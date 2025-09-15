Přitom první sérii začal slušně. Rozhodčí mu naměřili 793 centimetrů, jeho druhý nejlepší letošní pokus, a držel se na postupových pozicích.
„První byl takový zajišťovák, pak už jsme si s tím zkoušeli… ne hrát, to by bylo vyznělo špatně, ale zkrátka jsme to ještě zkoušeli posunout,“ popisoval dvaatřicetiletý Juška.
Dolétnout dál se mu už ale nevedlo.
Ve druhém kole skočil 783.
Ve třetím 767.
|
Duplantis ozdobil zlato světovým rekordem! Přeskočil milník 630 centimetrů
Mezi pokusy se snažil roztleskávat japonské fanoušky, kteří v parný nedělní večer takřka do posledních míst zaplnili 68tisícový stadion, a natahoval se přes hrazení, aby si vyslechl rady kouče Josefa Karase.
„Lidi se chytali, ale nebylo to takové bouření. Přece jen probíhalo i dost dalších disciplín. A pokyny? Šlo strašně špatně slyšet. Ale byla to klasika. Jak jsem na prkně, jestli byl pokus pozičně správně. Zkrátka to hlavní. Ono v technice už po těch letech stejně není co měnit,“ líčil.
Ačkoliv ještě v úvodu poslední série zůstával mezi postupovou dvanáctkou, tušil, že to stačit nebude. „Kdepak, nevěřil jsem. Spíš jsem si říkal, že musím ještě přitlačit a doufal jsem, že to ve mně je,“ měl jasno.
Jeho zlá předtucha se vyplnila. Nejprve se propadl na třináctou příčku. O pouhý centimetr!
Dlouho se posléze zdálo, že právě tak titěrný kousek ho bude stát účast ve středečních závěrečných bojích, jenže nakonec se před něj přece jen dostali další soupeři a celkově obsadil 16. místo. K nejlepší dvanáctce mu scházelo pět centimetrů.
„Samozřejmě jsem to sledoval. Člověk chce být v obraze, aby nebyl překvapený. Nakonec nevím, jestli je horší, kdybych byl o centimetr třináctý, nebo že jsem nakonec o pět šestnáctý,“ pousmál se. „Tak jako tak zklamání.“
Nemrzel ho jen nepostup do finále, ale i fakt, že letošní sezonu nezvykle zakončí bez výkonu začínajícího osmičkou.
„Tohle je asi nejhorší. Jde o druhou sezonu od roku 2015, kdy jsem nedal osm metrů. Což hodně mrzí, vím, že na ně bylo,“ zopakoval.
Dost se na tom podepsaly zdravotní potíže. V červnu v Košicích sice léto nadějně vykopl 798 centimetry, jenže jen o pár chvil později si poranil kotník.
Několik týdnů se léčil, na další závody si musel počkat dva měsíce.
V tomto ohledu mu sedlo, že se letošní světový vrchol koná až v září. Podobně jako koulař Tomáš Staněk, jenž bojoval s natrženým prsním svalem, měl naději, že se stihne dát dokupy. „Na jednu stranu to bylo už hodně daleko. Přece jen září, to už člověk potřebuje volno. Ale jelikož jsem toho moc neodzávodil, tak jsem se hodně těšil,“ povídal.
Šampionátu pak podřídil zbytek sezony. I mistrovství republiky v Jablonci absolvoval v rámci tréninku a přijal druhé místo za devatenáctiletým talentem Petrem Meindlschmidem.
„Přípravu jsme směřovali právě sem. Možná kdybych měl víc závodů a byl víc v tempu, tak by to bodlo. Ale to by šlo jen výmluvy,“ řekl.
A tak je nehledal. Naopak už spřádal plány na další rok: „Nekončíme, jedeme dál. Ještě musíme probrat s trenérem, jak se z toho můžu ponaučit, co tam bylo, nebylo, jaké byly chyby, nebo jestli to jen prostě nevyšlo. Příští rok nás čeká mistrovství Evropy. Takže pojďme do něj.“