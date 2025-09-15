Mistry před zraky krále. Bolt sledoval výkony nových sprinterských šampionů

Před oběma finále stovky dorazil na plochu stadionu jamajský král krátkých běhů Usain Bolt. V černém triku, kšiltovce a se zlatým řetězem kolem krku pozdravil diváky, pousmál se, že už běhat nechce a raději si klání užije z tribuny, načež vystřihl tradiční oslavné gesto.
Ne, kulisy jednoho z vrcholů světového šampionátu nemohly být o moc lepší.
Ještě předtím, než se Bolt odebral do čestné lóže, ponoukal: „Vítěze netipuju, ale Jamajčané vypadají velmi dobře.“
Inu, král se pozná.
|
Štefela prošel na MS hladce do finále výšky, Vondrová v rozbězích končí
Jeho krajané si tokijskou bitvu podmanili.
3:2, tak vyzněl jejich medailový souboj s arcirivaly z USA.
Po skončení programu se stadionem rozeznělo reggae a hlouček několika desítek fanoušků ve žluto-zelených barvách, který se rozmístil těsně za cílovou čárou, spustil oslavné chorály. I Bolt se smál a kamery ho zabíraly, jak finále mocně prožíval. Div nepřepadl přes sedačku před sebou.
Oblique Seville slavil v osobním maximu 9,77 sekundy. Na pódium ho doprovodil druhý Kishane Thompson a mezi ženami brala stříbro Tina Claytonová. A to ještě Shericka Jacksonová skončila čtvrtá.
Vedle zlaté Američanky Melissy Jeffersonové-Woodenové, jež vylepšila rekord šampionátu na 10,61, získal bronz obhájce titulu Noah Lyles.
„První zlato z mistrovství světa? A ještě před zraky Bolta? Neuvěřitelné,“ smál se Seville, který těsně za cílem roztrhl dres a se stříbrným kolegou poskakoval po ploše.
I Jeffersonová-Woodenová křepčila: „Doufám, že tenhle okamžik bude trvat věčně. Chci si tyhle obrázky v hlavě uchovat navždy.“
Oběma šampionům je 24 let.
Pro oba šlo o největší individuální úspěchy kariéry.
Jak o jednom, tak o druhém se nicméně hovořilo, že pro takový úspěch mají velké předpoklady.
Je jasné, že když jakýkoliv sprinter z karibského ostrova v mládí vylétne, nevyhne se příměrům: Roste nový Bolt! Seville byl ale jiný případ, nešlo o plané řeči, vždyť i světový rekordman o něm hlásil: „V posledních letech se naši sprinteři trápí, ale právě Oblique je drží při životě.“
|
MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat
Trénuje ho Boltův bývalý kouč Glen Mills, postavami se ale liší. Seville měří jen 1,70 metru, oproti ikoně je o 25 centimetrů menší. „Vím, že mi v porovnání s ostatními chybí větší síla,“ říkal Seville loni. „Ale pořád se zlepšuju, moje tělo roste.“
A s tím i jeho výkony. Už loni mířil na olympijské hry do Paříže jako jeden z kandidátů na medaile, jenže ve finále se zranil a doklusal až osmý. „To, co se tehdy stalo... Prostě strašné. Nikdy to nechtějte zažít,“ vzpomínal.
Tak to v Tokiu nedopustil.
„Dokázal jsem, že jsem opravdový závodník, že mám odhodlání šampiona. Atletika není jen o fyzické stránce, ale i o psychické. A právě tu jsem zvládl nejlépe,“ kývl se zlatem na krku.
I Jeffersonová-Woodenová klání ustála v hlavě. Dorazit na vrcholnou akci jako lídryně sezonních tabulek? Nic lehkého.
„Místo toho, abych na sebe vyvíjela tlak a hroutila se z něj, tak jsem to všechno prostě přijala. Tahle změna stojí za zlatem,“ vykládala.
Ona byla v Paříži spokojenější. Na stovce brala bronz a spolu s americkými kolegyněmi zlato ve štafetě na 4x100 metrů. Po sezoně nicméně oba kovy uložila do skříňky pod televizi a nařídila si, že se na ně ani jednou nepodívá.
Pozornost upřela právě na Tokio. „Dokonce si už ani nedopřávám svou lásku, de luxe burger v máslové briošce bez cibule a bez rajčat, a mám svého kuchaře,“ smála se.
Zkrátka si řekla, že chce být nejrychlejší ženou a podřídí tomu vše. Což se jí na šampionátu vrátilo.
„Úžasný rok. Tohle je doslova všechno, na čem jsem pracovala,“ jásala. „Když zazněl výstřel, blesklo mi hlavou: Tak vyraz, dej do toho všechno. Závod pak uběhl mrknutím oka. Až když jsem proťala cíl, pomyslela jsem si: Páni, já vyhrála!“
Světový sprint má nové krále.