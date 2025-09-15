Zklamaný Juška: Bylo na víc. Že jsem letos nedal osm metrů? To je nejhorší

Michal Koubek
  16:09
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Do novinářské mixzóny v útrobách tokijského stadionu dorazil zklamaný. Nebylo divu. Na mistrovství světa chtěl samozřejmě do finále. Věděl, že měl na delší pokusy. Ale nehledal výmluvy. „Prostě to nevyšlo,“ kývl dálkař Radek Juška.
Fotogalerie3

Radek Juška v kvalifikaci dálkařů na mistrovství světa v Tokiu. | foto: AP

Přitom první sérii začal slušně. Rozhodčí mu naměřili 793 centimetrů, jeho druhý nejlepší letošní pokus, a držel se na postupových pozicích.

„První byl takový zajišťovák, pak už jsme si s tím zkoušeli… ne hrát, to by bylo vyznělo špatně, ale zkrátka jsme to ještě zkoušeli posunout,“ popisoval dvaatřicetiletý Juška.

Dolétnout dál se mu už ale nevedlo.

Ve druhém kole skočil 783.

Ve třetím 767.

Duplantis ozdobil zlato světovým rekordem! Přeskočil milník 630 centimetrů

Mezi pokusy se snažil roztleskávat japonské fanoušky, kteří v parný nedělní večer takřka do posledních míst zaplnili 68tisícový stadion, a natahoval se přes hrazení, aby si vyslechl rady kouče Josefa Karase.

„Lidi se chytali, ale nebylo to takové bouření. Přece jen probíhalo i dost dalších disciplín. A pokyny? Šlo strašně špatně slyšet. Ale byla to klasika. Jak jsem na prkně, jestli byl pokus pozičně správně. Zkrátka to hlavní. Ono v technice už po těch letech stejně není co měnit,“ líčil.

Ačkoliv ještě v úvodu poslední série zůstával mezi postupovou dvanáctkou, tušil, že to stačit nebude. „Kdepak, nevěřil jsem. Spíš jsem si říkal, že musím ještě přitlačit a doufal jsem, že to ve mně je,“ měl jasno.

Radek Juška letí ve finále dálkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Jeho zlá předtucha se vyplnila. Nejprve se propadl na třináctou příčku. O pouhý centimetr!

Dlouho se posléze zdálo, že právě tak titěrný kousek ho bude stát účast ve středečních závěrečných bojích, jenže nakonec se před něj přece jen dostali další soupeři a celkově obsadil 16. místo. K nejlepší dvanáctce mu scházelo pět centimetrů.

„Samozřejmě jsem to sledoval. Člověk chce být v obraze, aby nebyl překvapený. Nakonec nevím, jestli je horší, kdybych byl o centimetr třináctý, nebo že jsem nakonec o pět šestnáctý,“ pousmál se. „Tak jako tak zklamání.“

Nemrzel ho jen nepostup do finále, ale i fakt, že letošní sezonu nezvykle zakončí bez výkonu začínajícího osmičkou.

„Tohle je asi nejhorší. Jde o druhou sezonu od roku 2015, kdy jsem nedal osm metrů. Což hodně mrzí, vím, že na ně bylo,“ zopakoval.

Dost se na tom podepsaly zdravotní potíže. V červnu v Košicích sice léto nadějně vykopl 798 centimetry, jenže jen o pár chvil později si poranil kotník.

Několik týdnů se léčil, na další závody si musel počkat dva měsíce.

Český atlet Radek Juška skáče do dálky.

V tomto ohledu mu sedlo, že se letošní světový vrchol koná až v září. Podobně jako koulař Tomáš Staněk, jenž bojoval s natrženým prsním svalem, měl naději, že se stihne dát dokupy. „Na jednu stranu to bylo už hodně daleko. Přece jen září, to už člověk potřebuje volno. Ale jelikož jsem toho moc neodzávodil, tak jsem se hodně těšil,“ povídal.

Šampionátu pak podřídil zbytek sezony. I mistrovství republiky v Jablonci absolvoval v rámci tréninku a přijal druhé místo za devatenáctiletým talentem Petrem Meindlschmidem.

„Přípravu jsme směřovali právě sem. Možná kdybych měl víc závodů a byl víc v tempu, tak by to bodlo. Ale to by šlo jen výmluvy,“ řekl.

A tak je nehledal. Naopak už spřádal plány na další rok: „Nekončíme, jedeme dál. Ještě musíme probrat s trenérem, jak se z toho můžu ponaučit, co tam bylo, nebylo, jaké byly chyby, nebo jestli to jen prostě nevyšlo. Příští rok nás čeká mistrovství Evropy. Takže pojďme do něj.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Plíšková vs. AndrianjafitrimováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Plíšková vs. Andrianjafitrimová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Opava vs. Ostrava BFotbal - 9. kolo - 15. 9. 2025:Opava vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.10
  • 3.60
  • 3.10
Šalková vs. AmbrosiováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Šalková vs. Ambrosiová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 18:00
  • 1.16
  • -
  • 4.50
Hellas vs. CremoneseFotbal - 3. kolo - 15. 9. 2025:Hellas vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
15. 9. 18:30
  • 3.00
  • 3.04
  • 2.75
Sparta vs. ChodovFlorbal - 1. kolo - 15. 9. 2025:Sparta vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
15. 9. 19:10
  • 1.45
  • 5.50
  • 4.77
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Duplantis ozdobil zlato světovým rekordem! Přeskočil milník 630 centimetrů

Armand Duplantis počtrnácté! Švédský tyčkařský fenomén si na mistrovství světa v Tokiu doskočil pro zlatou medaili a především pro nový světový rekord. Na třetí pokus překonal laťku ve výšce 630...

15. září 2025  14:13,  aktualizováno  16:21

Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma

Za celou minulou sezonu dal pět gólů, ve svém rekordním ročníku 2021/22 se trefil osmkrát. Hokejový útočník Kelly Klíma rozhodně nepatří k elitním střelcům, teď se ale na své poměry utrhl. V úvodních...

15. září 2025  16:10

Zklamaný Juška: Bylo na víc. Že jsem letos nedal osm metrů? To je nejhorší

Od našeho zpravodaje v Japonsku Do novinářské mixzóny v útrobách tokijského stadionu dorazil zklamaný. Nebylo divu. Na mistrovství světa chtěl samozřejmě do finále. Věděl, že měl na delší pokusy. Ale nehledal výmluvy. „Prostě to...

15. září 2025  16:09

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

15. září 2025  14:44

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Sám jsem si nahrál na gól, smál se Mandát. Do Budějovic se těší na kamaráda

Po úvodních třech extraligových kolech vládne týmové produktivitě se sedmi body kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák, zdatně mu však sekunduje Jan Mandát. Ten je se třemi přesnými trefami...

15. září 2025  14:01

Němci slavili i s uzdraveným koučem. A hrdina hlásil: Reprezentovat chci do 40 let!

Mistrovství světa v roce 2023 a letošní evropský šampionát, který skončil v neděli, mají leccos společného. Stejné vítěze, stejného nejužitečnějšího hráče... Oba vrcholné turnaje si podmanili němečtí...

15. září 2025  13:52

Ještě si zvykám, říká Flynn. Trenéři si ho dobírali na tiskovce: Pořád chodí poslední?

Jeden gól a dvě asistence. Takovou bilanci z dosavadních tří utkání v třineckém dresu má Oscar Flynn, který si zvyká na spolupráci v elitní lajně s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. „Jsem rád...

15. září 2025  13:07

Vlastňák, co se často nevidí. Český gólman prožil těžký návrat, u kouče našel zastání

Hned věděl, že šlo o moment, který pobaví nejednoho hokejového fanouška. Smutně sklopil hlavu, pomalu se došoural k vlastní brance, kam pár chvilek předtím po velké chybě uklidil puk. Gólman Tomáš...

15. září 2025  12:58

Tekijaški mě nenechal ani hnout, štvalo Vechetu. Na oblíbeného parťáka dál čeká

Pardubické angažmá ani náhodou neodstartovalo podle jeho představ. Hned v 18. minutě pokazil rozehrávku ve středu hřiště a pramenil z ní první gól soupeře. Útočník Filip Vecheta pak musel v Jablonci...

15. září 2025  12:26

Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Ta otázka byla očekávatelná a zjevně nepřekvapila ani Jonase Vingegaarda „Povězte, Jonasi, jak mohly protesty během cyklistické Vuelty ovlivnit vaše konečné vítězství?“

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.