Mistrovství světa v atletice pokračuje třetím dnem, v odpoledním programu se představí dva Češi. Překážkáře Víta Müllera čekají rozběhy, dálkař Radek Juška zabojuje v kvalifikaci. Nejočekávanější disciplínou je finále tyčkařů s Armandem Duplantisem, který chce znovu překonat světový rekord. Výkony v Tokiu sledujeme v podrobné reportáži.

Vít Müller bojuje v rozběhu evropského šampionátu v Římě. | foto: Iva Roháčková

Müller se na vrchol sezony naladil nedávným titulem mistra České republiky, letos zapsal nejrychlejší čas 48,41, který je zároveň jeho osobním maximem. V Tokiu zabojuje na trati 400 metrů překážek ve čtvrtém rozběhu, ve kterém se střetne třeba s loňským olympijským vítězem Raiem Benjaminem.

Odpolední program třetího dne sledujeme v podrobné reportáži.

Ve stejnou dobu čeká kvalifikace i Jušku, který se představí ve skupině B. V ní ho čeká přímý souboj s mladým Italem Mattiou Furlanim či mistrem světa z roku 2019 Tajayem Gaylem z Jamajky. Do finále postoupí všichni, kdo splní kvalifikační limit 815 centimetrů, případně dvanáct nejlepších podle výkonu.

Dopoledne bojovaly v kvalifikaci tyčkařky, mezi kterými do finále postoupila také Amálie Švábíková, odpoledne se jejich mužští kolegové utkají o medaile. Největším favoritem na zlato je bezpochyby Duplantis, který zvítězil na posledních dvou světových šampionátech.

Rozbité stojany? Už se jen smějeme, říká Švábíková. Ve finále se může stát vše

Švéd už 13krát v kariéře překonal světový rekord, naposledy v srpnu přeskočil laťku ve výšce 629 centimetrů. V Tokiu se tak kromě titulu mistra světa může dočkat i dalšího posunutí na 630. Dalším adeptem na medaili je Řek Emmanouil Karalis.

Cenné kovy se budou třetí den rozdělovat ještě ve třech disciplínách – finále čeká kladivářky, muže ve steeplechase na 3000 metrů a ženy na sto metrů překážek, které předtím běží ještě semifinále.

Všechny disciplíny můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Mistrovství světa v atletice v Tokiu

Odpolední program třetího dne

12:35 400m překážek mužů, rozběhy (Vít Müller)
12:40 Skok do dálky mužů, kvalifikace (Radek Juška)
12:49 Skok o tyči mužů, finále
13:23 110m překážek mužů, rozběhy
14:00 Hod kladivem žen, finále
14:06 100m překážek žen, semifinále
14:30 1500m mužů, semifinále
14:55 3000m překážek mužů, finále
15:20 100m překážek žen, finále

