Maraton, nebo stovka? Simbu ve strhujícím finiši získal historické zlato pro Tanzanii

„V maratonu jsem něco takového v životě neviděl. Bylo to jako stovka,“ řekl v cíli Petros. Prvního a druhého muže v nedělním finále závodu na 100 metrů od sebe dělilo víc - pět setin.
Trojice medailistů se od soupeřů odpoutala v posledním kilometru, na Národní stadion vbíhali společně.
Na tartanovém oválu měl blízko k vítězství Petros, ale těsně před cílem zaútočil Simbu a německý vytrvalec na jeho nástup nedokázal zareagovat. Bronz s odstupem pěti sekund získal Iliass Aouani z Itálie.
„Prostě jsem to zkoušel, zkoušel a zkoušel. Nevěděl jsem, jestli jsem vyhrál. Ale když jsem viděl obrazovku a sebe na prvním místě, přišla úleva. Zapsal jsem se do historie díky první zlaté medaili pro Tanzanii z mistrovství světa,“ radoval se třiatřicetiletý Simbu, který byl letos druhý na slavném maratonu v Bostonu.
„Když jsem dobíhal do cíle, myslel jsem, že vyhraju, takže jsem z toho trochu smutný. Ale musím to vzít. Jako sportovec se musíte poučit pro příště, tvrdě trénovat a jít dál. A být vděčný za stříbro,“ řekl Petros.
Podobně těsný byl doběh maratonu na mistrovství světa v Edmontonu v roce 2001, kdy Etiopan Gezahegne Abera porazil Keňana Simona Biwotta o jednu sekundu. V Tokiu v neděli zvítězila Keňanka Peres Jepchirchirová rovněž ve finiši o dvě sekundy před Etiopankou Tigst Assefaovou.
Obhájce titulu Victor Kiplangat z Ugandy se dlouho staral o tempo početné vedoucí skupiny, ale nakonec doběhl až patnáctý za 2:11:33.
Mistrovství světa v atletice
Tokio
Maraton: 1. Simbu (Tan.), 2. Petros (Něm.) 2:09:48, 3. Aouani (It.) 2:09:53, 4. Alame (Izr.) 2:10:03, 5. Chelangat (Ug.) 2:10:11, 6. Chiappinelli (It.) 2:10:15.