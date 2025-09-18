Mlátil jsem jak do žita. Tentokrát jsem na to neměl, lituje jedenáctý Vadlejch

Michal Koubek
  15:20
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Přišel do novinářské mixzóny a měl jasno: „Dneska jsem na to zkrátka neměl.“ Oštěpař Jakub Vadlejch nehledal výmluvy. Zkrátka mu to nešlo, trápil se. Finále mistrovství světa pro něj skončilo s výkonem 78,71 metru už po třech pokusech. Po bronzové medaili z Budapešti 2023 se tak tentokrát v Tokiu u něho rozsvítila jedenáctá příčka.
Jakub Vadlejch v oštěpařském finále na světovém šampionátu.

Jakub Vadlejch v oštěpařském finále na světovém šampionátu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství světa.
Jakub Vadlejch se chystá na kvalifikační hod na MS v Tokiu.
Jakub Vadlejch hází v kvalifikaci oštěpařů na MS v Tokiu.
Jakub Vadlejch odhazuje v kvalifikaci oštěpařů.
7 fotografií

V čem byl největší problém?
Cítil jsem se překvapivě docela dobře, jenže tělo neposlouchalo tak, jak jsem chtěl, aby poslouchalo. Proto chyběly metry, které jsem potřeboval.

Tušil jste tedy už před třetím pokusem: Ne, tentokrát oštěp už dál zkrátka nepoletí?
Samozřejmě jsem zkoušel nějaké věci, které mi dřív pomohly se posunout o pár metrů. Ale ne. Bylo po závodě. Rychlovka. Opravdu jsem tam nechal všechno. Ale jasně jsem na to neměl.

Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, Hrubá s přehledem postoupila

Letos vás na dlouho zastavilo bolavé koleno. Cítil jste ho ve finále?
Myslím, že problémy nebyly znát přímo, ale samozřejmě, že se manko projevilo a s přípravou nohou jsem musel začít později. Ale problém bych v tom nehledal. V oštěpu se musí přestat myslet na cokoliv, čistě se z těla doluje maximum. Byl jsem zvyklý, že jsem rozběhl, nohy šly přede mnou, ruka byla vzadu a čekal jsem na ránu. Teď nohy nepřišly a mlátil jsem jak do žita.

Ani podvědomě jste na koleno nemyslel?
Ne, to nejde, nemůžu. Bylo to o technice. Oštěp je paradoxně víc o nohách než o vršku. Když nohy nejsou a jen jdete po ráně, tak pořádně hodit nejde. A pak to létá o pět deset metrů méně.

Jakub Vadlejch se chystá na kvalifikační hod na MS v Tokiu.

Na ploše jste zůstával až do samého konce finále. Chtěl jste někoho podpořit?
Chtěl jsem podpořit Juliana Webera, kterému dlouhé roky přeju světovou medaili. Zatím ji nemá a ani po dnešku ji mít nebude, což mě hrozně mrzí (Weber byl čtvrtý s výkonem 86,11 metru). Níradž Čopra se extrémně trápil, bylo vidět, že ho taky sužují nějaké bolesti. Vlastně zase překvapivé medaile.

Co vás čeká nyní?
Určitě odpočinek. Těší mě, že se asi po čtyřiceti dnech uvidím s mojí rodinou a mými holčičkami. A pak zase do toho. Atletiku zbožňuju, je pro mě vášeň, mám ji pořád rád. Těším se už na další přípravu a příští rok. Věřím, že nebude takový.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. RaducanuováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 18. 9. 2025:Krejčíková vs. Raducanuová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 7:6, 1:1
  • 2.62
  • -
  • 1.48
Česko vs. ČínaVolejbal - Skupina H - 18. 9. 2025:Česko vs. Čína //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.05
  • -
  • 9.30
Landaluce vs. GengelTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Landaluce vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:0
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Ml. Boleslav B vs. KolínFotbal - 7. kolo - 18. 9. 2025:Ml. Boleslav B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.00
  • 3.80
  • 1.52
Žabiny Brno vs. ZaragozaBasketbal - Kvalifikace - 18. 9. 2025:Žabiny Brno vs. Zaragoza //www.idnes.cz/sport
18. 9. 18:00
  • 1.83
  • 15.00
  • 2.18
Kodaň vs. LeverkusenFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Kodaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18. 9. 18:45
  • 3.02
  • 3.43
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

18. září 2025  15:58

Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, Hrubá s přehledem postoupila

Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu měl přinést z českého pohledu další boj o medaile. Jenže ve finále oštěpařů nečekaně záhy skončil Jakub Vadlejch, kterému pokus 78,71 metru...

18. září 2025,  aktualizováno  15:41

Mlátil jsem jak do žita. Tentokrát jsem na to neměl, lituje jedenáctý Vadlejch

Od našeho zpravodaje v Japonsku Přišel do novinářské mixzóny a měl jasno: „Dneska jsem na to zkrátka neměl.“ Oštěpař Jakub Vadlejch nehledal výmluvy. Zkrátka mu to nešlo, trápil se. Finále mistrovství světa pro něj skončilo s...

18. září 2025  15:20

Sudí pustil zpět hráče, jenž pomohl ke gólu. Může na něj být Slavia naštvaná?

Zlobí se sami na sebe, že si nepohlídali brejk v úplném závěru. Ale slávistickým fotbalistům v tu chvíli také zrovna nepomohl rumunský sudí Marian Barbu. Ten v začátku soupeřova útoku, který v...

18. září 2025  14:40

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí,...

18. září 2025  14:16

Svrčina v Chang-čou zdolal Berrettiniho, Siniaková uspěla v Soulu

Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na tenisovém okruhu ATP. Český reprezentant, jenž do hlavní soutěže postoupil až...

18. září 2025  12:01,  aktualizováno  13:58

Velký návrat, Mourinho opravdu převezme Benfiku. Brzy by měl podepsat smlouvu

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky by se měl podle očekávání stát slavný José Mourinho, pro něhož to bude velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská...

18. září 2025  13:49

Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....

18. září 2025  13:33

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...

18. září 2025  13:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  18.9 13:10

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.