Tyčkařka Krutilová je juniorskou mistryní světa, desetibojař Juliš má v Eugene bronz

Česká výprava v USA má kompletní sbírku medailí. Už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sophie Pischnothová, Jakub Marek a Linda Botková.
Devatenáctiletá Krutilová byla velkou favoritkou soutěže. V kvalifikaci jí stačilo k postupu absolvovat jediný pokus. Finále sice zahájila křížkem na své základní výšce 410 cm, ale na dalších čtyřech už nezaváhala.
Po úspěšném zdolání 435 cm se dostala do vedení a uhájila ho. Poslední soupeřkou jí byla Ukrajinka Olha Belčenková, ale 450 cm nepřekonala.
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„Jsem strašně šťastná a furt nemůžu uvěřit, co se stalo. Jsem ráda, že po té dřině se to konečně vyplatilo,“ řekla Krutilová pro atletický svaz. Před šampionátem přitom řešila několik zdravotních komplikací. Ale karty jí přály, jak dodala emotivně.
„Tahle sezona pro mě byla hodně trnitá, i když možná to navenek tak asi úplně nevypadá. Trápila jsem se s tříslem, pak s propíchnutou nohou, na závěr tady jsem onemocněla a přemýšlela, zda nastoupím... Že jsem vyhrála, je neuvěřitelné,“ dodala.
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Juliš se posunul na průběžné stupně vítězů po oštěpu, hodil 59,92 m a byl druhý. V závěrečné patnáctistovce nakonec neodolal Nizozemci Mikaiovi Snoekovi, jasně vyhrál švédský favorit Liam Belo da Silva v letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
Juliš si vylepšil maximum na 7877 bodů a zařadil se v českých historických tabulkách této věkové kategorie na 4. místo za světové šampiony Tomase Järvinena, Františka Doubka a Jiřího Sýkoru. Na stříbrného Snoeka ztratil deset bodů. Během druhého dne se posunul na konečné třetí místo ze čtrnáctého.
„První den začal celkem slušně, až na výšku. Druhý den začal zase krásně a dopadl, jak bych chtěl,“ radoval se Juliš. V úvodu sezony si přitom poranil achilovku a kvalifikoval se na MS na poslední chvíli. „Celkově bych řekl, že je to zázrak,“ dodal.
Mistrovství světa juniorů v atletice
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