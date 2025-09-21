Atletika ONLINE: Mistrovství světa vrcholí, bojují desetibojaři i výškařka Hrubá

Atletické mistrovství světa v Tokiu vrcholí, na programu jsou poslední disciplíny. Oštěp a běh na 1500 metrů čeká desetibojaře, mezi kterými jsou i dva Češi Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. O medaile budou skákat výškařky, kde české barvy hájí Michaela Hrubá. Všechny výkony sledujeme v podrobné reportáži.

Michaela Hrubá se dostává přes laťku v kvalifikaci na mistrovství světa. | foto: Reuters

Stráský se po osmi disciplínách desetiboje posunul na osmé místo, dosud nasbíral 6712 bodů. Naopak bez šance na solidní umístění už je druhý český reprezentant Kopecký, který neskočil základní výšku v tyči. Před oštěpem a patnáctistovkou vede Američan Kyle Garland.

ONLINE: Závěrečný de MS v atletice

Odpolední program sledujeme v podrobné reportáži.

V kvalifikaci se výškařce Hrubé dařilo, všechny výšky zdolala na první pokus, na finále jí stačilo 192 centimetrů. „Ale nechci se tím nechat uchlácholit. Finále bude zase nový závod. Už se mi jednou stalo, že jsem postoupila z prvního místa, a pak se mi finále nepodařilo. To se mi už doufám nestane,“ říkala po závodě.

V neděli odpoledne se budou rozdávat i další medaile. Na závěr celého programu se uskuteční štafety na 4x100 metrů, předtím se kvarteta utkají i na trati 4x400 metrů. O cenné kovy zabojují diskaři a muži na 5000 metrů, ženy čeká finále běhu na 800 metrů.

Program závěrečného dne MS v atletice

10:35 Desetiboj mužů, hod oštěpem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
12:05 Skok do výšky žen, finále (Michaela Hrubá)
12:35 800m žen, finále
12:47 5000m mužů, finále
13:10 Hod diskem mužů, finále
13:20 4x400m mužů, finále
13:35 4x400m žen, finále
13:49 Desetiboj mužů, 1500m (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
14:06 4x100m žen, finále
14:20 4x100m mužů, finále

