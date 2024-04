Hrubá vyhrála výšku na mítinku v Nairobi, kladivář Katzberg předvedl velehod

Atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold Nairobi Muži

100 m (vítr +2,2 m/s): 1. Bednarek 9,91, 200 m (-1,5 m/s): 1. Lindsey (oba USA) 19,71, 2. Tebogo (Botsw.) 19,71 400 m: 1. Ndori (Bot.) 44,10, 800 m: 1. Wanyonyi 1:43,57, 1500 m: 11. Cheruiyot (oba Keňa) 3:31,96, 5000 m: 1. Fayisa (Et.) 13:34,77, 3000 m př.: 1. Kibiwot (Keňa) 8:20,54, oštěp: 1. Čakšs (Lot.) 81,74, ...5. Jílek (ČR) 77,53, kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 84,38, 2. Kochan (Ukr.) 80,76. Ženy

100 m (-1,6 m/s): 1. Bassová Bittayeová (Gam.) 11,33, 800 m: 1. Moraaová 1:57,96, 1500 m: 1. Ekiruová (obě Keňa) 4:06,26, 5000 m: 1. Alemayová (Et.) 15:14,54, 400 m př.: 1. Iuelová (Nor.) 54,89, 3000 m př.: 1. Ruttová (Rum.) 9:39,57, výška: 1. Hrubá (ČR) 190, kladivo: 1. Kassanavoidová (USA) 75,99.