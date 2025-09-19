Zadostiučinění. Dojatá Hrubá po úspěchu v kvalifikaci: Spousta lidí mě odepsala

Její kvalifikační výkon skutečně úsměv vyvolával.
183 centimetrů – na první pokus.
188 centimetrů – znovu na první.
192 centimetrů – opět bez zaváhání!
Díky tomu se s dalšími šesti atletkami podělila o první místo a v neděli ji čeká vytoužené finále. „Vysnila jsem si, že by to takto mohlo být. A vyšlo to,“ hodnotila sedmadvacetiletá Hrubá.
Její jméno figurovalo vedle hvězd jako světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová nebo Australanka Nicola Olyslagersová.
Když dorazila k rozhovoru, nejprve se smála, načež se dojala. Konečně to dopadlo!
„Hodně velké zadostiučinění. Když vás spousta lidí odepíše, je hezké jim ukázat, že to není pravda,“ povídala.
Hrubá patřila mezi obrovské mládežnické naděje. Z juniorských mistrovství světa si odvezla zlato a stříbro. Stanovila si vynikající osobní rekord 195 centimetrů. V devatenácti hned při premiéře na zmíněném mistrovství světa v Londýně prošla do finále.
V něm si tehdy dávala za cíl, že nechce skončit poslední. Nebyla, svítila u ní jedenáctá pozice a vyhlížela zářnou budoucnost: „I to je úspěch vzhledem k tomu, kolik mi je let a že mám snad všechno před sebou.“
Jenže posléze se dlouhá léta nemohla prosadit. Laťky na hodnotách, které jako mladičká zvládala, pro ni byly až příliš vysoko. Na globální akce se kvalifikovala jen na mistrovství světa v Budapešti 2023 a na loňské olympijské hry v Paříži, kde v obou případech skončila v kvalifikacích.
Trápila ji zranění, přemýšlela, jestli by nebylo lepší, kdyby přešla na trojskok.
Ale nevzdala se. „Naštěstí mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří mě drží. A já pořád věřila, že to může vyjít. Viděla jsem i spoustu příkladů holek, které měly výkonnostní propad, a pak zase vyletěly, tak jsem věřila, že to můžu být i já,“ kývla.
Letos skutečně ožila. Dvakrát už zapsala 194 centimetrů.
„V hlavě jsem prolomila bariéru, kterou jsem měla v dřívějších letech,“ přemítala v srpnu před mistrovstvím republiky v Jablonci. „Sto devadesát jsem chtěla tak skočit, že jsem se celá stáhla a zamrzla. Teď už vím, že výšky sto devadesát nejsou problém a jdu do toho.“
Sebevědomá byla i v Tokiu. Ve středu se tedy prý ještě cítila rozpačitě. „Ale ve čtvrtek ráno jsem si říkala, že to musím urvat. Když ne letos, tak nikdy!“ burcovala.
Nabudil ji i bronz výškařského kolegy Jana Štefely. „Byla jsem tu na stadionu. Úplně skvělé. Nasála jsem atmosféru a řekla si, že to zkusím udělat úplně stejně,“ povídala.
Podařilo se. I ona si zaskáče finále.
Když odcházela z plochy, po zádech ji poplácaly soupeřky. „Jasně. Vidí, že se snažíte. Potkáváme se na závodech, když to jde a i když to nejde,“ říkala.
Do nedělního souboje o medaile už půjde s čistou hlavou. „Už je to upečené, teď to jen nezkazit,“ plánuje. „Byla bych moc ráda, kdybych zaútočila na osobní rekord. Ale nebudu mít velká očekávání. Půjdu do toho jako teď.“
Už kvalifikační úspěch je pro ni velká odměna.