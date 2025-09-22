Potěšili skokani, zklamali vrhači. Šéftrenér odmítá kritiku: Všichni byli na MS právem

Michal Koubek
  11:11
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Když organizátoři oficiálně ukončovali šampionát, na ploše se ještě bojovalo o medaile v hodu diskem. Hustý liják totiž narušil program a Švéd Daniel Stahl a spol. tak museli dlouho čekat, až přestane pršet. Dobojovali zhruba o další hodinu později. Tak tedy teď. Hotovo už definitivně. Atletické mistrovství světa v Tokiu 2025 je už minulostí!
Šéftrenér Pavel Sluka během týmové porady na mistrovství světa v Tokiu

Šéftrenér Pavel Sluka během týmové porady na mistrovství světa v Tokiu | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Českých zástupců vyrazilo na šampionát celkem 25, šlo o druhý nejvyšší počet od mistrovství v Londýně 2017.

Medaili získali jedinou, výškař Jan Štefela oslavil bronz, v hodnocení zemí obsadili dělené 41. místo.

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Tím se akce nijak nevybočuje. Na minulém mistrovství Budapešti 2023 výprava získal dva bronzy, z Eugene 2022 odjela s rovněž jedním třetím místem, z Dauhá 2019 bez pódia. Až Londýn byl mnohem úspěšnější, v něm si Češi připsali zlato, stříbro a bronz.

„Z našeho pohledu šampionát špatný nebyl,“ hodnotí šéftrenér Pavel Sluka. „Ale samozřejmě v některých disciplínách výpadky byly, což musíme na trenérské radě zhodnotit a poučit se.“

Největší radost mu samozřejmě udělal Štefela. Do dalekého Japonska přijel coby třetí muž letošních tabulek, jako halový vicemistr Evropy z Apeldoornu.

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Roli adepta na cenný kov potvrdil, ustál tlak na laťce na hodnotě 228 centimetrů a na třetí pokus ji skočil, načež ještě uspěl o tři centimetry výš. Tím si zajistil bronz.

„Od začátku byl mým kandidátem na medaile,“ kývl Sluka. „Přijel s velkou formou, jsem rád, že se mu to povedlo. Těší mě, že šampionát taky potvrdil, že nastoupila mladší generace. Právě ji naše atletika potřebuje. Střední generace, ať je to on nebo Amálie Švábíková, pomalu nahrazuje naše matadory. Pokud se k nim přidají ještě další, bude to skvělé.“

Tyčkařka Švábíková se čtvrtým místem postarala o druhý nejlepší výsledek, Sluka chválil i výškařku Michaelu Hrubou, která se po letech problémů probila do finále, v němž skončila dvanáctá.

Světové rekordy, plné tribuny i bláznivé počasí. Tokio nabídlo skvělý šampionát

Souhlasil, že nepovedený šampionát naopak prožili tradičně silné vrhačské disciplíny. V oštěpu byly Petra Sičaková i Andrea Železná od postupu do finále předaleko, Jakub Vadlejch, obhájce bronzu, skončil jedenáctý.

„Skokani uspěli všichni, což bylo skvělé. Zatím nevíme, proč se to vrhačům nepovedlo, budeme to analyzovat,“ pokračoval šéftrenér.

Jedenáctý byl ještě desetibojař Vilém Stráský, dvanáctý byl koulař Tomáš Staněk, kladiváři Volodymyru Myslyvčukovi chybělo jediné místo k postupu do finále.

Z šestice běžců na dráze ani jeden nepostoupil z rozběhu. Nejblíže mu byl překážkář Vít Müller, ale i ten skončil šestadvacátý a k postupu na základě času mu chybělo 17 setin.

„Bohužel se v bězích projevuje, že výkonnost světové atletiky v nich šla hrozně nahoru. My jsme zatím trend nezachytili. Máme tady třeba mladého Kubu Dudychu, který běhá skvělé časy, ale je vidět, že svět je ještě o další kus vepředu. Je na čem pracovat,“ má jasno Sluka.

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství světa.

Na druhou stranu upozorňuje, že kritiku, že někteří atleti neměli dostatečnou výkonnost na takovou akci, odmítá: „Všichni, kteří v Tokiu byli, měli splněná kritéria jak od Světové atletiky, tak českého svazu. Nepadla žádná divoká karta, takže všichni byli spravedlivě nominovaní.“

Na výsledcích českého týmu se mohla projevit série zranění, s níž bojoval prakticky celou letní sezonu.

Vadlejch do Tokia odlétal jen se dvěma závody a po zranění kolene, Staněk si zase v červnu natrhl prsní sval, trable měla čtvrtkařka Lada Vondrová, její kolegyně Lurdes Gloria Manuel na šampionát vůbec neodcestovala a už se upíná na další ročník.

Za oponou mistrovství. O nekonečném čekání, tichu i nervech před startem

Český tým plánoval, že si vypracuje analýzu, proč se tak dělo. „Jeden z důvodu je, že je sezona po olympiádě, takže u matadorů zkrátka mohlo dojít k přetížení,“ líčí Sluka. „Třeba Kuba Vadlejch po změně tréninkové skupiny do tréninku vlétl až moc po hlavě a zranil si koleno. Tady ho pořád trošku omezovalo. Takže ano, musíme to probrat, musíme pracovat, abychom zlepšili prevenci. Ale na druhou stranu je fakt, že k vrcholové atletice zranění patří, nedá se s tím nic dělat.“

České atlety už nyní čeká konec sezony, volno, při němž mohou doléčit těla.

Příští rok bude letním vrcholem mistrovství Evropy v Birminghamu. „Tam to bude samozřejmě úplně jiné,“ ví Sluka. „V některých disciplínách sice konkurence bude podobná, ale ve většině samozřejmě nižší, takže budeme mít víc šancí.“

Aby sportovci zůstali zdraví bude zásadní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Potěšili skokani, zklamali vrhači. Šéftrenér odmítá kritiku: Všichni byli na MS právem

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když organizátoři oficiálně ukončovali šampionát, na ploše se ještě bojovalo o medaile v hodu diskem. Hustý liják totiž narušil program a Švéd Daniel Stahl a spol. tak museli dlouho čekat, až...

Vše nejlepší, Tadeji! S láskou Remco. Poražený Pogačar: Nemůžu se rozmazlit

Tadej Pogačar si své 27. narozeniny určitě představoval jinak. Když pořadatelé oznámili trať časovky na cyklistickém světovém šampionátu ve Rwandě, slovinský fenomén se jistě zatetelil a už si...

22. září 2025  8:15

Tenis Laver Cup 2025: výsledky, program, jak hrál Menšík

Laver Cup má za sebou osmý ročník. Dějištěm bylo San Francisco a hrálo se od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání zvítězil výběr Světa nad výběrem Evropy 15:9. Diváci viděli hvězdné...

22. září 2025  8:15

