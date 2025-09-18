Mlátil jsem jak do žita. Tentokrát jsem na to neměl, lituje jedenáctý Vadlejch

V čem byl největší problém?
Cítil jsem se překvapivě docela dobře, jenže tělo neposlouchalo tak, jak jsem chtěl, aby poslouchalo. Proto chyběly metry, které jsem potřeboval.
Tušil jste tedy už před třetím pokusem: Ne, tentokrát oštěp už dál zkrátka nepoletí?
Samozřejmě jsem zkoušel nějaké věci, které mi dřív pomohly se posunout o pár metrů. Ale ne. Bylo po závodě. Rychlovka. Opravdu jsem tam nechal všechno. Ale jasně jsem na to neměl.
|
Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, Hrubá s přehledem postoupila
Letos vás na dlouho zastavilo bolavé koleno. Cítil jste ho ve finále?
Myslím, že problémy nebyly znát přímo, ale samozřejmě, že se manko projevilo a s přípravou nohou jsem musel začít později. Ale problém bych v tom nehledal. V oštěpu se musí přestat myslet na cokoliv, čistě se z těla doluje maximum. Byl jsem zvyklý, že jsem rozběhl, nohy šly přede mnou, ruka byla vzadu a čekal jsem na ránu. Teď nohy nepřišly a mlátil jsem jak do žita.
Ani podvědomě jste na koleno nemyslel?
Ne, to nejde, nemůžu. Bylo to o technice. Oštěp je paradoxně víc o nohách než o vršku. Když nohy nejsou a jen jdete po ráně, tak pořádně hodit nejde. A pak to létá o pět deset metrů méně.
Na ploše jste zůstával až do samého konce finále. Chtěl jste někoho podpořit?
Chtěl jsem podpořit Juliana Webera, kterému dlouhé roky přeju světovou medaili. Zatím ji nemá a ani po dnešku ji mít nebude, což mě hrozně mrzí (Weber byl čtvrtý s výkonem 86,11 metru). Níradž Čopra se extrémně trápil, bylo vidět, že ho taky sužují nějaké bolesti. Vlastně zase překvapivé medaile.
Co vás čeká nyní?
Určitě odpočinek. Těší mě, že se asi po čtyřiceti dnech uvidím s mojí rodinou a mými holčičkami. A pak zase do toho. Atletiku zbožňuju, je pro mě vášeň, mám ji pořád rád. Těším se už na další přípravu a příští rok. Věřím, že nebude takový.