Tokijský tajfun. Bitva století. Když se na mistrovství světa létalo do jiné dimenze

Američan Mike Powell ve skoku do dálky na mistrovství světa v Tokiu 1991 | foto: Profimedia.cz

Michal Koubek
  12:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Místo starého olympijského stadionu tu dnes stojí moderní komplex s kapacitou skoro 70 tisíc lidí. I Tokio se změnilo. Z necelých 12 milionů nabobtnalo na téměř 15. Evropanovi se může zdát ještě ztřeštěnější než dřív, barevnější. Co však stále drží, je světový rekord Američana Mika Powella, který tu stanovil. Na jeho bitvu proti krajanovi Carlu Lewisovi při mistrovství světa 1991 se nedá zapomenout.

Jedna z nejúžasnějších soutěží atletické historie.

Duel století.

Tokijský tajfun.

Říká se jí různě.

Lewis předvedl nejkvalitnější sérii všech dob 868, 883, 891, 887, 884 centimetrů, ale přesto byl druhý. Powell totiž svým nejlepším pokusem dolétl až na značku 895 centimetrů.

Titul byl jeho, stejně tak i třiadvacet let starý světový rekord Boba Beamona.

„Zůstal jsem tehdy na stadionu a díval se,“ vzpomíná oštěpař Jan Železný, který neprošel kvalifikací. „Masakr, jeden z nejkrásnějších závodů, který jsem kdy viděl.“

Dálka je rytmus, tanec. Říkali o mně, že jsem robot, ale já si připadal jako jaguár. Rychlost, mrštnost, ladné pohyby.

Mike Powell

Tokijský tajfun. Bitva století. Když se na mistrovství světa létalo do jiné dimenze

Od našeho zpravodaje v Japonsku Místo starého olympijského stadionu tu dnes stojí moderní komplex s kapacitou skoro 70 tisíc lidí. I Tokio se změnilo. Z necelých 12 milionů nabobtnalo na téměř 15. Evropanovi se může zdát ještě...

20. září 2025

