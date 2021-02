Ingebrigtsen a Tsegayová zaběhli v Liévin rekordy na 1500 m

Halový atletický mítink World Indoor Tour v Liévin MUŽI:

60 m: 1. Jacobs (It.) 6,54, 60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,32, 800 m: 1. Giles (Brit.) 1:45,49, 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:31,80 - halový evropský rekord, 3000 m: 1. Wale (Et.) 7:24,98, tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 586, 2. Nilsen (USA) 586, 3. Lavillenie (Fr.) 580, dálka: 1. Echevarria (Kuba) 825, 2. Tentoglu (Řec.) 821, trojskok: 1. Zango (Burkina Faso) 17,82. ŽENY:

60 m: 1. Oliverová (USA) 7,10, 60 m př.: 1. Visserová (Niz.) 7,91, 2. Clemonsová (USA) 7,91, 3. Neziriová (Fin.) 7,91, 1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 3:53,09 - halový světový rekord, 2. Muirová (Brit.) 3:59,58, 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:32,55, 2. Hassanová (Niz.) 8:33,62, 3. Chepkoechová (Keňa) 8:34,21, tyč: 1. Bradshawová (Brit.) 473, 2. Stefanidiová (Řec.) 463, 3. Žuková (Běl.) 463.