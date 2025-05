Mítink atletické Diamantové ligy v Šanghaji Muži:

100 m (vítr +0,5 m/s): 1. Simbine (JAR) 9,98, 2. Thompson (Jam.) 9,99, 3. Tebogo (Bot.) 10,03. 400 m: 1. Bailey (USA) 44,17, 2. Ndori 44,32, 3. Kebinatshipi (oba Bot.) 44,63. 5000 m: 1. Aregawi 12:50,45, 2. Girma 12:50,69, 3. Sime (všichni Et.) 12:51,86. 110 m př. (+0,6 m/s): 1. Tinch (USA) 12,87, 2. Muratake (Jap.) 13,10, 3. Broadbell (Jam.) 13,24. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,28, 2. Lima (Braz.) 48,08, 3. Bengtström (Švéd.) 48,72. 3000 m př.: 1. Sime (Et.) 8:07,92, 2. Serem 8:08,68, 3. Koech (oba Keňa) 8:09,05. Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,03, 2. Scott (Jam.) 17,00, 3. Ču Ja-ming (Čína) 16,92. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 611, 2. Karalis (Řec.) 601, 3. Vloon (Niz.) 582. Ženy:

200 m (+0,5 m/s): 1. Battleová (USA) 22,38, 2. Adelekeová (Ir.) 22,72, 3. Jaegerová (Nor.) 22,86. 800 m: 1. Dugumaová (Et.) 1:56,64, 2. Billingsová (Austr.) 1:57,83, 3. Nakaayiová (Ug.) 1:58,39. 100 m př. (+0,3 m/s): 1. Starková (USA) 12,42, 2. Williamsová (Jam.) 12,55, 3. Fourierová (JAR) 12,62. Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 200, 2. Olyslagersová 198, 3. Pattersonová (obě Austr.) 195. Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,54, 2. Schilderová (Niz.) 19,77, 3. Roosová (Švéd.) 19,66. Oštěp: 1. Tzéngková (Řec.) 64,90, 2. Taj Čchien-čchien (Čína) 64,38, 3. Van Dyková (JAR) 62,53. Další disciplíny:

Muži:

Dálka: 1. Š’ Jü-chao 821, 2. Šu Cheng (oba Čína) 818, 3. Pinnock (Jam.) 810. Ženy:

Disk: 1. Allmanová (USA) 70,08, 2. Van Klinkenová (Niz.) 66,22, 3. Pérezová (Kuba) 65,00.