Prášek na spaní nezabral. Unavený Stráský: Škoda, že se pořadatelé nezamyslí

Michal Koubek
  6:50
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Po prvním dni desetiboje plánoval, jak v neděli bude překonávat osobní rekordy. Jenže v noci nemohl pořádně zabrat, byl unavený, po náročné sezoně už cítil, že mu docházejí síly. „Takže nakonec vůbec spokojený nejsem. Chtěl jsem bodů mnohem víc,“ povídal Vilém Stráský.
Vilém Stráský během desetiboje na MS v Tokiu.

Vilém Stráský během desetiboje na MS v Tokiu. | foto: Reuters

Desetibojař Vilém Stráský v oštěpu na mistrovství světa v Tokiu.
Desetibojař Vilém Stráský v oštěpu na mistrovství světa v Tokiu.
Desetibojař Vilém Stráský běží 110 metrů překážek na MS v Tokiu.
Desetibojař Vilém Stráský skáče o tyči na MS v Tokiu.
12 fotografií

Na mistrovství světa v Tokiu skončil jedenáctý se ziskem 8110 bodů, s oštěpařem Jakubem Vadlejchem se podělil o třetí příčku, pokud jde o nejlepší umístění českých reprezentantů.

Druhý den soutěžení mohl být šestadvacetiletý Stráský nejvíc spokojený s diskem, v němž si stanovil výkonem 44,14 metru osobní maximum, a s tyčí, v níž si ho na rovných pěti metrech vyrovnal.

Ale zbytek?

Další rekord Kratochvílové překonán. Hrubá je 12., desetibojaři mimo desítku

„Překážky? Katastrofa,“ začal postupně. „V nich jsem se ještě probouzel, skoro celou noc jsem totiž nespal. Vlastně celý den jsem byl docela bez sil, přece jen to je už pátý desetiboj letos, navíc je už září a skoro konec sezony.“

Jak to, že jste nemohl zabrat?
Vůbec nevím. Asi kombinace kofeinu, čtyřstovky, kterou jsme měli v deset večer, a tělo bylo pořád rozjeté. Vzal jsem si sice prášek na spaní, ale stejně jsem nemohl spát. Celá noc byla probdělá.

Nic moc, když jste musel být v neděli už v devět hodin dopoledne na startu 110 metrů překážek.
To ano, museli jsme vstávat brzy, pak se přesouvat na rozcvičovák, na stadion. Kdybychom běželi v hale, tak to asi ještě nějak uběhnu, ale 110 je nekompromisní. Když na ně nejsou síly, tak prostě rychlé nebudou.

Desetibojař Vilém Stráský v oštěpu na mistrovství světa v Tokiu.

Kolik kofeinu do sebe během soutěže dostanete?
Netroufnu si odhadovat. Je to ale kombinace kafe, čaje, různých nakopávačů. Navíc já jsem na něj dost citlivý, když si dám doma odpoledne kávu, tak večer pořád cítím, že nemůžu zabrat. Když jsem si tedy v sobotu dal jeden nakopávač v sedm hodin večer před výškou, další v deset před čtvrtkou, tak není šance zabrat normálně. Je škoda, že se pořadatelé trochu nezamyslí nad časovým programem.

Mohli jste v neděli začínat později?
Do dopoledne byly vložené jen rozběhy štafet, jinak jsme závodili jen my. Takže se mohlo začínat později než v devět, třeba až odpoledne a všechno by se stihlo, kdyby šla disciplína za disciplínou.

Jak vám bylo v úvodu tyče, v níž jste základní výšku zdolal až na třetí pokus?
Bylo odvážné dát jako základní výšku 470, asi bychom zvolili nižší, kdybychom si mohli vybrat. Ale nervózní jsem nebyl. Věděl jsem, že jediná chyba byla v tom, že jsem měl moc měkkou tyč. Takže jsem si vzal tvrdší, pak ještě tvrdší a už to bylo v pohodě. Nakonec vyrovnaný osobák, venku vlastně osobák, dobré.

Desetibojař Vilém Stráský skáče o tyči na MS v Tokiu.

S čím jste šel do závěrečné patnáctistovky. Věřil jste, že se za někým vytáhnete, nebo jste se díval jen na sebe?
Jenom na sebe. Jak to tak bývá, tak jsem ji chtěl běžet rychleji, jenže už nebyly síly. Chtěl jsem předběhnout desátého Belgičana Jenteho Hauttekeetea, ale nakonec to na posun do desítky nestačilo. Ale už vážně nebyla energie. Jak jsem říkal, pátý desetiboj v sezoně.

Příští sezonu jich budete chtít absolvovat méně?
Určitě, musíme s tím něco udělat. Už po minulém roce jsem říkal, že jich musím dát míň, ale nakonec jich bylo stejně a k tomu spousta dalších závodů. Myslím, že na to trenér dá příští sezonu bacha. Abych šel maximálně třeba tři. Budeme se soustředit na mistrovství Evropy. Ranking mi vydrží z letoška, takže nebudu pod tlakem.

Šlo pro vás o první mistrovství světa. Co vás překvapilo?
Kolik dalších věcí okolo se musí řešit. Kromě samotného závodění jsou to pořád debaty s rozhodčími, sledování časů, koukání, kdy můžete skákat, kdy nemůžete, pak z call roomu do call roomu, neustálé kontrolování treter, jestli splňují pravidla. Tohle na mítincích není.

Za oponou mistrovství. O nekonečném čekání, tichu i nervech před startem

Letní část sezony jste už absolvoval pod trenérem Josefem Karasem, ke kterému jste přešel od Romana Šebrleho. Dobrý krok?
Ano, cítím, že je vše na dobré cestě. A to i přes to, že se mi některé disciplíny nepovedly tak, jak na nich pracujeme. Za půl roku jsme toho teda nestihli moc udělat, teď budeme mít celý další rok na to, abych zlepšil hlavně vrhačské disciplíny. A snad najdeme nějakou cestu k solidnějším výkonům.

Vilém Stráský háže diskem během desetiboje na MS v Tokiu.

Zcela vám kouč překopal trénink?
Myslel jsem si, že bude o hodně jiný. Ale asi ho Pepa nechtěl zase změnit kompletně, abych nešel do něčeho neznámého. Takže jsme spíš navázali na trénink, co jsem měl, a jen do něj přidal své věci. Až poslední dva měsíce bych řekl, že trénuju podle Pepova tréninku. A musím říct, že mi to sedí.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Neapol vs. PisaFotbal - 4. kolo - 22. 9. 2025:Neapol vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:45
  • 1.28
  • 5.44
  • 11.80
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 2.58
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Prášek na spaní nezabral. Unavený Stráský: Škoda, že se pořadatelé nezamyslí

Od našeho zpravodaje v Japonsku Po prvním dni desetiboje plánoval, jak v neděli bude překonávat osobní rekordy. Jenže v noci nemohl pořádně zabrat, byl unavený, po náročné sezoně už cítil, že mu docházejí síly. „Takže nakonec vůbec...

22. září 2025  6:50

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o...

22. září 2025  5:59

Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Premium

Kdekdo čekal, že po Hvězdných válkách jedna se hned rozjede pokračování. Ronaldo a Messi out. Haaland a Mbappé in. Bylo by možná fajn, kdyby fotbal hned našel dva suverény, kteří se budou přetahovat...

22. září 2025

Skvělá odpověď. Čeští baseballisté po nezdařilém utkání porazili na ME obhájce

Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy obhájce titulu Španělsko 9:1 a výrazně se přiblížili ve skupině A prvním dvěma místům zajišťujícím přímý postup do čtvrtfinále. Tým trenéra Pavla...

21. září 2025  23:35

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Plavec Kratochvíl začal MS výhrou, Koupilová brala v Singapuru stříbro

Paralympijský vítěz z Paříže David Kratochvíl zahájil mistrovství světa handicapovaných plavců v Singapuru vítězstvím na trati 50 metrů volný způsob. Už v rozplavbě kategorie S11 překonal...

21. září 2025  21:04

Schick byl znovu u gólu. Leverkusen ale v nastavení přišel o výhru

Útočník Patrik Schick si připsal asistenci u gólu Leverkusenu, který ve 4. kole německé fotbalové lize v nastavení přišel o výhru nad Mönchengladbachem. Zápas skončil remízou 1:1. Union Berlín díky...

21. září 2025  20:59

Melichová se po návratu dostala do první desítky, v Alicante byla sedmá

Golfistka Jana Melichová se po operaci ploténky a roční zdravotní pauze vrátila na Ladies European Tour sedmým místem. Nejlepší kolo v Alicante předvedla na závěr, v neděli zahrála čtyři údery pod...

21. září 2025  20:44

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Arsenal ve šlágru s City remizoval 1:1, Bournemouth hrál s Newcastlem bez gólu

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy byl střet Arsenalu s Manchesterem City. Hosté od deváté minuty vedli po gólu Haalanda, za domácí zařídil v nastavení remízu Martinelli. Ještě předtím nastoupil...

21. září 2025  14:55,  aktualizováno  20:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.