Škoda, že došly ochlazovací houbičky. Hlaváč o výhni v Tokiu i pomoci Stewartové

Michal Koubek
  8:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Když na mistrovství světa v Tokiu došel do cíle, lehl si na zem. Unavený, vyšťavený, tekly z něj proudy vody. „Do dvacítky jsem se cítil suprově. Myslím, že jsem byl na slušné pozici a mohl sbírat odpadlíky. Jenže bohužel jsem se stal jedním z nich,“ mrzelo chodce Víta Hlaváče po jedenatřicátém místě v závodě na 35 kilometrů.
Chodec Vít Hlaváč během závodu na 35 kilometrů na mistrovství světa v Tokiu | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Organizátoři před pár dny ještě na poslední chvíli klání chodců a maratonců posunuli o půl hodiny dřív na 7:30.

Už v té době nicméně Tokiu žhnulo. Navíc to dusno a vlhko, které ještě umocnil noční déšť!

„Úplně mi odešly nohy i ruce a začal to být spíš pochod bez síly na místě,“ vykládal osmadvacetiletý Hlaváč. „Škoda, že na trati nebylo tolik studené vody a po dvaceti kilometrech došly ochlazovací houbičky.“

Někteří vaši soupeři dokonce hovořili o nejtěžším závodě, jaký kdy absolvovali. Jak to máte vy?
Srovnal bych ho s padesáti kilometry na olympijských hrách před čtyřmi roky v Sapporu. Jen tady jsem teda trpěl o patnáct kiláků míň. Pamatuju si, že jsem se tam na nějakém pětatřicátém kilometru úplně zastavil, polil se čtyřmi lahvemi a pokračoval dál.

Chodec Vít Hlaváč během závodu na 35 kilometrů na mistrovství světa v Tokiu

Jak jste si ochlazování rozplánoval tady?
Před startem jsem měl chladicí vesty, na pak trati nákrčníky s ledem a taky jsem si ho dával do čepice, tohle všechno jme měnili každé kolo. K tomu ledový ionťák a hodně se polívat. Ale stejně, za tu chvíli jsem nákrčníky vracel úplně teplé.

Na osvěžování ze strany organizátorů se moc spolehnout nedalo?
Dávali vodu v kelímcích, v nich mohly být tak deci až dvě. Pak nějaké ionťáky a pytlíky s ledem. Houbičky s vodou byly jen na prvních dvou osvěžovačkách a došly na dvacítce. Asi z hygienických důvodů je nesbírali a nedávali zpět na stůl.

Je těžké si ohlídat, abyste v adrenalinu nešel přes limit a vedrem nezkolaboval?
Asi se neumím vypnout do takového stavu, že bych zkolaboval. Docházelo mi, ano. Ale spíš než energeticky, tak silově. Šel jsem na podobných tepech, jen pomaleji. I když jsem snažil šlapat pořád stejně, bylo to ode mě takové unavené.

Pomohl nějak aspoň posunutý start o půl hodiny?
Možná jestli o jeden stupínek? Což už je skoro jedno. Kdyby start spíš posunuli o dvanáct hodin dopředu a začínalo se večer, tak by to bylo daleko lepší. Ale podmínky jsme měli všichni stejné. Je potřeba je brát, jak jsou. Velké závody takové bývají často. Já bohužel vedro nesnáším nejlépe.

První bod splněn. Staněk po postupu: Válčil jsem, teď musím rychle vypnout

Dá se na něj nějak připravit dlouhodobějším tréninkem?
Kromě toho, že jsem trénoval v letních měsících, tak jsem se nějak speciálně nepřipravoval. Vím, že spousta lidí dělala takzvané heat tréninky. Ale i ty jsem pak viděl v úplně stejném stavu, jako jsem byl já. Takže těžko říct, možná se lépe připravit nedá. Někomu to sedne, někomu ne.

Jinak si šampionát zatím užíváte jak? V Japonsku jste byl už před čtyřmi roky na olympijských hrách, jenže tehdy jste líčil: Poznávám ho spíš jen skrz zavřené okno a bojím se, aby mi nevyšel pozitivní test na covid.
Rozhodně je možnost opustit hotel nádherná. Navíc v rámci aklimatizace jsme čas strávili i nějakým kratším výletem do města, abychom si navykli na vlhké a teplé prostředí a nebyli jen v klimatizovaných prostorech. Poznávám ho jinak. Když jde člověk na trénink a vidí, jaké davy se hrnou přes nádraží, jde o něco nepředstavitelného.

Jaká byla v závodě atmosféra?
Ačkoliv nebyl stadion dopoledne ještě úplně plný, tak atmosféra byla. I venku byl kotel. Asi ji nemůžu srovnat s loňskou Paříží, kde Francouzi předváděli neuvěřitelný výkon, ale určitě jeden z nejlepších závodů.

V Tokiu ještě zůstáváte?
Do čtvrtka. Doufám, že teď už si město užiju se vší parádou. Jsem rád, že pro jednou byla pětatřicítka jako otevírací závod šampionátu, takže se budu moct podívat jak do města, tak zafandit ostatním atletům, a nebudu se muset omezovat kvůli tréninku. Třeba v neděli půjdu na občerstvovačku pomoct Moiře Stewartové při maratonu.

Chodec Vít Hlaváč během závodu na 35 kilometrů na mistrovství světa v Tokiu

Budete jí dávat nějaké tipy, jak na horko?
Myslím si, že je dobře připravená. Co jsme se bavili, bude následovat podobnou strategii. Chladit se, občerstvovat se, hodně studené. Prostě vedro přežít. Pokud se jí to povede, tak má podle mě slušné šance posbírat třeba i nějaké soupeřky z čela, které budou ze začátku závodit a pak odpadnou.

Budete mít na pomoc na občerstvovačce dost sil?
Dojdu na ni a pak uvidíme. Řekl bych, že to teď nebyla až taková hrana na svaly, spíš metabolismus kvůli přehřátí nefungoval, jak měl.

Kdy přichází největší únava?
Když se člověk ještě lehce rozejde odpoledne, tak první den po závodě celkem jde. Druhý a třetí bývá značně horší. Schody jsou problém. Vlastně teda už dnes, když jsem šel po malých schodech nahoru k televizím, tak jsem se ještě chvíli rozdýchával. Navíc bydlíme na hotelu v osmnáctém patře a na výtahy je fronta. Snad budou jezdit.

Škoda, že došly ochlazovací houbičky. Hlaváč o výhni v Tokiu i pomoci Stewartové

