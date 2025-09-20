Aspoň nějaká disciplína vás potěšila?
Jediné pozitivum byla dálka, ta mi udělala velkou radost. Dál? Koule špatná, výška horší a aby to bylo ještě horší, tak čtvrtka byla úplně strašná. Nejhorší čas sezony, vůbec jsem ho nečekal. Přitom jsem si říkal, že běžím dobře. Jenže výsledek v cíli mi k tomu neseděl.
Už tušíte proč?
Vůbec. Doběhli jsme a koukám: 49,43! Fakt mi nepřišlo, že by to bylo tak pomalé.
Navíc hned v úvodní stovce se vám podlomila noha.
Jo jo. Paradoxně jsem udělal to, co mě trenér učí: vystartovat trochu v předklonu. Jenže jsem přitom zapomněl švihat nohama. Byl jsem moc vepředu, skoro jsem spadl, ale nakonec jsem to naštěstí ustál a doběhl ještě v jakž takž čase.
S čím půjdete do druhého dne?
Chtěl bych určitě běžet 110 metrů překážek pod čtrnáct sekund. Pak osobák v disku, taky tyči a pak už budu tušit, jak to bude vypadat směrem k celkovému výsledku. Uvidíme, co oštěp. Na patnáctku mám docela formu, tak bych chtěl taky osobák. To by bylo dobré.
Na mistrovství jste se kvalifikoval až díky odhlášení dalších závodníků, byť jste tedy tušil, že máte velkou šanci. Nicméně, představovalo čekání nějaký problém?
Ani ne. Trénoval jsem, že jedu. Jen kdyby to nakonec přece jen nevyšlo, tak bych si tím trochu prodloužil sezonu. Nic víc.
Na šampionátu jste od Ósaky 2007, kde závodili zlatý Roman Šebrle a váš současný kouč Josef Karas, poprvé dva vícebojaři. Pomáhá vám to v něčem?
Jo, určitě. Sem tam s Ondrou (Kopeckým) zavtipkujeme česky. Nikdo nám nerozumí, tak je to legrace. Ale i v soutěži si pomůžeme, pro oba to je určitě příjemnější.
Určitě je i příjemnější, že se v sobotu trochu ochladilo.
Určitě, určitě. Když jsme tu předtím trénovali, tak jen stačilo rozcvičení a byl jste celý zpocený. Ochlazení vítáme, ale zítra se má zase oteplit, tak uvidíme, jak to bude probíhat třeba na tyči.
Jinak jste se aklimatizoval dobře?
Ano. Je fajn, že se jelo takhle s předstihem. Už ani nevnímám, že je nějaký časový rozdíl. Na teplo se ale asi zvyknout nedá. Když je k němu ještě vysoká vlhkost, tak se člověk potí a potí. Zvyknout si nejde. Ale ohledně času vážně super, určitě lepší, než když jsme jeli na halové mistrovství světa do Nankingu asi tři dny před startem.
V Nankingu jste říkal, že máte rád asijskou kuchyni a že jste si občas zašel na něco do restaurace. Co v Tokiu?
Tady jsem byl skoro každý den. Upřímně, hotelové jídlo je strašné. Byli jsme na přípravném kempu v Iwaki, kde nám každý den vařili japonskou kuchyni, moc nám to chutnalo. A pak jsme přijeli sem a čekaly nás klasické evropské bufety, a navíc malý výběr. Nepříjemné. Ale v Tokiu je tolik restaurací a obchodů, že jsem nestrádal.
Trenér Karas říkal, že vás poslal i na hamburger.
Jo jo. Asijská strava je lehčí, tak abych nebyl v nějakém kalorickém deficitu, což by nebylo dobré. Tak jsem si dal i nějaký ten hamburger.
Na rozcvičovací stadion se musí z toho hlavního jezdit autobusy, jak velký problém to je pro vícebojaře?
Docela velký. Uvnitř hlavního stadionu je jen krátká rovinka. Na čtvrtku jsem zvyklý se rozběhávat trochu jinak. Nechci ale říkat, že se mi nepovedla kvůli tomu, cítil jsem se i přes to dobře. Ale určitě není příjemné jezdit někam jinam. Navíc i ráno z hotelu jedete dál autobusem a musíte o to déle vstávat. Trochu škoda.