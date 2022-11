Obhájce bronzu Chrascina a Hrochová skončili devátí na MS v běhu do vrchu

Dnes šampionát začal závodem do kopce na 8,5 kilometru s více než kilometrovým převýšením. Nejlepší český reprezentant Chrascina trať zvládl za 50:03 minuty. Na vítězného Keňana Patricka Kipngena ztratil více než tři minuty, od medaile ho dělila rovná minuta. Jáchym Kovář doběhl devatenáctý v čase 51:41, Viktor Šinágl byl pětadvacátý za 52:45.

Celkově to českému týmu stačilo na šesté místo. „Dali jsme do toho duši. Tým běžel na maximum a každé místo se počítalo. Hlavně horko a vlhkost udělaly své. Podle mě jsme předvedli to, že Česko pořád patří mezi elitu ve světě. I když je to bez obhajoby medaile, ale to byl tehdy prostě sen,“ uvedl Chrascina na facebooku Český běh.

Šestou příčku obsadily také české ženy. Nejlepší z nich Hrochová po prvním kilometru a půl, který byl spíše po rovině, vbíhala do terénu a prvního stoupání v čele závodu. „Pak to začalo být drsné... V půlce trati jsem se přelévala na konci první desítky až cca 16. místa. V kopcích se to hodně měnilo. Na trati byly dvě prudká stoupání, každé cca jeden kilometr, které byly spíš pro horolezce. Jinak dost drsný závod, ale jsem ráda, že už to mám za sebou,“ řekla běžkyně, která se nahoru dostala za 59:12 minuty.

Za ní byla osmnáctá Pavla Schorná Matyášová (1:01:54), čtyřiadvacátá Hana Švestková Stružková (1:03:10) a sedmadvacátá Gabriela Veigertová (1:03:54).

Šampionát, kterého se účastní více než 900 závodníků z 46 zemí, bude pokračovat v sobotu horským maratonem a ultramaratonem. Na čtyřicetikilometrovou trať se chystá mimo jiné Vít Pavlišta. Česko bude mít zastoupení i v závodě na 80 kilometrů, který poběží Marcela Vašínová.

V neděli šampionát uzavřou závody v běhu do vrchu nahoru-dolů dlouhé 11,2 kilometru.