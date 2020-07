Pořadatelé mítinku v Curychu chystají závody na sedmi stadionech

Ta se utká se světovou šampionkou Dalilah Muhammadovou a úřadující mistryní Evropy Léou Sprungerovou. Poběží se nemistrovská třístovka překážek.

Takzvané Inspiration Games jsou vedené jako exhibiční mítink v kalendáři Diamantové ligy, která by se měla rozběhnout v polovině srpna v Monaku. Vzhledem k omezenému cestování kvůli koronaviru budou atleti závodit nejen na curyšském Letzigrundu, ale i na dalších šesti stadionech v Evropě a Spojených státech amerických.

„Když atleti nemohou přijet do Curychu, jedeme za atlety. Už jsme se nemohli dočkat toho, až uvidíme špičkovou atletiku,“ řekla na dnešní tiskové konferenci spoluředitelka mítinku Andrea Hedigerová.

Hejnová poběží v Nizozemsku, kam pořadatelé pozvali rovněž domácího sprintera Churandyho Martinu na dvoustovku nebo účastníky štafety na 3x100 metrů. Švýcarka Sprungerová poběží doma v Curychu, světová rekordmanka na 400 metrů překážek Muhammadová v americkém Walnutu.

„Jako závod to samozřejmě beru, ale spíš je to takové zpestření. Pro všechny z nás bude fajn, že budeme spolu soupeřit takhle na dálku, ale není to závod jako takovej, spíš sranda,“ uvedla Hejnová.

Není si jistá, jak se v sóloběhu dokáže vyhecovat. „Poběžím jenom proti času, což nevím, jestli jsem úplně schopná vydat ze sebe maximum, protože vždycky člověka žene to, že má vedle sebe soupeřky,“ přemítala. Na 300 metrů překážek drží výkonem 38,16 sekundy z roku 2013 nejlepší historický světový čas. „Tomu se určitě nepřiblížím,“ uznala třiatřicetiletá běžkyně.

Třístovku považuje za dobrou trať, i když jí tam chybí závěrečná stovka, v níž bývá silná. „Na třístovce se musí běžet hrozně rychle hned od začátku,“ vzkázala Hejnová ze sportovního kempu HESU, který od minulé soboty do dneška v Sušici pořádala. A aktivně se zapojila do atletické přípravy starších dětí. „Každý den jsem s nimi měla dopoledne atletický trénink a zároveň jsem potřebovala trénovat sama. Když děti skončily, tak jsem si dodělala ještě svůj trénink,“ vyprávěla.

Ve startovní listině netradičního mítinku s centrálou v Curychu je řada dalších atletických hvězd jako čtyřnásobný mistr světa v trojskoku Christian Taylor, šestinásobná olympijská vítězka Allyson Felixová, olympijská šampionka ve skoku o tyči Katerina Stefanídiová nebo sprinteři Andre de Grasse, Noah Lyles a Christophe Lemaitre.