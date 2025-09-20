Do novinářské mixzóny dorazila s vlajkou kolem ramen a na krku s bronzovou medailí.
Smála se, hřál ji historický úspěch. V běžeckých disciplínách se do finále světového šampionátu probojovala jako první Slovenka, mezi muži to zvládl dosud pouze překážkář Igor Kováč, který v roce 1997 v Athénách vybojoval bronz.
Navíc Zapletalová hodnotu vlastního národního rekordu posunula na rovných 53 sekund. Skvělý čas!
„Před startem jsem si říkala, že jdu bojovat o bronzovou medaili. Na druhou stranu jsem ale věděla, že to bude obrovsky těžké. Ale získala jsem ji,“ zasmála se pětadvacetiletá překážkářka.
Její manažer Alfons Juck se také rozplýval: „Ano, největší optimisté opakovali: Medaile, medaile... Ale já jsem si říkal, že i finále by bylo velký úspěch. Je to sen. Nejen pro ni, ale pro celou slovenskou atletiku.“
Do finále se postavila ve druhé dráze. Polovinu trati se pohybovala kolem šestého místa.
Jenže pak to pořádně rozbalila.
„Trenér mě nachystal, že všechny favoritky budou výš. Že musím z druhé dráhy jít hlavně svůj běh a neřešit, kdo je kolem mě. Až když jsem se blížila do finiše a viděla jsem, jak jsou ostatní blízko, tak jsem neuvěřitelně zabrala.“
Zatímco si pro jasné vítězství při absenci americké světové rekordmanky Sydney McLaughlinové-Levroneové, která v Tokiu získala titul na hladké čtvrtce, běžela Nizozemka Femke Bolová, ona se drala dopředu.
Těsně před cílem ještě udolala Američanku Annu Cockrellovou a u jejího jména se rozsvítilo: Třetí místo!
„Hodila jsem to do finiše a když jsem viděla, jak to dopadlo, byla jsem ohromně šťastná. Neuvěřitelné emoce,“ rozplývala se Zapletalová.
Na ploše pak dlouho zůstávala a slavila. Když posléze mířila ze stadionu, zastavovali ji novináři.
V hledišti si všímala i několika slovenských vlajek. „Měla jsem tu rodinu, přítele a i nějaké slovenské fanoušky jsem viděla, což mi udělalo velkou radost.“
To víte, že si přitom vzpomněla.
Zrekapitulovala si, jak náročnou cestu za poslední tři roky musela zvládnout.
„Jak jsme kráčely na start, tak jsem si uvědomovala, že jsem po tom všem ve finále a že jsem to nevzdala. A s medailí si to možná začnu uvědomovat ještě víc,“ vyprávěla.
V roce 2021 si zaběhla zmíněné olympijské semifinále a oslavila titul mistryně Evropy třiadvacítkové kategorie.
Jenže od té doby?
Za tři roky jen pouhopouhé tři starty. V sezoně 2022 zapsala dva, následující rok žádný a loni tři.
Čtyřikrát ji stopku vystavila únavová zlomenina. „Dost náročné na psychiku. Každý rok byl trochu jiný. Ten minulý asi nejnáročnější, protože jsem do sezony šla s tím, že předvedu pořádný comeback a že se probojuju na olympiádu. Nicméně místo toho jsem zase bojovala se zraněním. Zkrátka celé od znova.“
Ale ani tehdy si neřekla, že to nemá zapotřebí. „Má nového kouče, trénuje ji Nizozemec Bram Peters, změnila prostředí, víc trénovala v Belgii, ale i na kempech v Jižní Africe, byla zdravá,“ jmenuje hlavní důvody manažer Juck.
A jde to!
Celá sezona od ní byla parádní. Na Diamantových ligách skončila třikrát druhá, jednou čtvrtá a pátá, pravidelně se dostávala pod hranici 54 sekund.
„Každými závody jsem se lepšila a teď to vyvrcholilo. Třešnička na dortu. Ve finále jsem neměla co ztratit a říkala si, že to může být jen lepší a měla čistou hlavu. I trenér před startem, když jsme se loučili, prohlásil, že se mám pokusit o zázrak.“
A usmála se: „Tak se zázrak povedl.“