Opora Vadlejch, matadoři a dravé mládí. Kdo všechno míří na vrchol do Tokia?
OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata
Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...
Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů
Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...
Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou
Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...
Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...
Polský nápor přišel pozdě, Sengün dotáhl Turky do evropského semifinále
Turečtí basketbalisté si po 24 letech zahrají semifinále na mistrovství Evropy. V Rize si tým kolem hvězdného pivota Alperena Sengüna poradil s Polskem 91:77 a zůstal ve hře o druhou medaili z...
Jeden z nejhorších výkonů pod Haškem, shodli se čtenáři. Chválili gólmany i Berana
Ačkoliv jim o nic nešlo, čeští fotbalisté v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) nepředvedli dobrý výkon, za což si od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužili průměrnou známku 3,59. Je...
Davis Cup mezi Kanadou a Izraelem bude bez diváků. Kvůli bezpečnosti
Víkendový zápas Davis Cupu mezi tenisty Kanady a Izraele se v Halifaxu odehraje bez diváků. Z bezpečnostních důvodů kvůli válce v Gaze o tom rozhodla pořádající organizace Tennis Canada.
Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích
Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.
Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?
Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...
Místo velkolepého boje zmar a vztek. Vuelta kvůli protestům opět posouvala cíl
Znovu byla etapa španělské Vuelty poznamenaná propalestinskými demonstranty. Na čele 16. dějství zbyla už jen dvojice, která se chystala na závěrečný výšlap, když přišla informace, že kvůli...
Sestry Kovačkovy chtějí vyhrát grandslam i olympiádu. Občas se hádáme, přiznávají
Na Australian Open a ve Wimbledonu vypadly v semifinále, na Roland Garros nezvládly rozhodující zápas. Až na US Open to talentovaným sestrám Aleně a Janě Kovačkovým vyšlo a konečně získaly společný...
Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?
Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...
Jedenadvacítka unikla ostudě. Po obratu vydřela nad Gibraltarem výhru 2:1
Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o mistrovství Evropy 2027. Na Gibraltaru zvítězili po obratu 2:1, čímž navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli...
Nuno se rozhádal s výstředním majitelem, v Nottinghamu ho střídá Postecoglou
U fotbalistů Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na...
Prodej zděné chaty s velkou terasou jen 70 m od Orlické přehrady TRHOVKY
Milešov - Klenovice, okres Příbram
4 900 000 Kč
Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci
Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...
Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy
O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...