Na mistrovství světa v Tokiu skončil jedenáctý se ziskem 8110 bodů, s oštěpařem Jakubem Vadlejchem se podělil o třetí příčku, pokud jde o nejlepší umístění českých reprezentantů.
Druhý den soutěžení mohl být šestadvacetiletý Stráský nejvíc spokojený s diskem, v němž si stanovil výkonem 44,14 metru osobní maximum, a s tyčí, v níž si ho na rovných pěti metrech vyrovnal.
Ale zbytek?
„Překážky? Katastrofa,“ začal postupně. „V nich jsem se ještě probouzel, skoro celou noc jsem totiž nespal. Vlastně celý den jsem byl docela bez sil, přece jen to je už pátý desetiboj letos, navíc je už září a skoro konec sezony.“
Jak to, že jste nemohl zabrat?
Vůbec nevím. Asi kombinace kofeinu, čtyřstovky, kterou jsme měli v deset večer, a tělo bylo pořád rozjeté. Vzal jsem si sice prášek na spaní, ale stejně jsem nemohl spát. Celá noc byla probdělá.
Nic moc, když jste musel být v neděli už v devět hodin dopoledne na startu 110 metrů překážek.
To ano, museli jsme vstávat brzy, pak se přesouvat na rozcvičovák, na stadion. Kdybychom běželi v hale, tak to asi ještě nějak uběhnu, ale 110 je nekompromisní. Když na ně nejsou síly, tak prostě rychlé nebudou.
Kolik kofeinu do sebe během soutěže dostanete?
Netroufnu si odhadovat. Je to ale kombinace kafe, čaje, různých nakopávačů. Navíc já jsem na něj dost citlivý, když si dám doma odpoledne kávu, tak večer pořád cítím, že nemůžu zabrat. Když jsem si tedy v sobotu dal jeden nakopávač v sedm hodin večer před výškou, další v deset před čtvrtkou, tak není šance zabrat normálně. Je škoda, že se pořadatelé trochu nezamyslí nad časovým programem.
Mohli jste v neděli začínat později?
Do dopoledne byly vložené jen rozběhy štafet, jinak jsme závodili jen my. Takže se mohlo začínat později než v devět, třeba až odpoledne a všechno by se stihlo, kdyby šla disciplína za disciplínou.
Jak vám bylo v úvodu tyče, v níž jste základní výšku zdolal až na třetí pokus?
Bylo odvážné dát jako základní výšku 470, asi bychom zvolili nižší, kdybychom si mohli vybrat. Ale nervózní jsem nebyl. Věděl jsem, že jediná chyba byla v tom, že jsem měl moc měkkou tyč. Takže jsem si vzal tvrdší, pak ještě tvrdší a už to bylo v pohodě. Nakonec vyrovnaný osobák, venku vlastně osobák, dobré.
S čím jste šel do závěrečné patnáctistovky. Věřil jste, že se za někým vytáhnete, nebo jste se díval jen na sebe?
Jenom na sebe. Jak to tak bývá, tak jsem ji chtěl běžet rychleji, jenže už nebyly síly. Chtěl jsem předběhnout desátého Belgičana Jenteho Hauttekeetea, ale nakonec to na posun do desítky nestačilo. Ale už vážně nebyla energie. Jak jsem říkal, pátý desetiboj v sezoně.
Příští sezonu jich budete chtít absolvovat méně?
Určitě, musíme s tím něco udělat. Už po minulém roce jsem říkal, že jich musím dát míň, ale nakonec jich bylo stejně a k tomu spousta dalších závodů. Myslím, že na to trenér dá příští sezonu bacha. Abych šel maximálně třeba tři. Budeme se soustředit na mistrovství Evropy. Ranking mi vydrží z letoška, takže nebudu pod tlakem.
Šlo pro vás o první mistrovství světa. Co vás překvapilo?
Kolik dalších věcí okolo se musí řešit. Kromě samotného závodění jsou to pořád debaty s rozhodčími, sledování časů, koukání, kdy můžete skákat, kdy nemůžete, pak z call roomu do call roomu, neustálé kontrolování treter, jestli splňují pravidla. Tohle na mítincích není.
Letní část sezony jste už absolvoval pod trenérem Josefem Karasem, ke kterému jste přešel od Romana Šebrleho. Dobrý krok?
Ano, cítím, že je vše na dobré cestě. A to i přes to, že se mi některé disciplíny nepovedly tak, jak na nich pracujeme. Za půl roku jsme toho teda nestihli moc udělat, teď budeme mít celý další rok na to, abych zlepšil hlavně vrhačské disciplíny. A snad najdeme nějakou cestu k solidnějším výkonům.
Zcela vám kouč překopal trénink?
Myslel jsem si, že bude o hodně jiný. Ale asi ho Pepa nechtěl zase změnit kompletně, abych nešel do něčeho neznámého. Takže jsme spíš navázali na trénink, co jsem měl, a jen do něj přidal své věci. Až poslední dva měsíce bych řekl, že trénuju podle Pepova tréninku. A musím říct, že mi to sedí.