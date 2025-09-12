Obří hotel, doprava v klidu, ale pozor na počasí. Jak se Češi zabydleli v Tokiu

„Zatím všechno probíhá v pořádku,“ hodnotí úvodní aklimatizační týden a dosavadní organizaci šampionátu.
Česká výprava do Tokia odlétala po částech od čtvrtého do šestého září.
Na místě se rozdělila na dvě skupiny. Menší zamířila do zhruba dvě stě kilometrů vzdáleného města Iwaki, kde panoval větší klid, a početnější grupa už zůstala rovnou v dějišti.
„V těchto dnech se ale už všichni přesouvají do Tokia. Jediný, kdo ještě zůstane mimo něj, je Ondra Kopecký s trenérem Romanem Šebrlem,“ říká Sluka. Desetibojařská soutěž se totiž rozběhne až v sobotu dvacátého září.
V Tokiu Češi bydlí v hotelu v prefektuře Šinagawa, kousek od stejnojmenné rušné vlakové stanice. Až na domácí sportovce tu útočiště našly všechny světové reprezentace.
Jde o monstrózní stavbu. Několik pospojovaných prosklených budov, celkem 3553 pokojů, jedenáct konferenčních místností, z nichž největší pojme přes tři tisíce lidí. Taky spousta obchodů, velké jídelny i bazén, byť u jeho vstupu cedule hlásí: Zavřeno!
Už když k hotelu přicházíte, pozorujete vlajky s logy mistrovství či Světové atletiky a v lobby se to hemží různobarevnými teplákovkami sportovců.
„Všichni se sem v pohodě vejdou,“ kývne Sluka. „Jen byl problém s výtahy, protože bývaly přeplněné. Ale až začne mistrovství a sportovci se rozmělní, tak to bude v pohodě.“
I japonští organizátoři se snaží vyjít vstříc všem požadavkům. „Všude je spousta dobrovolníků. Ne každý umí anglicky, ale kdyžtak přivolají kolegu a vždycky to nějak dopadne,“ pokračuje. „Ale naše výprava zatím na žádné větší problémy nenarazila.“
Snad jen strava se v posledních dnech mírně pohoršila. Jak do hotelu najely další stovky sportovců, přešlo se spíš na na kvantitu a evropský styl kuchyně. Už nejde o vyhlášené japonské pochoutky.
„Level trochu spadl a už není takový výběr. Nicméně jídla dostatek, což nám stačí. A samozřejmě si tu můžete zajít do restaurace, které jsou kvalitní,“ povídá Sluka.
Z hotelu na hlavní stadion budou čeští reprezentanti jezdit spolu s dalšími výpravami oficiálními autobusy. U recepce na velké ceduli svítí jejich harmonogram. První odjezd v 8:00, další 8:30.
Cesta má zabrat kolem čtyřiceti minut. „Ale bude záležet na dopravě. Třeba v pátek ráno jsme jeli jen pětadvacet minut, což je parádní,“ pochválil šéftrenér.
V průběhu aklimatizačního týdne měli atleti k dispozici dva tréninkové stadiony. I rozcvičovací plocha u hlavního dějiště je kvalitní, jen si někteří postěžovali, že je to z ní do útrob komplexu dál a musí se přejíždět vozidly. Čímž po rozehřátí vychladnou.
„V manuálu psali, že půjde o deset až patnáct minut. Ale měli jsme technickou poradu, kde nás informovali, že čas zkrátili na pět minut, takže to nakonec takový problém nebude,“ doufá Sluka. „Navíc pak i na stadionu je ještě jedna tartanová rovinka.“
V Japonsku je oproti Česku o sedm hodin víc. I proto, aby se sportovci s posunem srovnali, vyráželi s dostatečným předstihem.
Vyplatilo se, zdá se.
„Na každého samozřejmě posun funguje jinak. Někdo se srovnal velmi rychle už po pár dnech, někdo ještě pociťuje, že navyklý není. Ale každý den se to zlepšuje. Navíc závody začínají až v sobotu. Ti, co budou startovat mezi prvními, tak letěli v úvodní skupině, takže budou připravení,“ dodává šéftrenér.
Závodníci si musí zvykat i na jiné klima. V pátek bylo podle sportovců nejpříjemněji, nicméně i tak už od ranních hodin teploměr ukazoval přes pětadvacet stupňů. Navíc je dusno, vysoká vlhkost. Kvůli tomu jen pár dní před šampionátem organizátoři informovali o úpravě programu: Chodci a maratonci vyrazí raději o půl hodiny dřív. Místo 8:00, tak budou mít start v 7:30.
Jindy ale zase zaprší. Třeba ve čtvrtek Tokio zasáhl takový liják, že i jinak na sekundy přesná japonská doprava musela zastavit provoz vlaků a online mapa znázorňují zácpy se zbarvila do červené. Lidé museli počítat i s víc než hodinovými zdrženími!
Koulař Tomáš Staněk také líčil, že mu v místním vedru a vlhku nezabíralo jeho osvědčené magnézium a náčiní mu klouzalo po krku a z ruky. Využil nicméně to od místních. „A to už funguje,“ oddechl si.
„Pro sportovce máme taky v pohotovosti chladicí vesty,“ dodává Sluka. „Medicínský tým funguje a kdyby někdo potřeboval něco individuálně, jsme pružní. Na stadionu si taky můžete nabrat třeba led.“
Po zdravotní stránce se během úvodního týdne nic vážnějšího nepřihodilo. Ani z klimatizací, které v dopravě či místnostech mnohdy mrazí na plné obrátky, nikdo neonemocněl.
„Samozřejmě vlhko, teplo a potom přechod do klimatizovaných prostorů si všichni musí hlídat. Na týmových poradách jsme na to obzvlášť trenéry a závodníky upozorňovali. Ale věřím, že na to všichni dbají.“
Byla by škoda si tímto způsobem pokazit vrchol sezony.