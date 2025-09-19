Božská Sydney. V Tokiu překonala i Kratochvílovou. Do jaké výzvy se pustí teď?

Michal Koubek
  11:31
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Vládla čtyřstovce překážek. Slavila na ní olympijská i světová zlata, přepisovala historické tabulky. Potřebovala nicméně novou motivaci, a tak si vymyslela: Vyzkouším, jak se popasuju s tou hladkou! Výsledek? Dost podobný. Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová na mistrovství světa v Tokiu znovu dominovala.
Sydney McLaughlinová-Levroneová po vítězství na hladké čtvrtce pózuje u tabule...

Sydney McLaughlinová-Levroneová po vítězství na hladké čtvrtce pózuje u tabule se svým rekordním časem. | foto: AP

Sydney McLaughlinová-Levroneová si dobíhá pro postup do finále v běhu na 400...
Sydney McLaughlinová-Levroneová ovládla semifinále běhu na 400 metrů na...
Sydney McLaughlinová-Levroneová (USA) na OH 2024 v Paříži slaví zlato po závodě...
Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová jednoznačně opanovala finále běhu na...
12 fotografií

Organizátoři ze závodu udělali vrchol čtvrtečního večera.

Hladkou čtvrtku zařadili až na konec programu. Předcházela jí hlasitá hudba i detailní představovačky všech účastnic.

Plochu tehdy dost nezvykle skrápěl déšť, i to ale nicméně přidávalo na dramatičnosti.

A tu pak ještě vystupňovala ona.

McLaughlinová-Levroneová vypálila z bloků, za zády nechala i Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky a po cílové rovince už běžela s jasným náskokem. Že míří pro zlato, nebylo pochyb. Ale jaký bude čas?

Burácení stadionu tehdy utichlo a fanoušci oči upínali na velkoplošnou obrazovku.

Atletika ONLINE: Češky bojují v kvalifikaci oštěpu, rozbíhá se sedmiboj

Zdálo se, že to trvá věčnost.

Nakonec se na ní rozsvítilo: 47,78 sekundy. Rekord mistrovství! Ten předlouhých 42 let držela Jarmila Kratochvílová, jenž na šampionátu v Helsinkách tuhle trať zaběhla za 47,99.

Aby toho nebylo málo, čas legendární Češky o setinu překonala i druhá Paulinová. Vážně parádní závod, lepší vrchol pátého dne si příznivci atletiky nemohli přát.

Sydney McLaughlinová-Levroneová si dobíhá pro postup do finále v běhu na 400 metrů na mistrovství světa v Tokiu.

„Věděla jsem, že o mně spousta lidí pochybuje a říká si, proč jsem přešla z překážek na hladkou čtyřstovku,“ povídala šestadvacetiletá Američanka. „Ale já jsem věřila svému tréninku. Věděla jsem, že na to mám.“

Hollywoodský agent

Lidí, kteří pochybovali zase asi tolik nebylo. McLaughlinová-Levroneová je talent, v dobrém běžecký úkaz, výjimečná žena.

Vyrůstala v Dunellenu v New Jersey. Atletice se začala věnovat po vzoru svých rodičů. „Oba dřív běhali, ale netlačili na mě. To já jsem si tenhle sport zamilovala. Sama od sebe,“ vzpomínala kdysi.

Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, na čtvrtce padl rekord Kratochvílové

Brzy si zamilovala i pocity vítězství. Vykládala, jak jako malá neunášela prohry. Bála se jich. „Jednou jsme jeli na závody a tátovi jsem říkala: Co se stane, když nevyhraju? A on na to: Vůbec nic. Koupíme si nějaké jídlo a pojedeme domů. Jenže já to tehdy vůbec nechápala,“ vyprávěla.

Pravda, nestávalo se to tak často.

Už jako mladičká byla smířená: „Lidé od vás čekají, že budete překonávat rekordy. Ale já se jen snažím soustředit, abych odváděla to nejlepší. Nestarám se, jak běhají ostatní, jen si to užívám.“

Sydney McLaughlinová-Levroneová ovládla semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství světa v Tokiu.

Ve čtrnácti se kvalifikovala na mistrovství světa do dvaceti let, kde ovšem kvůli nízkému věku ještě nemohla startovat.

Coby sedmnáctiletá reprezentovala na hrách v Riu, kde se probojovala do semifinále.

Své působení na univerzitě v Lexingtonu předčasně ukončila a v osmnácti se už stala profesionálkou.

Místo toho, aby si najala agenta specializujícího se na sportovce, uzavřela smlouvu se společností William Morris Endeavor , která obvykle zastupuje hollywoodské hvězdy. Dost příhodně, její sláva přesahuje hranice sportu.

V Los Angeles obě tratě?

Vede ji vyhlášený kouč Bob Kersee. Pod ním se na trénincích potkávala i s devítinásobnou mistryní světa Allyson Felixovovu.

I ta v McLaughlinové-Levroneové ihned spatřila talent: „Má potenciál stát se nejlepší závodnicí, ale především má potenciál ovlivňovat životy. To je její největší síla a příležitost.“

Za svou hlavní trať si zvolila čtyřstovku překážek. Poprvé na ni světový rekord překonala v roce 2021 v Eugene, když se jako vůbec první žena dostala pod čas 52 sekund.

51,90 sekundy, tak zněl její zápis.

Od té doby ho ještě pětkrát vylepšila, naposledy na olympijských hrách v Paříži, kde jí chybělo 37 setin od magické hranice padesáti sekund.

V Paříži v součtu se štafetami získala už své čtvrté zlato z klání pod pěti kruhy, ve čtvrtek v Tokiu oslavila svůj čtvrtý světový titul. Ale vůbec první na hladké čtyřstovce.

Je logické, že když na své trati dokázala už naprosto vše, začala hledat nové výzvy. O hladké čtvrtce mluvila už během mistrovství světa v Eugene v roce 2022.

Duplantis na nás přenesl i tlak. Švábíková o létajícím Švédovi a měnící se atletice

„Po sezoně se s Bobbym rozhodneme, jestli chceme dál dělat čtyřstovku překážek, nebo jestli se vzhledem k tolika úspěchům nebudeme soustředit na jinou trať. Třeba na klasickou čtvrtku nebo stovku překážek, všechno je možné. Bobby mi dá vědět a já ho poslechnu,“ vykládala tehdy.

I jemu se nápad zamlouval a začali vymýšlet, jak ho provést. Nastoupit na nové trati chtěla už během mistrovství světa v Budapešti před dvěma roky, jenže ji zastavilo zranění.

V dalším sezoně upnula své síly na olympijské hry.

Další šance tak přišla až v Tokiu.

„Je velmi obohacující vystoupit ze své komfortní zóny,“ vysvětlovala. „Chci být co nejvšestrannější sportovkyní. A tohle je jedna z těch výzev, která tomu odpovídá. Dlouho jsem ji odkládala.“

Je otázkou, do čeho se pustí dál. Vrátí se ke svému původnímu závodu?

Zaútočí v něm na čas pod 50 sekund?

Sydney McLaughlinová-Levroneová (USA) na OH 2024 v Paříži slaví zlato po závodě na 400m překážek.

Nebo ji hladká čtvrtka tak navnadila, že na ní bude usilovat o světový rekord? Ten drží Marita Kochová v čase 47,60 sekund.

A co kdyby se vrhla rovnou na obě disciplíny? A v nich usilovala o olympijský double?

I to je možné. Ona sama o tom dokonce v Tokiu hovořila. „Bude záležet, jaký bude program na olympijských hrách v Los Angeles. Možná bych mohla běžet obě tratě, když mezi nimi bude nějaký den volna,“ přemítala. „Ale ještě uvidíme. Teď si hlavně užívám, co jsem dokázala v Tokiu.“

Ať se rozhodne jakkoliv, jisté je, že se od ní budou čekat jen ty největší věci.

