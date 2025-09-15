Švábíková zvládla na MS kvalifikaci, Myslyvčukovi uteklo finále o 22 centimetrů

Tyčkařka Amálie Švábíková je ve finále atletického mistrovství světa. K postupu bylo v kvalifikaci potřeba skočit 460 centimetrů, které česká rekordmanka zdolala s velkou rezervou na druhý pokus. Středeční finále bude mít 14 účastnic.
Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu | foto: AP

Pátá žena loňských olympijských her v Paříži potvrdila pozici jedné z největších nadějí české výpravy na tomto MS. Postupem do finále napodobila úspěchy koulaře Tomáše Staňka a výškaře Jana Štefely.

Podobně jako na HMS v Číně kvalifikaci tyčkařkám prodloužily technické problémy se stojany. „To by asi nebyla tyčka žen, kdyby se tam něco nepokazilo. Kvalifikace byla poměrně v pohodě, i počasí bylo dobré. Jsem ráda, že nás nechali projít čtrnáct a nemusely jsme se po té dlouhé pauze rozeskakovávat na tu další výšku,“ řekla České televizi Švábíková.

Další zklamání po loňském vyřazení v kvalifikaci OH prožila britská spolufavoritka Molly Cauderyová. Halová mistryně světa z roku 2024 si v rozcvičování poranila kotník a do kvalifikace vůbec nenastoupila.

Britka Molly Cauderyová po zranění na mistrovství světa v Tokiu

V kvalifikaci neuspěl ani jeden z českých kladivářů. Ukrajinského rodáka Volodymyra Myslyvčuka od finále dělilo 22 centimetrů. Výkonem 75,69 metru ze závěrečné série obsadil 13. místo, tedy první nepostupové.

„Je to smutné. Víc nic nemůžu říct, jedině smutek. Kvalifikace byla úplně bez problémů, bohužel dneska mi to nestačilo,“ posteskl si.

Druhý český kladivář Patrik Hájek hodil 72,63 metru a celkově se zařadil na 28. místo. „Úplně jsem to dneska necítil, nebylo mi přáno. Nejsem spokojený. Doufal jsem ve finále, ale nevyšlo to,“ litoval.

Ve večerním bloku v Tokiu dnes budou o postup do dalších kol bojovat ještě Vít Müller v rozběhu na 400 metrů překážek a dálkař Radek Juška v kvalifikaci.

Mistrovství světa v atletice

Tokio

Finále:

Muži:
Maraton: 1. Simbu (Tan.), 2. Petros (Něm.) 2:09:48, 3. Aouani (It.) 2:09:53, 4. Alame (Izr.) 2:10:03, 5. Chelangat (Ug.) 2:10:11, 6. Chiappinelli (It.) 2:10:15.

Kvalifikace:

Muži:
Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,85, ...13. Myslyvčuk 75,69, 28. Hájek (oba ČR) 72,63 - oba nepostoupili do finále.

Ženy:
400 m př.: 1. Jonesová (USA) 53,18.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:07,68.
Tyč: 1. De Menisová (Braz.), Ayrisová (N. Zél.), Morrisová (USA), Moserová (Švýc.), Šutejová (Slovin.) a A. Mollová (USA), ...11. mj. Švábíková (ČR) všechny 460 - postoupila do finále.

