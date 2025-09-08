Opora Vadlejch, matadoři a dravé mládí. Kdo všechno míří na vrchol do Tokia?

Autor:
  15:01
Celkem pětadvacet. Tolik se představí českých atletů na letošním vrcholu sezony v podobě mistrovství světa v Tokiu, které startuje v sobotu 13. září. Jde o nejpočetnější výpravu od roku 2017. Kdo všechno v ní figuruje? Podívejte se v přehledu.
Oštěpař Jakub Vadlejch při odletu na mistrovství světa do Tokia Diskař Marek Bárta v kvalifikaci na atletickém ME v Mnichově. Půlkař Jakub Dudycha na mistrovství Evropy družstev Kladivář Patrik Hájek na atletickém mistrovství republiky ve Zlíně Chodec Vít Hlaváč (vlevo) během mistrovství Evropy družstev v Poděbradech David Holý v kvalifikaci tyčkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. Michaela Hrubá se raduje ze zdařilého pokusu na mistrovství Evropy družstev v... Radek Juška letí ve finále dálkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. Marin Konečný v oštěpařské kvalifikaci na atletickém ME v Mnichově. Ondřej Kopecký v dálkařském sektoru na mítinku v Götzisu Karolína Maňasová slaví triumf na ME do 23 let v Bergenu. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na mistrovství Evropy družstev v Madridu.

Výsledky

