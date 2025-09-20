Tokijský tajfun. Bitva století. Když se na mistrovství světa létalo do jiné dimenze

Jedna z nejúžasnějších soutěží atletické historie.
Duel století.
Tokijský tajfun.
Říká se jí různě.
Lewis předvedl nejkvalitnější sérii všech dob 868, 883, 891, 887, 884 centimetrů, ale přesto byl druhý. Powell totiž svým nejlepším pokusem dolétl až na značku 895 centimetrů.
Titul byl jeho, stejně tak i třiadvacet let starý světový rekord Boba Beamona.
„Zůstal jsem tehdy na stadionu a díval se,“ vzpomíná oštěpař Jan Železný, který neprošel kvalifikací. „Masakr, jeden z nejkrásnějších závodů, který jsem kdy viděl.“
Dálka je rytmus, tanec. Říkali o mně, že jsem robot, ale já si připadal jako jaguár. Rychlost, mrštnost, ladné pohyby.