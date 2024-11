Krosaře čeká v Chuchli boj o české tituly, lákadlem je i nominace na ME

Ve hře nebudou jen domácí tituly, ale i případné nominace na prosincové mistrovství Evropy v turecké Antalyi.

Na obojí mezi muži pomýšlí Jáchym Kovář, jenž útočí už na čtvrté zlato v řadě. „Je to velmi motivační do budoucna. Vážím si toho. Tohle se asi jen tak nestane,“ jásal při loňském prvenství.

O posledním titulu hovořil jako o nejtěžším, stříbrný Patrik Vebr mu totiž pořádně zatopil. „Předtím jsem vždycky utekl ještě před půlkou trati, tady jsme šli až do finále s Patrikem,“ vykládal.

Vebr nebude chybět ani tentokrát a pochvaluje si parádní formu. Naposledy se blýskl na nedávném půlmaratonu ve Valencii časem 1:03:24, který ho řadí do nejlepší desítky historických českých tabulek.

Na startovní čáru se postaví také čtyřnásobný mistr a osminásobný medailista Jiří Homoláč či dvojnásobný šampion Jakub Zemaník.

Mezi vytrvalkyněmi figuruje v seznamu přihlášených pouze jediná z loňských medailistek, tou je Anna Málková, loni bronzová.

Těsně pod stupni skončila na minulém šampionátu Adéla Hluchá. Mezi favoritky patří i stříbrná z roku 2022 Karolína Sasynová nebo vicemistryně z letošního půlmaratonu Barbora Lampová.

Otevřené závody mílařů

Tradičně nevyzpytatelnou záležitostí je závod mužů mílařů. Titul obhajuje Jakub Davidík. „Je to moc dobrý pocit, jsem spokojený. Příprava na kros nebyla úplně velká, o to víc si titulu vážím,“ hlásil po loňském triumfu.

Daniel Kotyza má se své sbírce bronz z roku 2022 a stříbro ze sezony 2020, na zlato však ještě nedosáhl, a loni skončil dokonce bez medaile. Vladimír Marčík vyhrál mílaře před třemi lety a k tomu si vyběhal ještě dva bronzy mezi vytrvalci. Na stupně vítězů by se jistě po loňském čtvrtém místě rád vrátil Viktor Šinágl.

Kategorie mílařek je v rámci šampionátu pořád relativně novou disciplínou a letos se poběží teprve potřetí. Na startu budou všechny tři medailistky z minulého roku. Obhájkyní titulu je Bára Stýblová. Anna Šimková skončila druhá. A Anita Žáková brala bronz.

Mílařka Diana Mezuliáníková v rozběhu mistrovství Evropy v Mnichově

Černým koněm může být Pavla Štoudková, která na posledním šampionátu finišovala jako čtvrtá, nebo Diana Mezuliáníková, olympionička z Tokia zatím mezi dospělými žádnou krosovou medaili nemá.

O tituly i junioři

Silné obsazení mají i juniorské závody. Mezi juniory si loni vedl nejlépe finalista letošního mistrovství světa juniorů v běhu na 3000 metrů překážek Daniel Marák, jenž skončil v Dříteči druhý.

Bronz tehdy bral Filip Toul, jenž se letos radoval ze zisku titulu dorosteneckého mistra Evropy na 1500 metrů. V Banské Bystrici si udělal medailovou radost i steeplař Adam Červinka, jenž vystoupal na stříbrný stupínek, loni byl na krosovém republikovém šampionátu čtvrtý.

V kategorii juniorek obhajuje zlato Jana Johanová. Pro finalistku mistrovství Evropy juniorů v roce 2023 by měla být největší soupeřkou stříbrná medailistka z letošního evropského šampionátu do 18 let v běhu na 2000 metrů překážek Ema Berková.