Atletické i plavecké MS později? Odložená olympiáda mění kalendář

Světová atletika bude s Mezinárodním olympijským výborem a dalšími sportovními federacemi vyjednávat o přesném termínu OH v roce 2021. Mezinárodní atletická federace už dříve avizovala, že je připravena po dohodě s pořadateli z amerického státu Oregon upravit termín své vrcholné akce v roce 2021.

Mistrovství světa mělo být od 6. do 15. srpna 2021. „Už jsme diskutovali s organizačním výborem mistrovství světa v atletice Oregon 21 o možnosti posunu termínu. Ujistili nás, že budou pracovat se svými partnery a dalšími aktéry, aby Oregon mohl hostit mistrovství světa v jiném termínu, včetně případného termínu v roce 2022,“ uvedla Světová atletika v tiskové zprávě.

Pokud by se uvažovalo o roce 2022, musel by se brát ohled na připravované multisportovní mistrovství Evropy včetně toho atletického, které má od 11. do 21. srpna 2022 hostit Mnichov.

Úterní rozhodnutí MOV a japonských pořadatelů o odkladu OH na rok 2021 považuje federace za správné. „Je to to, co atleti chtěli, a jsme přesvědčeni, že tohle rozhodnutí všem sportovcům, technickým pracovníkům i dobrovolníkům poskytne oddech a jistotu v těchto nevídaně nejistých časech,“ uvedla federace.

Pokud to bude bezpečné, tak se letos pokusí nastartovat sezonu venkovních mítinků, která by měla začít i skončit později, než bylo plánováno. Urychleně chce rovněž provést potřebné úpravy v kvalifikačním systému na olympijské hry, aby atleti měli jistotu.

Řeší se termín plaveckého MS 2021

Mistrovství světa v plavání, které se mělo příští rok v létě uskutečnit ve Fukuoce, bude po odložení olympijských her velmi pravděpodobně přesunuto na jiný termín. Informovala o tom Mezinárodní plavecká federace FINA.



Olympiáda se měla původně konat letos na přelomu července a srpna, ale Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že kvůli nákaze byly hry přesunuty na příští léto. Měly by se tak uskutečnit ve stejném termínu jako plavecký šampionát, jenž je naplánovaný od 16. července do 1. srpna.

„FINA nyní bude s organizátory i olympijským výborem řešit, zda bude možné mistrovství světa přeložit. Naším hlavním cílem je, aby se šampionát uskutečnil, ale musíme brát ohledy i na zdraví sportovců,“ citovala agentura Reuters prohlášení plavecké federace.