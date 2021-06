Na atletickém mítinku v Plzni slavili Juška, Kudlička či Petržilková

O rovných třicet centimetrů si sezonní maximum vylepšil tyčkař Jan Kudlička. „Určitě je 550 lepší, než 520 před pár dny na Zlaté tretře. Je vidět, že to má vzestupnou tendenci,“ mínil člen pražské Dukly, který se poté marně pokoušel překonat laťku ve výšce 561 cm. „Teprve nedávno jsem se vrátil ze soustředění, nemám zdaleka tolik naskákáno, jak bych potřeboval. Těch 560 bych měl skočit, ale to mi Tokio stejně nezajistí. Potřebuji sbírat body, jezdit po významných závodech.“

Překvapivě až třetí za Janem Jirkou a Tomášem Němejcem byl na dvoustovce další reprezentant Pavel Maslák. „Na takový protivítr nebyl čas špatný, i když jsem doufal v lepší. Forma tam ještě není, doufám, že se dostaví. Potřebuji trénovat, dvoustovka se mi do toho dnes toho lépe hodila,“ uvedl Maslák, který na pondělním Memoriálu Josefa Odložila poběží čtyřstovku.

Oštěpařka Barbora Špotáková se soutěží trochu protrápila. První čtyři pokusy si nenechala změřit. Trefila se až v páté sérii, kdy své náčiní poslala do vzdálenosti 60,25 a poprvé v této sezoně přehodila 60 metrů. „Nakonec to tam doletělo, jsem za to ráda. Byl to už takový unavený hod, dalo mi to zabrat. Ty první jsem přešlápla, myslela jsem si, že je to daleko méně, ale ony byly dlouhé přes 59 metrů. To je určitě příslib a doufám, že příště to bude lepší a že mi to může letět daleko. Už se do toho pomaličku dostávám,“ svěřila se Špotáková, která je zároveň patronkou celého projektu. „Myslela jsem původně, že se přijedu jen podívat, vyfotit se s dětmi. Ale vzala jsem to jako tvrdý tréninky. Organizátorům patří dík, udělali podmínky jako na mistrovství republiky.“



Jásala Petra Sičaková, mladá oštěpařka z pořádající Škody Plzeň. Ta si vylepšila osobák o neskutečných sedm a půl metru na 54,61 a zajistila si tak start na mistrovství Evropy juniorů i na evropském šampionátu do 22 let. Doma se radovala také Tereza Petržilková, čtyřstovku vyhrála za 54,36. „Z času nejsem nadšená, ale beru to tak, že to byla moje první čtvrtka a potřebuji se trošku rozzávodit. Kvůli teplu jsem zadýchaná, ale vítám ho. Chyběla asi i větší konkurence, pak se člověk hecne víc,“ připomněla Plzeňanka neúčast Lady Vondrové i Barbory Malíkové.