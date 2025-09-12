Obří hotel, doprava v klidu, ale pozor na počasí. Jak se Češi zabydleli v Tokiu

Michal Koubek
  13:45
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Ačkoliv mistrovství světa v Tokiu vypukne až v sobotu, v pátek byl na Novém národním stadionu pořádný ruch. Konal se zde oficiální trénink, atleti měli možnost okouknout zázemí, tribuny pro pětašedesát tisíc diváků, otestovat ovál či se cvičně proběhnout v sektorech. Všechno tohle samozřejmě sledoval i český šéftrenér Pavel Sluka.
Tomáš Němejc během tréninku na Národním stadionu na mistrovství světa v Tokiu

Tomáš Němejc během tréninku na Národním stadionu na mistrovství světa v Tokiu | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Nový národní stadion během atletického mistrovství světa
Momentka z mistrovství světa v Tokiu
Petra Sičaková a Japonka Haruka Kitagučiová během tréninku na Novém národním...
Linda Suchá během tréninku na Novém národním stadionu na mistrovství světa v...
6 fotografií

„Zatím všechno probíhá v pořádku,“ hodnotí úvodní aklimatizační týden a dosavadní organizaci šampionátu.

Česká výprava do Tokia odlétala po částech od čtvrtého do šestého září.

Na místě se rozdělila na dvě skupiny. Menší zamířila do zhruba dvě stě kilometrů vzdáleného města Iwaki, kde panoval větší klid, a početnější grupa už zůstala rovnou v dějišti.

„V těchto dnech se ale už všichni přesouvají do Tokia. Jediný, kdo ještě zůstane mimo něj, je Ondra Kopecký s trenérem Romanem Šebrlem,“ říká Sluka. Desetibojařská soutěž se totiž rozběhne až v sobotu dvacátého září.

V Tokiu Češi bydlí v hotelu v prefektuře Šinagawa, kousek od stejnojmenné rušné vlakové stanice. Až na domácí sportovce tu útočiště našly všechny světové reprezentace.

Jde o monstrózní stavbu. Několik pospojovaných prosklených budov, celkem 3553 pokojů, jedenáct konferenčních místností, z nichž největší pojme přes tři tisíce lidí. Taky spousta obchodů, velké jídelny i bazén, byť u jeho vstupu cedule hlásí: Zavřeno!

Už když k hotelu přicházíte, pozorujete vlajky s logy mistrovství či Světové atletiky a v lobby se to hemží různobarevnými teplákovkami sportovců.

Šéftrenér Pavel Sluka během týmové porady na mistrovství světa v Tokiu

„Všichni se sem v pohodě vejdou,“ kývne Sluka. „Jen byl problém s výtahy, protože bývaly přeplněné. Ale až začne mistrovství a sportovci se rozmělní, tak to bude v pohodě.“

I japonští organizátoři se snaží vyjít vstříc všem požadavkům. „Všude je spousta dobrovolníků. Ne každý umí anglicky, ale kdyžtak přivolají kolegu a vždycky to nějak dopadne,“ pokračuje. „Ale naše výprava zatím na žádné větší problémy nenarazila.“

Snad jen strava se v posledních dnech mírně pohoršila. Jak do hotelu najely další stovky sportovců, přešlo se spíš na na kvantitu a evropský styl kuchyně. Už nejde o vyhlášené japonské pochoutky.

„Level trochu spadl a už není takový výběr. Nicméně jídla dostatek, což nám stačí. A samozřejmě si tu můžete zajít do restaurace, které jsou kvalitní,“ povídá Sluka.

Z hotelu na hlavní stadion budou čeští reprezentanti jezdit spolu s dalšími výpravami oficiálními autobusy. U recepce na velké ceduli svítí jejich harmonogram. První odjezd v 8:00, další 8:30.

Cesta má zabrat kolem čtyřiceti minut. „Ale bude záležet na dopravě. Třeba v pátek ráno jsme jeli jen pětadvacet minut, což je parádní,“ pochválil šéftrenér.

V průběhu aklimatizačního týdne měli atleti k dispozici dva tréninkové stadiony. I rozcvičovací plocha u hlavního dějiště je kvalitní, jen si někteří postěžovali, že je to z ní do útrob komplexu dál a musí se přejíždět vozidly. Čímž po rozehřátí vychladnou.

„V manuálu psali, že půjde o deset až patnáct minut. Ale měli jsme technickou poradu, kde nás informovali, že čas zkrátili na pět minut, takže to nakonec takový problém nebude,“ doufá Sluka. „Navíc pak i na stadionu je ještě jedna tartanová rovinka.“

Momentka z mistrovství světa v Tokiu

V Japonsku je oproti Česku o sedm hodin víc. I proto, aby se sportovci s posunem srovnali, vyráželi s dostatečným předstihem.

Vyplatilo se, zdá se.

„Na každého samozřejmě posun funguje jinak. Někdo se srovnal velmi rychle už po pár dnech, někdo ještě pociťuje, že navyklý není. Ale každý den se to zlepšuje. Navíc závody začínají až v sobotu. Ti, co budou startovat mezi prvními, tak letěli v úvodní skupině, takže budou připravení,“ dodává šéftrenér.

Závodníci si musí zvykat i na jiné klima. V pátek bylo podle sportovců nejpříjemněji, nicméně i tak už od ranních hodin teploměr ukazoval přes pětadvacet stupňů. Navíc je dusno, vysoká vlhkost. Kvůli tomu jen pár dní před šampionátem organizátoři informovali o úpravě programu: Chodci a maratonci vyrazí raději o půl hodiny dřív. Místo 8:00, tak budou mít start v 7:30.

Jindy ale zase zaprší. Třeba ve čtvrtek Tokio zasáhl takový liják, že i jinak na sekundy přesná japonská doprava musela zastavit provoz vlaků a online mapa znázorňují zácpy se zbarvila do červené. Lidé museli počítat i s víc než hodinovými zdrženími!

Koulař Tomáš Staněk také líčil, že mu v místním vedru a vlhku nezabíralo jeho osvědčené magnézium a náčiní mu klouzalo po krku a z ruky. Využil nicméně to od místních. „A to už funguje,“ oddechl si.

Nový národní stadion během atletického mistrovství světa

„Pro sportovce máme taky v pohotovosti chladicí vesty,“ dodává Sluka. „Medicínský tým funguje a kdyby někdo potřeboval něco individuálně, jsme pružní. Na stadionu si taky můžete nabrat třeba led.“

Po zdravotní stránce se během úvodního týdne nic vážnějšího nepřihodilo. Ani z klimatizací, které v dopravě či místnostech mnohdy mrazí na plné obrátky, nikdo neonemocněl.

„Samozřejmě vlhko, teplo a potom přechod do klimatizovaných prostorů si všichni musí hlídat. Na týmových poradách jsme na to obzvlášť trenéry a závodníky upozorňovali. Ale věřím, že na to všichni dbají.“

Byla by škoda si tímto způsobem pokazit vrchol sezony.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Mikrut vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 12. 9. 2025:Mikrut vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Kopřiva vs. Llamas RuizTenis - Čtvrtfinále - 12. 9. 2025:Kopřiva vs. Llamas Ruiz //www.idnes.cz/sport
12. 9. 15:30
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Německo vs. FinskoBasketbal - Semifinále - 12. 9. 2025:Německo vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
12. 9. 16:00
  • 1.19
  • 17.10
  • 5.30
Ml. Boleslav vs. KometaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.44
  • 4.19
  • 2.44
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Obří hotel, doprava v klidu, ale pozor na počasí. Jak se Češi zabydleli v Tokiu

Od našeho zpravodaje v Japonsku Ačkoliv mistrovství světa v Tokiu vypukne až v sobotu, v pátek byl na Novém národním stadionu pořádný ruch. Konal se zde oficiální trénink, atleti měli možnost okouknout zázemí, tribuny pro...

12. září 2025  13:45

Sprinterský talent Knighton se na čtyři roky zastavil. Dostal trest za anabolika

Americký sprinter Erriyon Knighton dostal čtyřletý trest za doping. Arbitráž CAS tak rozhodla v případu z března 2024, kdy měl dvojnásobný medailista z dvoustovky na mistrovství světa při...

12. září 2025  13:34

Vuelta ONLINE: Klasikářská mezihra před horským finále. Uspěje znovu únik?

Sledujeme online

Po čtvrteční časovce a před sobotní horským finále připravili organizátoři Vuelty pro cyklisty klasikářskou vložku. 162 kilometrů mezi městy Rueda a Guijuelo neobsahuje ani jednu vrchařskou prémii, o...

12. září 2025  13:19

Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem...

12. září 2025  12:45

Po letech bez nálepky mistra. Jak se mění Třinec? Ředitel Peterek o nákupech i vizích

Premium

Žádná mistrovská nadvláda v hokejové extralize netrvala déle. Třinecká dynastie se povážlivě natáhla s koronavirovou pauzou, která vnímání času ještě zpomalila. Střídání zabralo šest let. Po tak...

12. září 2025

Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší...

12. září 2025  11:46

A teď zpátky do práce. Kanadští hokejisté vinění ze sexuálního útoku smějí do NHL

Pět kanadských hokejistů se může po konci soudu kvůli obvinění ze sexuálního napadení od 1. prosince vrátit do NHL. Vedení ligy ve čtvrtek oznámilo, že všichni smějí od 15. října podepsat smlouvu....

12. září 2025  11:15

Vezme Kanada na OH teenagery? Bedard v nevýhodě, konkurenta chválí také Crosby

Možná si říkáte, že je brzy. Vždyť do startu olympijského turnaje pořád zbývá pět měsíců. Debaty ohledně nominací ale jen tak neuložíte ke spánku. Zvlášť v hokejem poblázněné Kanadě, kde se už před...

12. září 2025  11:15

Za skvělé výkony odměna. Obránce Sylla už oficiálně patří Sigmě

Překvapí to, ale v záplavě posil a talentovaných odchovanců je největším objevem fotbalové Sigmy v aktuální sezoně obránce Abdoulaye Sylla. A počínaje čtvrtkem už 25letý Guinejec oficiálně patří...

12. září 2025  10:16

Teplický Marec II: Chci zpět do středu. 6, 8, či 10? To je mi jedno

Do sestavy se dostával, ale nechtěl hrát na pozici, která mu neseděla. Fotbalová Mladá Boleslav poslední dobou využívala Daniela Marečka na kraji zálohy, jenže on se lépe cítí ve středu. A v ligových...

12. září 2025  10:07

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.