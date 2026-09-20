Almgren zářil na MS. Nadvládu Afričanů v půlmaratonu ukončil evropským rekordem

Almgren pro sebe rozhodl finiš v dlouhé cílové rovince, v němž za sebou nechal nakonec o pět sekund Keňana Nicholase Kipkorira, který dlouho udával tempo. Třetí skončil dvojnásobný olympijský šampion Joshua Cheptegei z Ugandy. Almgren se zařadil na deváté místo v historických tabulkách za osmičku afrických běžců. Z první desítky vytlačil právě Kipkorira, jehož osobní maximum je 58:08. Světový rekord drží Uganďan Jacob Kiplimo časem 56:42.
Bronzový medailista z dráhové desítky na loňském mistrovství světa v Tokiu Almgren získal první globální titul. Triumf přidal k letošnímu zlatu v běhu na 10 000 metrů na kontinentálním šampionátu v Birminghamu a stal se teprve třetím evropským mistrem světa v půlmaratonu. Před ním to dokázali v roce 1993 Vincent Rousseau z Belgie a o tři roky později Ital Stefano Baldini. Od té doby vítězili pouze afričtí běžci.
Ngetichová těsně překonala čas krajanky a předchůdkyni na světovém trůnu Peres Jepchirchirové, která byla od roku 2020 světovou rekordmankou v čistě ženském závodě. Pětadvacetiletá vítězka navázala na lednový triumf na šampionátu v krosu.
Ngetichová zvítězila s padesátisekundovým náskokem před krajankou Veronicou Loleovou, třetí skončila Florence Niyonkuruová ze Rwandy. Absolutní maximum Ngetichové ze závodů společných s muži má hodnotu 1:03:04, což ji řadí na druhé místo historických tabulek o dvanáct sekund za Etiopanku Letesenbet Gideyovou.
Mistrovství světa v silničních bězích v Kodani:
Půlmaraton:
Muži: 1. Almgren (Švéd.) 58:06 - evropský rekord, 2. Kipkorir (Keňa) 58:11, 3. Cheptegei (Ug.) 58:26.