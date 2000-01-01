náhledy
Celkem pětadvacet. Tolik se představí českých atletů na letošním vrcholu sezony v podobě mistrovství světa v Tokiu, které startuje v sobotu 13. září. Jde o nejpočetnější výpravu od roku 2017. Kdo všechno v ní figuruje? Podívejte se v přehledu.
Autor: ČAS - Ivana Roháčková
MAREK BÁRTA (disk) Na mistrovství světa se dvaatřicetiletý diskař představil už v Eugene 2022, kde nepostoupil z kvalifikace. Reprezentoval i na dvou evropských šampionátech, je devítinásobným mistrem republiky. Jeho maximem je rovných 67 metrů z letošního mítinku v oklahomské Ramoně.
Autor: ČAS / Soňa Maléterová
JAKUB DUDYCHA (800 m) Nedávno oslavil dvacáté narozeniny, je benjamínkem výpravy. Ale premiérová účast na dospělém mistrovství světa ho jistě nerozhází, vždyť už loni se probojoval na olympijské hry v Paříži či mistrovství Evropy v Římě a letos v hale běžel jak evropský šampionát v Apeldoornu, tak světový v Nankingu. Někdejší šampion kontinentu do osmnácti a dvaceti let už v tomto věku posouvá české maximum osmistovky, v červnu na Zlaté tretře ho stlačil na 1:44,48 minuty.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
PATRIK HÁJEK (kladivo) Před dvěma roky na mistrovství světa v Budapešti neprošel kvalifikací, ve stejné fázi soutěže se představil i loni na olympijských hrách v Paříži či evropském šampionátu v Římě. Maximem šestadvacetiletého kladiváře je 78,20 metru z letošního Nového Města nad Metují, kterým si předchozí rekord zlepšil takřka o dva metry. Díky tomu na centimetr splnil ostrý limit do Tokia.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
VÍT HLAVÁČ (35 km chůze) V Tokiu se představil na olympijských hrách v roce 2021. Tehdejší sportovní svátek ale ovlivnil covid, a tak dnes osmadvacetiletý Hlaváč povídá: „Japonsko jsem poznal spíš jen skrz okna pokoje nebo autobusu a každý den jsem se bál, aby mi nevyšel pozitivní test. Chtěl bych si z něj odvézt lepší vzpomínky.“ Má šanci. Je jediným zástupcem sportovní chůze, na mistrovství světa v Eugene 2022 skončil třiadvacátý na pětatřiceti kilometrech.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová, Jaroslav Svoboda
DAVID HOLÝ (tyč) Osobní rekord si letos na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu vylepšil na 5,75 metru, díky čemuž proklouzl do finále, v němž skončil osmý. V závěrečném boji byl i loni na evropském šampionátu v Římě, kde obsadil dvanáctou příčku. Loni na olympijských hrách v Paříži skončil v kvalifikaci, venkovní mistrovství světa je pro sedmadvacetiletého tyčkaře premiérou.
Autor: Iva Roháčková
MICHAELA HRUBÁ (výška) Prožívá výtečnou sezonu, skáče nejvýše za poslední roky. Dvakrát zapsala 1,94 metru a na centimetr se přiblížila osobnímu rekordu, který si stanovila přitom ještě jako juniorka v roce 2016. Na mistrovství světa sedmadvacetiletá Hrubá, někdejší juniorská mistryně světa, startuje potřetí. V Londýně 2017 byla jedenáctá.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
RADEK JUŠKA (dálka) Jeden z matadorů výpravy. Na venkovní mistrovství světa míří už popáté. Nejlepším výsledkem dvaatřicetiletého českého rekordmana je na této akci sedmá příčka z Budapešti 2023. Jeho osobním maximem je 8,31 metru z roku 2017, letos stříbrný muž domácího halového mistrovství Evropy 2015 osmimetrovou hranici zatím nepokořil, v Košicích mu chyběly dva centimetry.
Autor: AP
MARTIN KONEČNÝ (oštěp) Na světovém šampionátu zažívá premiéru, dvakrát byl nicméně na mistrovství Evropy. V Mnichově 2022 prošel do finále. Sedmadvacetiletý Konečný má ty nejlepší učitele, trénuje ho kouč Jan Železný, ve skupině se potkává s Indem Níradžem Čoprou, obhájcem zlata z Budapešti. Letos si na Zlaté tretře zlepšil osobní maximum na 80,59 metru, osmdesátimetrovou hranici pokořil podruhé.
Autor: Reuters
ONDŘEJ KOPECKÝ (desetiboj) Musel čekat. Když se na konci srpna uzavřel nominační ranking, jeho jméno figurovalo pod čarou. Stejně jako jeho kolegovi Vilému Stráskému ovšem pomohly odhlášky soupeřů. Sedmadvacetiletý Kopecký se tak poprvé v kariéře představí na vrcholné dospělé akci pod otevřeným nebem, Měl být už na světovém šampionátu v Eugene 2022, jenže start mu překazilo zranění. Jeho maximem je 8310 bodů z roku 2022, letos za ním zaostal o 56 bodů.
Autor: Profimedia/ IMAGO
KAROLÍNA MAŇASOVÁ (100 m) V jedenadvaceti letech vycházející česká hvězda. Na velké akce je už ale zvyklá. Letos se stala evropskou šampionkou do 23 let, v hale na šedesátce drží český rekord 7,10 sekundy, loni byla na olympijských hrách v Paříži a zaběhla si finále mistrovství Evropy v Římě. Na stovce je letos jejím maximem 11,20 sekundy, často ji ale nepřálo počasí.
Autor: Profimedia.cz
VOLODYMYR MYSLYVČUK (kladivo) Narodil se na Ukrajině, do Česka odjel před sedmi lety. Nejprve pracoval jako dělník na stavbě a házel na louce za domem, dnes je z něj v devětadvaceti letech atlet na plný úvazek. Česko poprvé na velké akci reprezentoval loni na mistrovství Evropy v Římě, představil se i na olympijských hrách v Paříži. Letos si zlepšil osobní maximum na 78,03 centimetru.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
VÍT MÜLLER (400 m př.) Další zkušený člen výpravy. Jde pro něj už o čtvrtý světový šampionát, v roce 2019 v Dauhá došel do semifinále. Do této fáze se probojoval i na hrách v Tokiu 2021. Letos devětadvacetiletý Müller běhá ve stabilní formě pod 49 sekund, na Zlaté tretře si dokonce vyrovnal osobní rekord 48,41 sekundy.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
TOMÁŠ NĚMEJC (200 m) Loni prožil průlomovou sezonu. Na mistrovství Evropy v Římě se jako první Čech po víc než půlstoletí probojoval do finále dvoustovky, posléze zamířil i do Paříže na olympijské hry. Pětadvacetiletý Němejc přitom atletiku kombinoval se studiem práv. Mistrovství světa ho čeká poprvé, zamíří na něj s čerstvým osobním rekordem z mistrovství republiky v Jablonci 20,49 sekundy, kde získal sprinterský double.
Autor: Iva Roháčková
FILIP SASÍNEK (1500 m) Jeho partnerka Kristiina Mäki by se sice na šampionát dostala přes ranking Světové atletiky, jenže letos se jí tolik nedaří a nesplnila český potvrzovací limit. Devětadvacetiletému Sasínkovi nic nebránilo, Světový šampionát pro něj bude už třetí, v Dauhá 2019 i Eugene 2022 vypadl v rozbězích. Bronzový muž z halového evropského šampionátu v Bělehradu 2017 letos nejlépe běžel patnáctistovku za 3:34,30 minuty.
Autor: Reuters
PETRA SIČAKOVÁ (oštěp) Další z mladých nadějí. Na evropském šampionátu do 23 let získala stříbro, nejdále v sezoně hodila na značku 60,35 metru. Loni se zúčastnila olympijských her v Paříži, v Tokiu bude moci těžit i ze zkušeností domácí hvězdy Haruky Kitagučiové, dvaadvacetiletá oštěpařka s ní totiž trénuje ve skupině kouče Davida Sekeráka.
Autor: Iva Roháčková
TOMÁŠ STANĚK (koule) Jeho letní sezonu výrazně omezilo zranění prsního svalu ze Zlaté tretry. „Že je mistrovství světa posunuté až na září? Záchrana,“ povídá čtyřiatřicetiletý majitel sedmi medailí z halových a venkovních mezinárodních vrcholů. Bronzový muž z letošního halového mistrovství Evropy v Apeldoornu proto venku hodil jen 20,71 metru. Cítí, že má na víc. Jde pro něj o páté mistrovství světa, nejlépe byl čtvrtý v Londýně 2017.
Autor: Reuters
MOIRA STEWARTOVÁ (maraton) Česká maratonská rekordmanka, už čtrnáctinásobná domácí mistryně na dlouhých tratích. Loni v prosinci třicetiletá Stewartová, která pochází z česko-skotské rodiny, ve Valencii zapsala čas 2:23:44 hodiny. Byla i na olympijských hrách v Paříži, mistrovství světa se zúčastnila v Budapešti 2023, kde v čase 2:34:02 skončila šestadvacátá.
Autor: Iva Roháčková
VILÉM STRÁSKÝ (desetiboj) Na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu skončil šestý v osobním rekordu 6162 bodů, o dva týdny později na mistrovství světa v Nankingu byl pátý s 6104 body. Posléze vyměnil trenéry, od Romana Šebrleho přešel k Josefu Karasovi. Pod ním si šestadvacetiletý vícebojař připsal osobní rekord 8136 bodů. Na světový vrchol jede poprvé.
Autor: Reuters
LINDA SUCHÁ (trojskok) Na domácím šampionátu v Jablonci poprvé skočila přes 14 metrů, k nim přidala ještě tři centimetry. Právě hlavně díky tomuto výkonu se posunula na pozice zajišťující účast v Tokiu. Ve třiadvaceti si připíše debut na vrcholné dospělé akci.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ (tyč) Opora výpravy. Loni na olympijských hrách v Paříži skončila v českém rekordu 4,80 metru pátá. Letos je jejím maximem 4,73. Pro pětadvacetiletou někdejší juniorskou mistryni světa jde o třetí světový šampionát dospělých, naposledy v Budapešti 2023 byla jedenáctá.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
MATĚJ ŠČERBA (tyč) Na konci srpna získal v Jablonci druhý český venkovní titul, stejně jako jeho kolega Holý na mistrovství světa jede poprvé. Šestadvacetiletý tyčkař se blýskl na červnovém evropském šampionátu družstev v Madridu, kde byl třetí v osobním rekordu 5,70 metru. Loni se představil i na olympijských hrách.
Autor: Zdroj ČAS - Soňa Maléterová
JAN ŠTEFELA (výška) Na mistrovství světa sice debutuje, přesto je jednou z největších českých nadějí. Na letošním halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu získal stříbro, venku pak na evropském šampionátu družstev zapsal osobní rekord 2,33 metru. Ten ho řadí na dělené čtvrté místo aktuálních světových tabulek. Před Tokiem ho trápily menší nespecifikované zdravotní problémy, proto nestartoval na domácím vrcholu v Jablonci. Čtyřiadvacetiletý Štefela ale už hlásí: „Jsem zdravý a těším se!“
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
JAKUB VADLEJCH (oštěp) Na mistrovství světa debutoval už v roce 2011 v Tegu a čeká ho sedmý světový šampionát. Třikrát na na této akci získal medaili – stříbro v Londýně 2017 a bronzy v Eugene 2022 a Budapešti 2023. V aktuální sezoně, do níž vstoupil s novým koučem Miroslavem Guzdekem, vinou zdravotních problémů závodil jen dvakrát. Nejdál hodil 82,33 metru, což je daleko od jeho běžných výkonů v uplynulých letech.
Autor: Reuters
LADA VONDROVÁ (400 m) Ze silných českých čtvrtkařek je jediná zdravá. Šestadvacetiletá Vondrová je na mistrovství světa počtvrté, předtím se vždy probojovala do semifinále. V Budapešti k tomu ještě přidala překvapivý bronz se smíšenou štafetou na 4x400 metrů. Jejím sezonním maximem je 51,47 sekundy, osobní rekord z roku 2023 má 50,92.
Autor: Iva Roháčková
ANDREA ŽELEZNÁ (oštěp) Na vrcholné akci byla dosud jen na mistrovství Evropy v Římě, kde vypadla v kvalifikaci. Ve dvaatřiceti letech ji tak čeká světová premiéra. V Jablonci se stala mistryní republiky, jejím letošním maximem je 60,88 metru, což je zároveň i její nejdelší hod kariéry.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA