Mílař Filip Sasínek popisoval, že si kvůli startu rozběhu už v půl desáté dopoledne nařídil budík na čtvrtou v noci: „Abych se v klidu nasnídal. A v 6:30 už nám jel autobus na stadion.“
Maratonkyni Moiru Stewartovou výstřel čekal dokonce v půl osmé, i ona vstávala ve čtyři. „Nejdřív krátká procházka, ať doprobudím tělo, a pak snídaně. Vždycky si dávám to samé, vozím si vlastní rýžovou kaši a k ní banán,“ líčila.
Na Diamantové lize ještě všichni vtipkují, jenže tady je každý jako kůň na Václaváku. Má klapky přes oči a s nikým se nechce bavit. Pozdravíte se, plácnete si, což je vše.