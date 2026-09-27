Nová královna oštěpu. Osmnáctiletá Číňanka pokořila Kitagučiovou o 8 metrů

Olympijská šampionka z Paříže a mistryně světa z roku 2023, kterou trénuje světový rekordman Jan Železný, předvedla v Nagoji výkon 62,70 metru.
„Měla jsem v plánu rozhodnout v úvodních dvou hodech. Nepočítala jsem s tím, že se mi to povede hned prvním pokusem,“ řekla Jen C’-i podle agentury AFP.
Senzace letošní atletické sezony výrazně vylepšila rekord Asijských her, který od roku 2018 držela výkonem 66,09 jiná Číňanka Liou Š’-jing.
Jen C’-i šokovala na začátku sezony, kdy na květnovém mítinku Diamantové ligy v Sia-menu rovněž hned prvním pokusem v soutěži předvedla druhý nejdelší hod všech dob 71,74 metru. Ke světovému rekordu dvojnásobné olympijské vítězky Barbory Špotákové z roku 2008 se přiblížila na 54 centimetrů.
Na závěr sezony, v níž vyhrála Diamantovou ligu a získala stříbro na novém ultimátním šampionátu v Budapešti, se Jen C’-i blýskla dalším velehodem.
Sprinterským králem Asijských her se stal dvacetiletý thajský běžec Puripol Boonson, který triumfoval v závodě na 200 metrů v novém asijském rekordu 19,88 sekundy. Předtím ovládl poloviční trať v rekordu her 9,90 sekundy. Výbornou letošní formu ukázal i na srpnové Velké ceně Litomyšle, kde zvítězil na stovce za 9,99.