akorát je současná generace trošku jiná. Jsou líní, pohodlní, nechtějí tolik makat, musíte je do všeho dokopat. Chtějí na sobě pracovat, ale není to ještě ono. A to si ještě myslím, že moje skupina je v tomto směru dobrá. U řady ostatních, co jsem mohl poznat, je to hra na atletiku, ne profesionální sport.
Ve své skupině trénujete dívky i chlapce. Jak je ovlivnilo, že mohli sledovat v akci právě Haruku Kitagučiovou, která to dotáhla až k olympijskému zlatu?
Určitě to pomohlo. Ukázala jim, jaké to je být profesionál. Děti leccos odkoukali a teď už se snažíme držet na určitém levelu. Je samozřejmě rozdíl trénovat holky a kluky. Kluci se víc vydají. Nedávno jsme šli túru v horách a s holkama jsem radši slezl dolů dřív, už jsem viděl, že je to pro ně fakt nebezpečné. A kluci to zabalili třeba až sto metrů pod vrcholem, dál už to nešlo. Na druhou stranu, třeba Petra Sičaková je takový dříč, že by v lecčems zastoupila kluka.
Pořád platí, že právě ona má z vaší skupiny největší potenciál?
Jo. Přesně proto jsem si do ní při své přednášce rýpnul, protože je nervák. Potenciál má přitom úžasný. Teď si konečně našla psychologa, který ji sedí. Je už asi čtvrtý, ale teď vidím trošičku změnu. Uvidíme, co to udělá v sezoně. Ona je schopná házet na tréninku dvě hodiny, než se dostane na potřebné metry. Což také není úplně dobré, protože pak nestačí zregenerovat. Musí se s ní pečlivě pracovat, na druhou stranu je potřeba, aby mi důvěřovala. Třeba po mistrovství Evropy v Římě jsme totálně překopali přípravu. Ona chtěla vyzkoušet něco jiného, prosadila si to, jenže to vůbec nefungovalo. Tak jsem to musel zase rozbít. Petra má na pětašedesát metrů, ale musí to ideálně trefovat.
Pořád je mladá, vzhledem k té české dlouhověkosti, že?
Samozřejmě, má ještě deset let před sebou, jestli neplánuje něco jiného. Stát se může cokoliv.
Bude čím dál těžší prosadit se do světové špičky?
Když jsem se chystal na přednášku v Domažlicích, měl jsem připravené video, kde komentátor Robert Záruba říká, že na atletickém mistrovství světa v Budapešti bylo snad 59 států. To v žádném jiném sportu není. Prosazují se oštěpaři z asijských států jako Pákistán, Srí Lanka, Indie. Těží z toho, že tam všichni hrají kriket. Při něm nahází desetitisíce hodů, pro oštěp jsou skvěle připravení. A to ještě čekám, až se začne prosazovat Jižní Amerika nebo až pustí do soutěží třeba Írán. To ještě uvidíme věci...