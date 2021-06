Mítink Kladno hází ozdobí koulař Staněk i sprinterská hvězda Lemaitre

Staněk má další šanci na vylepšení letošního venkovního maxima, které zatím minulý týden při Diamantové lize ve Florencii posunul na 20,32 metru. V úvodu olympijské sezony ho při otočce omezují následky svalového zranění nohy z haly. V Itálii už mu ve čtvrtek noha povolila více a progres pokračuje.

„Moc se těším, mám to tady rád. Mám to i celkem kousek z domova. Líbí se mi tady ta atmosféra. V tréninku už mi to dovoluje házet víceméně naplno. Myslím, že forma by měla stoupat a měla by se začít promítat i do toho výkonu,“ uvedl dnes na facebooku závodu. Uspokojil by ho výkon nad 20,70.

Ve startovní listině koulařské soutěže je pět vrhačů s letošním výkonem přes dvacet a půl metru. Vévodí jim Jihoafričan Kayle Blignaut a Rumun Andrei Toader, kteří si v této sezoně posunuli osobní rekordy za 21 metrů.

S někdejším evropským šampionem Lemaitrem se na stovce utká spoludržitel českého rekordu Zdeněk Stromšík. Na dvoustovku je přihlášený český rekordman Pavel Maslák, který vedle toho poběží smíšenou štafetu na 4x400 metrů. Elitní české kvarteto vytvoří společně s Patrikem Šormem, Ladou Vondrovou a Barborou Malíkovou. Na startu bude také druhá česká štafeta a reprezentace Slovenska.

Christoph Lemaitre

Ve výšce se aktuální česká jednička Michaela Hrubá utká s Běloruskou Karinou Demidikovou, která má osobní rekord dva metry, Litevkou Airine Palšytéovou a reprezentantkou Svaté Lucie Levern Spencerovou.



Vedla Staňka bude závodit i jeho tréninková kolegyně, finalistka halového mistrovství Evropy Markéta Červenková. Utká se s úřadující halovou vicemistryní Evropy Fanny Roosovou ze Švédska nebo silnou Britkou Amelií Stricklerovou. Závod na 1500 metrů přilákal halového českého rekordmana Filipa Sasínka i známého Novozélanďana Nicka Willise, který má osobní rekord pod 3:30.

Bez největších domácích hvězd budou tentokrát na Sletišti oštěpařské soutěže. Loňské vítězství nebude obhajovat světová rekordmanka Barbora Špotáková. Největšími českými nadějemi mezi ženami budou Nikol Tabačková a Martina Píšová. V mužské soutěži by měli při absenci Jakuba Vadlejcha hájit české barvy především Vítězslav Veselý a Petr Frydrych.

Hlavní program závodu zařazeného do bronzové kategorie Kontinentální tour začne v 15:00.