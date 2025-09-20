Jsem vyvolený! Lyles v Tokiu opět vyzýval Bolta: Příští MS pátý titul v řadě

Od našeho zpravodaje v Japonsku - Kdo odcházel po jedné v hodině v noci z tokijského Nového národního stadionu, mohl si ho všimnout. Stál opřený o zeď u východu pro akreditované osoby, na sobě modrou teplákovku a čekal. Na odvoz zpět na hotel? Jenže ten nikde. Pro Američana Noaha Lylese to ale sedmý večer mistrovství světa znamenalo jediný problém.
Extrovertní rychlík ovládl v čase 19,52 sekundy dvoustovku.

V Tokiu si připsal druhou medaili, bronz měl už z o poloviny kratší distance. A to ještě může v neděli přidat třetí kov ve štafetě na 4x100 metrů.

Dvoustovce už na mistrovství světa vládne od Dauhá 2019.

Čtyři závody v řadě. Takovou sérií se může pochlubit jen legendární Jamajčan Usain Bolt.

On se nicméně nespokojí s jen vyrovnáním světového rekordmana. „Už se nemůžu dočkat mistrovství roku 2027, až se stanu jediným mužem, který kdy vyhrál pět titulů,“ vyhlásil osmadvacetiletý atlet jen pár minut po doběhu.

Je takový.

Na těle má vytetované slovo Ikona. „Řekl jsem si totiž: Nech si je tam vytetovat a ikonou budeš,“ vysvětloval.

Noah Lyles vítězí v těsném finiši dvoustovky. Druhý je Kenneth Bednarek, bronzový Bryan Levell.

Sebevědomí už nemůže mít o moc větší. „Musíte mít myšlení boha, abyste byli pokaždé přesvědčeni, že vyhrajete závod. Bezmezná víra, tu musíte mít. V sebe. Nevěřím na modly. Věřím v sebe,“ opakuje.

Sám se situoval do role Boltova dědice. Nebo spíš jeho pokořitele. Už ve dvaadvaceti letech na sociální sítě napsal: „Kdo je Bolt?“ Později svá prohlášení přece jen umírnil a atletické ikoně vyjádřil úctu. Nicméně, když slýchá příměry k ní, kroutí hlavou: „Neříkejte, že jsem nový Bolt. Já jsem já. Jestli mě máte rádi, budu vás rád bavit. Boltův čas skončil. Můj přichází.“

Ať patříte mezi jeho oblíbence, nebo odpůrce, musíte uznat, že výjimečný skutečně je.

Oštěpařky v kvalifikaci pohořely, končí i Kitagučiová. Slovensko slaví medaili

Hlavně dvoustovka je jeho. Nejde jen o čtyři světové tituly v řadě, ale od svých osmnácti let, kdy byl v roce 2016 čtvrtý na americké kvalifikaci na olympijské hry do Ria, na ní venku prohrál pouze třikrát.

Na olympijských hrách v Tokiu 2021 a loňské Paříži, kde bral v obou případech bronz.

Na Diamantové lize v Římě v roce 2019, kde ho předčil Michael Norman.

Což je vše.

Jeho kariéra ale samozřejmě není jen o velkých triumfech. Když přiletěl do Tokia, vybavovaly se mu jedny z nejhorších zážitků kariéry. Noční můra, tak vzpomíná na svátek pod pěti kruhy.

Už během americké kvalifikace se mu nevedlo a nevešel se do týmu pro stovku. Vše si chtěl vynahradit titulem na dvojnásobné distanci, jenže skončil za Kanaďanem Andre de Grassem a americkým kolegou Kennym Bednarekem bronzový.

Tu medaili označil přímo za nudnou. „Občas jsem utahaný z tréninku a říkám si: Jo, makám dost tvrdě. Pak pohlédnu na tu bronzovou medaili a řeknu si: Dobře, zpátky do práce,“ stalo se jeho heslem.

Něco podobného už nechtěl dopustit.

A skutečně nedopustil.

Noah Lyles a jeho suverénní výkon v rozběhu na stovce na mistrovství světa.

„Tehdy jsem byl v depresi, ale tentokrát jsem plný energie. Miluju to, co dělám, a jsem šťastný. Mám nejlepší podpůrný personál a nejlepší publikum, jaké jsem si kdy mohl přát. Je to úžasné a je to tak radostný okamžik, který si budu pamatovat navždy,“ křepčil po pátečním zlatu.

Jak už je jeho zvykem, předtím, než se připravil do bloků, divoce gestikuloval a hecoval fanoušky.

Šlo o poslední závod večera, vrchol dne.

Mistry před zraky krále. Bolt sledoval výkony nových sprinterských šampionů

Neměl sice nejlepší start a jeho americký sok Bednarek začínal věřit, že si po dvou stříbrech z olympijských her i mistrovství světa může tentokrát doběhnout pro premiérový vavřín.

„Byl jsem tak blízko zlatu,“ hlesl. „Je jen otázkou času, kdy dám všechno dohromady a konečně se to podaří.“

Ale ještě přece jen musí přidat.

Šest setin, tolik mu k prvenství scházelo.

Lyles ve druhé polovině trati využil své neuvěřitelné maximální rychlosti. „Nejdůležitější byla trpělivost,“ popisoval. „Závod jsem kontroloval. Věděl jsem, že někteří kluci se chystají přitvrdit, ale já jsem zůstal uvolněný a odvedl svou práci. Jsem hrdý na to, že jsem ukázal všechno, co umím.“

Při dalších šampionátech bude chtít to samé.

Od našeho zpravodaje v Japonsku Kdo odcházel po jedné v hodině v noci z tokijského Nového národního stadionu, mohl si ho všimnout. Stál opřený o zeď u východu pro akreditované osoby, na sobě modrou teplákovku a čekal. Na odvoz zpět...

