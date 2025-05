Mítink Diamantové ligy v Dauhá Muži:

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. Tebogo (Bot.) 20,10, 2. Lindsey (USA) 20,11, 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,26.

800 m: 1. Masalela (Bot.) 1:43,11, 2. Hoppel (USA) 1:43,26, 3. Kinyamal (Keňa) 1:43,37.

5000 m: 1. Cheruyiot (Keňa) 13:16,40, 2. Lobalu (Švýc.), 3. Balew (Bahr.) 13:17,70, ...Sasínek (ČR) - nedokončil.

110 m př. (+1,1 m/s): 1. Broadbell (Jam.) 13,14, 2. Britt (USA) 13,25, 3. Llopis (Šp.) 13,27.

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 49,32, 2. Nezir (Tur.) 49,40, 3. Guček (Slovin.) 49,49.

Výška: 1. McEwen (USA) 226, 2. Kerr (N. Zél.) a Akamacu (Jap.) oba 223.

Disk: 1. Denny (Austr.) 68,97, 2. Stahl (Švéd.) 67,06, 3. Čeh (Slovin.) 66,92.

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 91,06, 2. Čopra (Indie) 90,23, 3. Peters (Gren.) 85,64, ...7. Vadlejch (ČR) 79,60. Ženy:

100 m (+2,0 m/s): 1. Tia Claytonová 10,92, 2. Tina Claytonová (obě Jam.) 11,02, 3. Huntová (Brit.) 11,03.

400 m: 1. Násirová (Bahr.) 49,83, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,92, 3. Klaverová (Niz.) 51,12.

1500 m: 1. Chepchirchirová 4:05,00, 2. Eforeová (Keňa) 4:06,27, 3. Reekieová (Jam.) 4:07,33.

3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 9:05,08, 2. Yaviová (Bahr.) 9:05,26, 3. Almayewová (Et.) 9:09,27.

Tyč: 1. Cauderyová (Brit.) 475, 2. Bruniová (It.) a Moonová (USA) obě 463.

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,72, 2. LaFondová (Dominika) 14,39, 3. Guillaumeová (Fr.) 14,20.