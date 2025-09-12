Atletický vrchol až v září? Zvykejte si. Před Tokiem byl důležitý i psychický odpočinek

Michal Koubek
  16:06
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Koulař Tomáš Staněk si hned vybaví rok 2019. Atletické mistrovství světa se konalo v rozpáleném katarském Dauhá. Jeho termín? Až v říjnu. Tehdy se v půlce sezony sbalil, a jelikož manželka si nemohla vzít volno v práci, s kamarády odjel do Řecka. Na několik dní úplně vypnul, vyčistil si hlavu. „A kdybych nebyl zraněný, teď bych na to šel stejně,“ povídá.

Lidé okolo olympijského stadionu sledují ohňostroj při závěrečném ceremoniálu letních olympijských her 2020. Neděle 8. srpna 2021, Tokio, Japonsko | foto: Reuters

Podobně museli uvažovat i další. Zkusit vydržet trénovat celou venkovní sezonu? Rozdělit ji delším odpočinkem? Kolik závodů vynechat?

Letošní vrchol v Tokiu se sice koná o dva týdny dřív než Dauhá. Ale stejně. Ve dvaačtyřicetileté historii světových šampionátu je druhým nejzazším v kalendáři. Vypukne v sobotu 13. září a skončí v neděli 21. září.

I tohle je výzva.

Poslední medaile z loňské olympiády v Paříži si sportovci rozebrali 11. srpna, finále Diamantové ligy připadlo na 13. září a podobný scénář měly i předchozí roky.

V době, kdy dřív už měli dovolené, se nyní musí vybičovat k nejlepším výkonům.

Opora Vadlejch, matadoři a dravé mládí. Kdo všechno míří na vrchol do Tokia?

Překážkář Vít Müller povídá: „Čekaní je dlouhé. Mistrovství v září jsou náročná, masakr.“

Koulař Tomáš Staněk souzní: „Tak dlouho trénovat dvoufázově šest dní v týdnu je těžké na psychiku.“

Šéftrenér Pavel Sluka hovoří smířlivěji: „Je to jiné. Ale musíme se se situací sžít. Termín jsme věděli dopředu, trenéři ho brali v potaz a měli jsme mu přizpůsobené třeba srpnové mistrovství republiky.“

Hlavní pole během olympijského ženského maratonu v Sapporu.

Důvod pozdního data letošního vrcholu je logický. Velká horka, dusno. Kvůli nim musel Mezinárodní olympijský výbor při hrách v roce 2021 sáhnout k úpravě programu a maraton a sportovní chůzi přesunul do chladnějšího Sappora.

Rozhodnutí se nicméně nesetkalo jen s kladným přijetím. „Opatření k prevenci horka jsme měli připravená, utrpí tím celistvost olympiády,“ zlobila se tehdy guvernérka metropole Juriko Koikeová.

Když proto šéf Světové atletiky Sebastian Coe oznamoval dějiště šampionátu pro rok 2025, Koikeové veřejně slíbil: „Všechny medaile se rozdají tady.“ A tak raději celá akce ustoupila do září, kdy riziko veder trochu pomine.

Nejde ale jen o počasí. Světová atletika o úpravě kalendáře uvažuje už delší dobu. „Chce mít mistrovství světa jako skutečný vrchol letní sezony. Tedy až po finále Diamantové ligy,“ říká šéftrenér Sluka. „Je to tak naplánované na delší časové období.“

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

I následující mistrovství světa v Pekingu 2027 už má svůj termín v září. Atleti si tak musí zvykat, nejde jen o výjimku.

Letošní rok je svým způsobem i testovací. Jak se zachovat, aby byla forma i psychická pohoda co nejlepší?

Třeba výškař Jan Štefela zkraje července po finále Diamantové ligy v Monaku ukončil první část sezony, načež odjel do Jeseníků a uprostřed léta si dopřál delší soustředění.

Jeho kolegyně Michaela Hrubá ovšem líčila, že raději závodí víc. V létě startovala třináctkrát. „Některé závody ale beru spíš tréninkově. Nechci říct, že v tréninku se tolik nenahecuju, ale v nich to jde snáz. A když jsem zdravá a můžu závodit, není důvod, proč bych neměla.“

Michaela Hrubá se raduje ze zdařilého pokusu na mistrovství Evropy družstev v Madridu.

Zpravidla nicméně atleti sezonu půlili na dvě hlavní části. Mezi nimi volno, přitrénovat a pak zase do závodů.

„Nabízelo se to,“ kývne Sluka. „Vrcholem prvního bloku bylo mistrovství Evropy družstev a druhého mistrovství světa. I sezona tomu nahrávala. Zlatá tretra až ve druhé polovině června, na jeho konci družstva. Ve druhé polovině července tolik závodů nebylo a až v srpnu se znovu vrátila Diamantová liga.“

A pokračuje: „Bohužel jsme měli dost zranění, tak spousta reprezentantů měla nedobrovolné volno kvůli nim. Ale aspoň psychický odpočinek si musel naordinovat každý. Ne že by třeba měli úplný klid, ale aspoň polevili, odjeli trénovat někam jinam, aby změnili prostředí a hlava trochu vypustila.“

Být řádně namotivovaný, i to je před vrcholem sezony důležité.

