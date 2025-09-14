Dětství s 27 sourozenci? Musela jsem tvrdě pracovat. O královně tokijského maratonu

Michal Koubek
  5:07
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Takřka všechny závodnice, které doběhly do cíle maratonu si nejprve lehly na zem, nebo se aspoň dlouze předklonily, vydýchávaly se a vzpamatovávaly z toho nesnesitelného horka. Češka Moira Stewartová dokonce už na 25. kilometru odstoupila. Ona ale byla jiná. Peres Jepchirchirová si kolem ramen pověsila keňskou vlajku, rozběhla se podél tribun, načež zvládla odpovídat i na dotazy moderátora. Ale divíte se? Světový titul ji nabil energií.
Keňanka Peres Jepchirchirová slaví titul v maratonu na mistrovství světa v Tokiu | foto: AP

Přitom ani ona sama triumf nečekala. „Vůbec ne,“ vykládala jedenatřicetiletá šampionka, která v Japonsku před čtyřmi roky získala olympijské zlato. „Ale tady se mi daří, mám to tu ráda.“

Ani na posledních kilometrech by mnozí její prvenství netipli. Běžela ve dvojici se stříbrnou ženou loňských her v Paříži a někdejší maratonskou světovou rekordmankou Tigst Assefaovou. Etiopanka udávala tempo, v obličeji výraz naprosto bez jakýchkoliv emocí. To Jepchirchirová se křenila, bylo vidět, že je už na pokraji sil.

Jenže v závěru ukázala, že dokáže jít za hranu víc než soupeřka.

Je vždycky neuvěřitelné, když víc než 42kilometrovou trať rozhodují až poslední metry. Podobně velmi těsným způsobem prohrála Assefaová loňský maraton v Paříži s reprezentantkou Nizozemska Siffan Hasanovou.

Ještě do útrob tokijského stadionu obě ženy doběhly bok po boku, vedle sebe obkroužily i takřka celý ovál.

Peres Jepchirchirová z Keni (vepředu) a Tigist Adeffaová z Etiopie během maratonu na mistrovství světa v Tokiu

Assefaová si kontrolovala situaci. Nebo se to aspoň zdálo, jenže pak se kolem ní na stometrové rovince Jepchirchirová doslova prořítila. Během pár kroků získala rozhodující náskok a pásku proťala se dvěma sekundami k dobru.

Čas? 2:24:43. A obrovská radost!

„Jsem superšťastná a moc vděčná. Mám tady nejlepší výsledky. Vyhrála jsem tu olympijské hry a teď i mistrovství světa,“ smála se Keňanka.

Nejsou místa? Tak běžím maraton

Při heroickém finiši jí pomohla její mentalita. Sama o sobě tvrdí: „Důslednost, disciplína a neúnavné odhodlání jsou základními kameny mého úspěchu. V každém závodě se posouvám za své limity a nechám na trati klidně všechny síly.“

Taková prý byla už od mládí. Šla si zkrátka za tím, co si usmyslela.

Vyrůstala ve stopadesátitisícovém městě Kerichu na západě Keni. Její rodiče byli farmáři, pěstovali čaj a kukuřici.

Chladicí vesty, led i sacharidy. Ale opatrně! Stewartová o přípravě na pekelný maraton

V dětství běhala každý den do školy a z ní pět kilometrů, k tomu ještě další desítky na trénincích.

Atletice se začala věnovat už jako žákyně. Podle magazínu Run má 27 sourozenců. Otec měl totiž tři manželky, což v Keni nebylo nic zvláštního. Mnohoženství totiž bylo v této zemi kulturní praxí mnoha komunit, v roce 2014 ho dokonce prezident Uhuru Kenyatta povolil zákonem.

„Nebyl to snadný život,“ vzpomínala kdysi Jepchirchirová. „Proto jsem se rozhodla tvrdě pracovat, protože jsme doma měli jen málo zdrojů. Drobné zemědělství bylo pro naši rodinu jediným zdrojem příjmů.“

Keňanka Peres Jepchirchirová slaví titul v maratonu na mistrovství světa v Tokiu

Zprvu závodila na dráze, inspirovaly ji ale úspěchy krajanky Mary Keitanyové, vítězky sedmi maratonský majorů. V osmnácti opustila střední školu a makala, aby ji v budoucnu živil právě sport.

Do prvního maratonu se pustila zcela neplánovaně. Ve dvaceti jela na závody Kisumu Safaricom, kde měla v oku desítku. Jenže na místě zjistila, že místa na tuhle distanci si už rozebrali místní závodníci.

Zbývala jen čísla na maraton.

Tak ho zkusila.

„Živě si to pamatuju, první maraton jsem běžela bez jakéhokoli rozsáhlého tréninku,“ vyprávěla. Přesto ho dokončila na třetím místě a potvrdila si, že právě dlouhé tratě budou pro ni ideální.

O rok později už skončila na keňském mistrovství v přespolním běhu druhá za Faith Kipyegonovou, trojnásobnou olympijskou vítězkou a čtyřnásobnou mistryní světa na patnáctistovce.

Talentu Jepchirchirové si všiml italský kouč Gianni Demadonna, který vede rovněž Assefaovou a další silné převážně africké běžce. A i ji vypiplal v naprostou světovou hvězdu.

Snídá jen gel

Kromě vítězství na hrách v Tokiu, na nichž se maraton běžel v Sapporu, už má Keňanka tři triumfy na maratonských majorech. Nyní je na nejdelší distanci poprvé mistryní světa a ve sbírce má tři tituly z půlmaratonu, v něm navíc třikrát posouvala tabulky světového rekordu.

Poprvé se do historických kronik zapsala v roce 2017, tehdy jí přitom zbývalo jen sedm měsíců do porodu dcery Natalie.

Momentka z maratonu na mistrovství světa v Tokiu, v balíku je i Moira Stewartová

Šest měsíců poté, co ji přivedla na svět, zase začala trénovat. „Nebylo to snadné, ale pracovala jsem extra tvrdě, abych se zbavila přebytečných kil a vrátila se do normální formy. Narození dítěte mě nějakým způsobem motivovalo, říkám si, že na mě doma někdo spoléhá. Natalie je pro mě požehnání od Boha,“ popisuje.

Trénuje většinou každý den, často dvoufázově. „Celkem to vyjde na 130-150 kilometrů týdně. Mám tak dva až tři kvalitní a náročné tréninky podle toho, v jaké fázi přípravy se nacházím. A když trénuju na maraton, cvičně běhám i přes čtyřicet kilometrů,“ líčí. „Ale to jen výjimečně, hodně vás to vyčerpává a musíte dlouho regenerovat.“

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

V jedenatřiceti letech už má přesně osvědčené, co jí sedí. Kdy je ideální, v jakém čase přijede do dějiště závodů, jak vyladit formu. Třeba snídaně?

„Abych byla upřímná, v den maratonu si nedávám nic jiného než 100mililitrový kofeinový gel. Nic jiného. Žádný chléb nebo čaj, přitom se doporučuje hodně najíst. Spíš dbám na to, abych se v klíčové dny před závodem dobře hydratovala, piju hodně vody a doplňuju minerály.“

Při teplotách v Tokiu byly potřeba.

