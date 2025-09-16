Připravujeme podrobnosti...
ONLINE: Mistrovství světa v atletice
Program čtvrtého dne sledujeme v podrobné reportáži.
I v kvalifikaci trojskokanek se objeví česká vlajka, národní barvy hájí Suchá. Třiadvacetiletá reprezentantka si minulý měsíc na mistrovství republiky v Jablonci vylepšila osobní rekord na 14,03 metru. Do finále postoupí všechny atletky, které překonají hranici 14,35, případně dvanáct nejlepších podle výkonu.
Štefela v kvalifikaci potvrdil své šesté místo v aktuálním světovém žebříčku. Základní výšku 216 centimetrů překonal hladce, stejně jako následnou na 221. Prvním skokem na 225 sice zapsal křížek, hned následující pokus byl ale úspěšný a český výškař se mohl začít chystat na finále.
Štefela si oddechl: Pohodička, kvalifikace zadarmo. Jen dlouhé čekání ho deptalo
V něm by chtěl minimálně zopakovat letošní nejlepší výkon 233 centimetrů, kterým si posunul osobní maximum. „Když je mistrovství světa, Evropy, zkrátka větší reprezentační akce, tak v nich nechcete vypadnout v kvalifikaci. Chcete do finále. A v něm bojovat o to, o co tady jde,“ hlásil po kvalifikaci.
Cenné kovy se budou rozdávat v dalších třech disciplínách. Kromě kladivářů o ně zabojují ještě ženy na trati 1500 metrů, kde je největší favoritkou Keňanka Faith Kipyegonová, a muži na 110 metrů překážek.
Všechny výkony sledujeme v podrobné reportáži.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu
Program čtvrtého dne
12:35 800m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha)