Stráský se po osmi disciplínách desetiboje posunul na osmé místo, dosud nasbíral 6712 bodů. Naopak bez šance na solidní umístění už je druhý český reprezentant Kopecký, který neskočil základní výšku v tyči. Před oštěpem a patnáctistovkou vede Američan Kyle Garland.
ONLINE: Závěrečný de MS v atletice
Odpolední program sledujeme v podrobné reportáži.
V kvalifikaci se výškařce Hrubé dařilo, všechny výšky zdolala na první pokus, na finále jí stačilo 192 centimetrů. „Ale nechci se tím nechat uchlácholit. Finále bude zase nový závod. Už se mi jednou stalo, že jsem postoupila z prvního místa, a pak se mi finále nepodařilo. To se mi už doufám nestane,“ říkala po závodě.
V neděli odpoledne se budou rozdávat i další medaile. Na závěr celého programu se uskuteční štafety na 4x100 metrů, předtím se kvarteta utkají i na trati 4x400 metrů. O cenné kovy zabojují diskaři a muži na 5000 metrů, ženy čeká finále běhu na 800 metrů.
Program závěrečného dne MS v atletice
10:35 Desetiboj mužů, hod oštěpem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)