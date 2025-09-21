Hrubá po finále výšky: Vím, že pro někoho to nebude dost. Postup se ale počítá

Od našeho zpravodaje v Japonsku - Po všech problémech, které si v posledních letech prožila, byla pro ni už kvalifikace do finále mistrovství světa velký úspěch. Že v něm nakonec skončila dvanáctá výkonem 188 centimetrů? Chvíli sice výškařka Michaela Hrubá cítila zklamání, pak ale převládla spokojenost.
Výškařka Michaela Hrubá ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Výškařka Michaela Hrubá ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: Reuters

Výškařka Michaela Hrubá skáče ve finále na mistrovství světa v Tokiu.
Výškařka Michaela Hrubá skáče ve finále na mistrovství světa v Tokiu.
Michaela Hrubá děkuje fanouškům za podporu po povedené kvalifikaci na...
Michaela Hrubá opouští výškařský sektor po úspěšné kvalifikaci.
„Na 193 určitě bylo a škoda, že z toho není aspoň první desítka,“ vykládala v Tokiu sedmadvacetiletá Češka. „Tak proto jsem byla chvilku smutná. Ale prostě to nespadlo. Když si vezmu, že jsme skákaly nejvyšší základ, který jsem kdy měla, tak jsem taky mohla mít 3 kříže a mohla hned skončit.“

Jaký pokus byl na 193 nejnadějnější?
Myslím, že hned první. Ale musím se na to ještě podívat. Nedávali záběry, takže jsme neměly žádnou zpětnou vazbu. Ještě to musíme zhodnotit s trenérem a budeme vědět víc.

Atletika ONLINE: Rekord Kratochvílové překonán, Hrubá skončila dvanáctá

Co jste si řekla, když jste viděla základní výšku?
Musely jsme to vzít a jít do toho. Jsem teda překvapená, že jenom jedna holka ji neskočila, je vidět, že i ostatní se připravily dobře. Aspoň jsem ráda, že jsem nebyla mezi prvními, kdo laťku shodil.

Převládá spokojenost.
Možná to bude znít jako výmluva, ale prostě my jsme ještě lidi, kteří se připravujou hlavně na kvalifikaci. Až budu schopná pravidelně skákat o sedm centimetrů výš, tak se budu připravovat na finále. Vím, že to pro někoho nebude dost, ale pro mě je finále úspěch. Je to postup a ten se počítá.

Výškařka Michaela Hrubá skáče ve finále na mistrovství světa v Tokiu.

Mezi kvalifikací a finále jste měly dva dny volna. I to byl nezvyk?
Musím říct, že jsem to nějak neřešila a dlouhé čekání jsem si nepřipouštěla. Byla jsem s ním obeznámená dlouho dopředu. Jeden den jsem si odpočinula, druhý se rozcvičila a třetí byl závod.

Dařilo se vám celou sezonu. Uplynulé měsíce musí být obrovskou motivací, že?
Určitě, určitě. Jsou motivací do tréninků. Když člověk ví, že to jde, jde o velký impuls a těší se, co bude dál.

Zadostiučinění. Dojatá Hrubá po úspěchu v kvalifikaci: Spousta lidí mě odepsala

Nejdřív vás ale jistě čeká dovolená.
Ano, nejdřív dovolená. Někam vyrazíme, odpočineme si od atletiky, protože sezona byla dlouhá. Začala jsem vlastně už v květnu, takže skoro půl roku závodíme.

Spoustu závodů jste měla i přes léto, tedy v době, kdy si mnozí atleti vzali krátké volno nebo přitrénovávali na mistrovství světa. Vám se chtělo soutěžit pořád?
Taky jsme to měli rozdělené na bloky. Ale vždycky mi do toho vlezl nějaký dobrý závod. Například What Gravity Challenge. Pořádá ho olympijský vítěz Baršim, když dostanete pozvánku, tak se prostě neodmítá. Takže jsme léto uzpůsobili spíš tomu, abych měla co nejlepší závody.

Výškařka Michaela Hrubá skáče ve finále na mistrovství světa v Tokiu.

Říká se, že jsou nejlepší trénink.
No jasně, nejlepší. Jako na závodě se člověk nikdy nevyhecuje. Myslím si, že jsme tu sezonu takhle zvládli.

Z plochy v Tokiu vás vyhnal déšť, bylo vám líto, že se soutěž přerušila a nemůžete ji dokoukat?
Ale ne. Chtěly jsme jít sami od sebe. Bylo nám jasné, že když prší, tak se bude nějakou dobu stát. Myslím, že mi to akorát vyjde, dojdu na ochozy a budu sledovat finále (a z nich nakonec mohla sledovat vítězství Australanky Olyslagersové).

Hrubá po finále výšky: Vím, že pro někoho to nebude dost. Postup se ale počítá

Od našeho zpravodaje v Japonsku - Po všech problémech, které si v posledních letech prožila, byla pro ni už kvalifikace do finále mistrovství světa velký úspěch. Že v něm nakonec skončila dvanáctá výkonem 188 centimetrů? Chvíli sice výškařka Michaela Hrubá cítila zklamání, pak ale převládla spokojenost.

