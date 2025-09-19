Zadostiučinění. Dojatá Hrubá po úspěchu v kvalifikaci: Spousta lidí mě odepsala

Michal Koubek
  7:29
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Osm let. Tolik uplynulo od mistrovství světa v Londýně, kde se výškařka Michaela Hrubá jako obrovská mládežnická naděje dostala do finále. Další roky se ale trápila, neskákalo jí to, mezi elitou se ne a ne znovu prosadit. V Tokiu se už ale mohla zaradovat. „Dlouhá doba. Je skvělé odcházet ze stadionu s úsměvem,“ hřálo ji.
Michaela Hrubá opouští výškařský sektor po úspěšné kvalifikaci. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Její kvalifikační výkon skutečně úsměv vyvolával.

183 centimetrů – na první pokus.

188 centimetrů – znovu na první.

192 centimetrů – opět bez zaváhání!

Díky tomu se s dalšími šesti atletkami podělila o první místo a v neděli ji čeká vytoužené finále. „Vysnila jsem si, že by to takto mohlo být. A vyšlo to,“ hodnotila sedmadvacetiletá Hrubá.

Její jméno figurovalo vedle hvězd jako světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová nebo Australanka Nicola Olyslagersová.

Když dorazila k rozhovoru, nejprve se smála, načež se dojala. Konečně to dopadlo!

Michaela Hrubá děkuje fanouškům za podporu po povedené kvalifikaci na mistrovství světa.

„Hodně velké zadostiučinění. Když vás spousta lidí odepíše, je hezké jim ukázat, že to není pravda,“ povídala.

Hrubá patřila mezi obrovské mládežnické naděje. Z juniorských mistrovství světa si odvezla zlato a stříbro. Stanovila si vynikající osobní rekord 195 centimetrů. V devatenácti hned při premiéře na zmíněném mistrovství světa v Londýně prošla do finále.

V něm si tehdy dávala za cíl, že nechce skončit poslední. Nebyla, svítila u ní jedenáctá pozice a vyhlížela zářnou budoucnost: „I to je úspěch vzhledem k tomu, kolik mi je let a že mám snad všechno před sebou.“

Jenže posléze se dlouhá léta nemohla prosadit. Laťky na hodnotách, které jako mladičká zvládala, pro ni byly až příliš vysoko. Na globální akce se kvalifikovala jen na mistrovství světa v Budapešti 2023 a na loňské olympijské hry v Paříži, kde v obou případech skončila v kvalifikacích.

Trápila ji zranění, přemýšlela, jestli by nebylo lepší, kdyby přešla na trojskok.

Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, na čtvrtce padl rekord Kratochvílové

Ale nevzdala se. „Naštěstí mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří mě drží. A já pořád věřila, že to může vyjít. Viděla jsem i spoustu příkladů holek, které měly výkonnostní propad, a pak zase vyletěly, tak jsem věřila, že to můžu být i já,“ kývla.

Letos skutečně ožila. Dvakrát už zapsala 194 centimetrů.

„V hlavě jsem prolomila bariéru, kterou jsem měla v dřívějších letech,“ přemítala v srpnu před mistrovstvím republiky v Jablonci. „Sto devadesát jsem chtěla tak skočit, že jsem se celá stáhla a zamrzla. Teď už vím, že výšky sto devadesát nejsou problém a jdu do toho.“

Michaela Hrubá nad laťkou v kvalifikaci výškařek na mistrovství světa.

Sebevědomá byla i v Tokiu. Ve středu se tedy prý ještě cítila rozpačitě. „Ale ve čtvrtek ráno jsem si říkala, že to musím urvat. Když ne letos, tak nikdy!“ burcovala.

Nabudil ji i bronz výškařského kolegy Jana Štefely. „Byla jsem tu na stadionu. Úplně skvělé. Nasála jsem atmosféru a řekla si, že to zkusím udělat úplně stejně,“ povídala.

Jak se mu líbí medaile? Raketa! Při oslavách ale Štefela prý hned odpadl

Podařilo se. I ona si zaskáče finále.

Když odcházela z plochy, po zádech ji poplácaly soupeřky. „Jasně. Vidí, že se snažíte. Potkáváme se na závodech, když to jde a i když to nejde,“ říkala.

Do nedělního souboje o medaile už půjde s čistou hlavou. „Už je to upečené, teď to jen nezkazit,“ plánuje. „Byla bych moc ráda, kdybych zaútočila na osobní rekord. Ale nebudu mít velká očekávání. Půjdu do toho jako teď.“

Už kvalifikační úspěch je pro ni velká odměna.

Výsledky

Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

Ten sešup nemohl kousat lehce. Nejdřív klábosil v kabině s fotbalovými hvězdami Evertonu a na lavičce trpělivě čekal na šanci v Premier League. A za pár měsíců sedal za volant a po rozkopané dálnici...

18. září 2025  19:03

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými...

18. září 2025  18:50

