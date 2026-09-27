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Nová královna oštěpu. Osmnáctiletá Číňanka pokořila Kitagučiovou o 8 metrů

Autor: ,
  18:29

Osmnáctiletá čínská oštěpařka Jen C’-i po triumfu na Asijských hrách v Japonsku | foto: Andrew BoyersReuters

Osmnáctiletá čínská oštěpařka Jen C’-i ozdobila Asijské hry v Japonsku dalším hodem přes 70 metrů. Hned prvním pokusem hodila 70,46 metru a suverénně zvítězila o téměř osm metrů před domácí hvězdou Harukou Kitagučiovou.

Olympijská šampionka z Paříže a mistryně světa z roku 2023, kterou trénuje světový rekordman Jan Železný, předvedla v Nagoji výkon 62,70 metru.

„Měla jsem v plánu rozhodnout v úvodních dvou hodech. Nepočítala jsem s tím, že se mi to povede hned prvním pokusem,“ řekla Jen C’-i podle agentury AFP.

Senzace letošní atletické sezony výrazně vylepšila rekord Asijských her, který od roku 2018 držela výkonem 66,09 jiná Číňanka Liou Š’-jing.

Jen C’-i šokovala na začátku sezony, kdy na květnovém mítinku Diamantové ligy v Sia-menu rovněž hned prvním pokusem v soutěži předvedla druhý nejdelší hod všech dob 71,74 metru. Ke světovému rekordu dvojnásobné olympijské vítězky Barbory Špotákové z roku 2008 se přiblížila na 54 centimetrů.

Na závěr sezony, v níž vyhrála Diamantovou ligu a získala stříbro na novém ultimátním šampionátu v Budapešti, se Jen C’-i blýskla dalším velehodem.

Sprinterským králem Asijských her se stal dvacetiletý thajský běžec Puripol Boonson, který triumfoval v závodě na 200 metrů v novém asijském rekordu 19,88 sekundy. Předtím ovládl poloviční trať v rekordu her 9,90 sekundy. Výbornou letošní formu ukázal i na srpnové Velké ceně Litomyšle, kde zvítězil na stovce za 9,99.

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