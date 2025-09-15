Mistry před zraky krále. Bolt sledoval výkony nových sprinterských šampionů

Michal Koubek
  7:01
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Nový národní stadion v Tokiu se zaplnil takřka do posledních míst. Přes pětašedesát tisíc lidí, pořádný kotel. Ačkoliv bylo po desáté hodině večer, stále panovalo pořádné vedro. Tak to mají sprinteři rádi.
Fotogalerie

Cílová páska mužské stovky na MS v Tokiu. Pro zlato si běží Oblique Seville, stříbro má jeho krajan Kishane Thompson. Noah Lyles hájí bronz před Kennethem Bednarkem. | foto: Reuters

Před oběma finále stovky dorazil na plochu stadionu jamajský král krátkých běhů Usain Bolt. V černém triku, kšiltovce a se zlatým řetězem kolem krku pozdravil diváky, pousmál se, že už běhat nechce a raději si klání užije z tribuny, načež vystřihl tradiční oslavné gesto.

Ne, kulisy jednoho z vrcholů světového šampionátu nemohly být o moc lepší.

Ještě předtím, než se Bolt odebral do čestné lóže, ponoukal: „Vítěze netipuju, ale Jamajčané vypadají velmi dobře.“

Inu, král se pozná.

Štefela prošel na MS hladce do finále výšky, Vondrová v rozbězích končí

Jeho krajané si tokijskou bitvu podmanili.

3:2, tak vyzněl jejich medailový souboj s arcirivaly z USA.

Po skončení programu se stadionem rozeznělo reggae a hlouček několika desítek fanoušků ve žluto-zelených barvách, který se rozmístil těsně za cílovou čárou, spustil oslavné chorály. I Bolt se smál a kamery ho zabíraly, jak finále mocně prožíval. Div nepřepadl přes sedačku před sebou.

Oblique Seville slavil v osobním maximu 9,77 sekundy. Na pódium ho doprovodil druhý Kishane Thompson a mezi ženami brala stříbro Tina Claytonová. A to ještě Shericka Jacksonová skončila čtvrtá.

Vedle zlaté Američanky Melissy Jeffersonové-Woodenové, jež vylepšila rekord šampionátu na 10,61, získal bronz obhájce titulu Noah Lyles.

Melissa Jeffersonová-Woodenová pózuje fotografům po triumfu na stovce.

„První zlato z mistrovství světa? A ještě před zraky Bolta? Neuvěřitelné,“ smál se Seville, který těsně za cílem roztrhl dres a se stříbrným kolegou poskakoval po ploše.

I Jeffersonová-Woodenová křepčila: „Doufám, že tenhle okamžik bude trvat věčně. Chci si tyhle obrázky v hlavě uchovat navždy.“

Oběma šampionům je 24 let.

Pro oba šlo o největší individuální úspěchy kariéry.

Jak o jednom, tak o druhém se nicméně hovořilo, že pro takový úspěch mají velké předpoklady.

Je jasné, že když jakýkoliv sprinter z karibského ostrova v mládí vylétne, nevyhne se příměrům: Roste nový Bolt! Seville byl ale jiný případ, nešlo o plané řeči, vždyť i světový rekordman o něm hlásil: „V posledních letech se naši sprinteři trápí, ale právě Oblique je drží při životě.“

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Trénuje ho Boltův bývalý kouč Glen Mills, postavami se ale liší. Seville měří jen 1,70 metru, oproti ikoně je o 25 centimetrů menší. „Vím, že mi v porovnání s ostatními chybí větší síla,“ říkal Seville loni. „Ale pořád se zlepšuju, moje tělo roste.“

A s tím i jeho výkony. Už loni mířil na olympijské hry do Paříže jako jeden z kandidátů na medaile, jenže ve finále se zranil a doklusal až osmý. „To, co se tehdy stalo... Prostě strašné. Nikdy to nechtějte zažít,“ vzpomínal.

Tak to v Tokiu nedopustil.

„Dokázal jsem, že jsem opravdový závodník, že mám odhodlání šampiona. Atletika není jen o fyzické stránce, ale i o psychické. A právě tu jsem zvládl nejlépe,“ kývl se zlatem na krku.

I Jeffersonová-Woodenová klání ustála v hlavě. Dorazit na vrcholnou akci jako lídryně sezonních tabulek? Nic lehkého.

Melissa Jeffersonová-Woodenová si s náskokem běží pro titul mistryně světa na stovce.

„Místo toho, abych na sebe vyvíjela tlak a hroutila se z něj, tak jsem to všechno prostě přijala. Tahle změna stojí za zlatem,“ vykládala.

Ona byla v Paříži spokojenější. Na stovce brala bronz a spolu s americkými kolegyněmi zlato ve štafetě na 4x100 metrů. Po sezoně nicméně oba kovy uložila do skříňky pod televizi a nařídila si, že se na ně ani jednou nepodívá.

Pozornost upřela právě na Tokio. „Dokonce si už ani nedopřávám svou lásku, de luxe burger v máslové briošce bez cibule a bez rajčat, a mám svého kuchaře,“ smála se.

Zkrátka si řekla, že chce být nejrychlejší ženou a podřídí tomu vše. Což se jí na šampionátu vrátilo.

„Úžasný rok. Tohle je doslova všechno, na čem jsem pracovala,“ jásala. „Když zazněl výstřel, blesklo mi hlavou: Tak vyraz, dej do toho všechno. Závod pak uběhl mrknutím oka. Až když jsem proťala cíl, pomyslela jsem si: Páni, já vyhrála!“

Světový sprint má nové krále.




14. září 2025  23:49

