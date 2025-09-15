Müller se na vrchol sezony naladil nedávným titulem mistra České republiky, letos zapsal nejrychlejší čas 48,41, který je zároveň jeho osobním maximem. V Tokiu zabojuje na trati 400 metrů překážek ve čtvrtém rozběhu, ve kterém se střetne třeba s loňským olympijským vítězem Raiem Benjaminem.
ONLINE: Mistrovství světa v atletice
Odpolední program třetího dne sledujeme v podrobné reportáži.
Ve stejnou dobu čeká kvalifikace i Jušku, který se představí ve skupině B. V ní ho čeká přímý souboj s mladým Italem Mattiou Furlanim či mistrem světa z roku 2019 Tajayem Gaylem z Jamajky. Do finále postoupí všichni, kdo splní kvalifikační limit 815 centimetrů, případně dvanáct nejlepších podle výkonu.
Dopoledne bojovaly v kvalifikaci tyčkařky, mezi kterými do finále postoupila také Amálie Švábíková, odpoledne se jejich mužští kolegové utkají o medaile. Největším favoritem na zlato je bezpochyby Duplantis, který zvítězil na posledních dvou světových šampionátech.
|
Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše
Švéd už 13krát v kariéře překonal světový rekord, naposledy v srpnu přeskočil laťku ve výšce 629 centimetrů. V Tokiu se tak kromě titulu mistra světa může dočkat i dalšího posunutí na 630. Dalším adeptem na medaili je Řek Emmanouil Karalis.
Cenné kovy se budou třetí den rozdělovat ještě ve třech disciplínách – finále čeká kladivářky, muže ve steeplechase na 3000 metrů a ženy na sto metrů překážek, které předtím běží ještě semifinále.
Všechny disciplíny můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu
Odpolední program třetího dne
12:35 400m překážek mužů, rozběhy (Vít Müller)