Zlomeniny, za tři roky pět startů. Slovenka Zapletalová se ale nevzdala. A má bronz

Michal Koubek
  7:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Stala se mistryní Evropy do 23 let, v jedenadvaceti se na olympijských hrách v Tokiu probojovala do semifinále. Jenže pak nastal úpadek. Tři roky se vyloženě trápila, čtyřikrát ji zastavila únavová zlomenina. Letos se slovenská specialistka na čtyřstovku překážek Emma Zapletalová vrátila zpět. A na mistrovství světa potvrdila, že je dokonce lepší než kdy dřív.
Slovenka Emma Zapletalová slaví bronz na mistrovství světa v Tokiu | foto: AP

Do novinářské mixzóny dorazila s vlajkou kolem ramen a na krku s bronzovou medailí.

Smála se, hřál ji historický úspěch. V běžeckých disciplínách se do finále světového šampionátu probojovala jako první Slovenka, mezi muži to zvládl dosud pouze překážkář Igor Kováč, který v roce 1997 v Athénách vybojoval bronz.

Navíc Zapletalová hodnotu vlastního národního rekordu posunula na rovných 53 sekund. Skvělý čas!

Oštěpařky v kvalifikaci pohořely, končí i Kitagučiová. Slovensko slaví medaili

„Před startem jsem si říkala, že jdu bojovat o bronzovou medaili. Na druhou stranu jsem ale věděla, že to bude obrovsky těžké. Ale získala jsem ji,“ zasmála se pětadvacetiletá překážkářka.

Její manažer Alfons Juck se také rozplýval: „Ano, největší optimisté opakovali: Medaile, medaile... Ale já jsem si říkal, že i finále by bylo velký úspěch. Je to sen. Nejen pro ni, ale pro celou slovenskou atletiku.“

Do finále se postavila ve druhé dráze. Polovinu trati se pohybovala kolem šestého místa.

Jenže pak to pořádně rozbalila.

Femke Bolová vítězí na čtvrtce s překážkami, pro stříbro si v sedmé dráze běží Jasmine Jonesová, pro bronz ve druhé dráze Emma Zapletalová.

„Trenér mě nachystal, že všechny favoritky budou výš. Že musím z druhé dráhy jít hlavně svůj běh a neřešit, kdo je kolem mě. Až když jsem se blížila do finiše a viděla jsem, jak jsou ostatní blízko, tak jsem neuvěřitelně zabrala.“

Zatímco si pro jasné vítězství při absenci americké světové rekordmanky Sydney McLaughlinové-Levroneové, která v Tokiu získala titul na hladké čtvrtce, běžela Nizozemka Femke Bolová, ona se drala dopředu.

Božská Sydney. V Tokiu překonala i Kratochvílovou. Do jaké výzvy se pustí teď?

Těsně před cílem ještě udolala Američanku Annu Cockrellovou a u jejího jména se rozsvítilo: Třetí místo!

„Hodila jsem to do finiše a když jsem viděla, jak to dopadlo, byla jsem ohromně šťastná. Neuvěřitelné emoce,“ rozplývala se Zapletalová.

Na ploše pak dlouho zůstávala a slavila. Když posléze mířila ze stadionu, zastavovali ji novináři.

V hledišti si všímala i několika slovenských vlajek. „Měla jsem tu rodinu, přítele a i nějaké slovenské fanoušky jsem viděla, což mi udělalo velkou radost.“

To víte, že si přitom vzpomněla.

Zrekapitulovala si, jak náročnou cestu za poslední tři roky musela zvládnout.

„Jak jsme kráčely na start, tak jsem si uvědomovala, že jsem po tom všem ve finále a že jsem to nevzdala. A s medailí si to možná začnu uvědomovat ještě víc,“ vyprávěla.

V roce 2021 si zaběhla zmíněné olympijské semifinále a oslavila titul mistryně Evropy třiadvacítkové kategorie.

Jenže od té doby?

Za tři roky jen pouhopouhé tři starty. V sezoně 2022 zapsala dva, následující rok žádný a loni tři.

Femke Bolová a Emma Zapletalová slaví své medaile ze čtyřstovky překážek.

Čtyřikrát ji stopku vystavila únavová zlomenina. „Dost náročné na psychiku. Každý rok byl trochu jiný. Ten minulý asi nejnáročnější, protože jsem do sezony šla s tím, že předvedu pořádný comeback a že se probojuju na olympiádu. Nicméně místo toho jsem zase bojovala se zraněním. Zkrátka celé od znova.“

Ale ani tehdy si neřekla, že to nemá zapotřebí. „Má nového kouče, trénuje ji Nizozemec Bram Peters, změnila prostředí, víc trénovala v Belgii, ale i na kempech v Jižní Africe, byla zdravá,“ jmenuje hlavní důvody manažer Juck.

A jde to!

Celá sezona od ní byla parádní. Na Diamantových ligách skončila třikrát druhá, jednou čtvrtá a pátá, pravidelně se dostávala pod hranici 54 sekund.

„Každými závody jsem se lepšila a teď to vyvrcholilo. Třešnička na dortu. Ve finále jsem neměla co ztratit a říkala si, že to může být jen lepší a měla čistou hlavu. I trenér před startem, když jsme se loučili, prohlásil, že se mám pokusit o zázrak.“

A usmála se: „Tak se zázrak povedl.“

20. září 2025  7:29

