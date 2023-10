Jepchirchirová je potřetí šampionkou v půlmaratonu, Keňané a Keňanky kralovali

Mistrovství světa v silničních bězích v Rize Míle:

Muži: 1. Kessler (USA) 3:56,13 - světový rekord, 2. Elson (Brit.) 3:56,41, 3. Prakel (USA) 3:56,43.

Ženy: 1. Weltejiová 4:21,00 - světový rekord, 2. Hailuová (obě Et.) 4:23,06, 3. Kipyegonová (Keňa) 4:24,13. 5 km:

Muži: 1. Gebrhiwet 12:59, 2. Kejelcha (oba Et.) 13:02, 3. Kipkorir (Keňa) 13:16.

Ženy: 1. Chebetová 14:35, 2. Rengeruková (obě Keňa) 14:39, 3. Tayeová (Et.) 14:40. Půlmaraton:

Muži: 1. Sawe 59:10, 2. Ebenyo 59:14, 3. Mailu (všichni Keňa) 59:19.

Ženy: 1. Jepchirchirová 1:07:25, 2. Kipkemboiová 1:07:26, 3. Amanang’oleová (všechny Keňa) 1:07:34.