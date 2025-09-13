První bod splněn. Staněk po postupu: Válčil jsem, teď musím rychle vypnout

Do finále pro dvanáct koulařů postoupil z desáté pozice. Úspěch mu zajistil hned první pokus.
Přišel do kruhu, roztočil se a hned bylo poznat, že koule letí slušně.
Na výsledné metry si musel chvíli počkat. Pokýval hlavou, byl napnutý. Pak se na tabuli rozsvítilo 20,67 metru. Slušný začátek. Vždyť před kvalifikací předpovídal: „Bude potřeba tak mezi 20,50 až 21 metry.“
„I za těch 20,67 jsem byl relativně rád. Říkal jsem si: Dobře jsem vykopl soutěž,“ hodnotil posléze.
Ve druhé sérii čtyřiatřicetiletý bronzový muž z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu zapsal 20,53, ve třetí naschvál přešlápl, jelikož věděl, že se už nezlepší. I tak už ale tušil, že s největší pravděpodobnosti finále bude jeho.
„Jak se slušně říká: Nepo jsem se z toho,“ usmál se. „Válčil jsem. S tím jsem do toho šel a jsem spokojený.“
Jeho letní sezonu zabrzdilo zranění. V červnu si na Zlaté tretře natrhl prsní sval, do závodů se vrátil až na konci srpna při mistrovství republiky v Jablonci.
Líčil, že už se cítí sice dobře, přesto si uvědomuje, že tréninkové manko má a forma nemusí být ideální.
Proto burcoval, že už v kvalifikaci musí dát do pokusů vše. „Což se podařilo. Nebál jsem se přešlapu, říkal jsem si, že je to svět a musím jít do plnejch,“ povídal.
Na začátku rozhovoru logicky poprosil: „Může to být rychlé?“
Závěrečný boj ho čeká už večer. Na přípravu má jen pár hodin. Ze stadionu rychle spěchal zpět na hotel. Odpočinout si, najíst se. „Bohužel ze začátku bylo jídlo suprové, jak ale začal šampionát, tak nám udělali jídelnu. Takže budou asi těstoviny s nějakou pseudo omáčkou. Dobré to není, ale výživové hodnoty to splní,“ kývl.
Musí se taky přeorientovat psychicky: Dobře, kvalifikace je už za námi, ještě dnes mě čeká další závod!
„Hlavou musím vypustit, aby mozek nežral energii. Zkrátka odbrzdit mašinu. Čeká mě nový mač,“ přirovnával.
Úvodní část koulařské soutěže samozřejmě byla jen o třech pokusech. Ale i rozcvičení, postávání, čekání.
Nemusí se to zdát, ale sil sebere spoustu.
Kolik konkrétně se nicméně dozví až večer. „Uvidíme. Je vedro, pračka, potíte se, což se taky musí počítat. Ale hydratuju se minerály a ionťákem, takže doufejme, že to půjde. Večer budeme moudřejší,“ říká.
Stoprocentně splněno v Tokiu ještě nemá.