Kovář popáté v řadě, nebo někdo jiný? Blíží se krosové mistrovství republiky

Michal Koubek
  15:37
Už čtyřikrát v řadě vládl republikovému mistrovství v přespolním běhu Jáchym Kovář. Uspěje i popáté? Vrchol domácí krosové sezony se blíží, o tituly se zabojuje v sobotu 29. listopadu v Holešově.
Jáchym Kovář si běží pro titul na mistrovství republiky v krosu 2024

Jáchym Kovář si běží pro titul na mistrovství republiky v krosu 2024 | foto: ČAS/Jan Houska

Jáchym Kovář po titulu na mistrovství republiky v krosu 2024
Česká běžkyně Tereza Hrochová v cíli pražské Grand Prix
Tereza Hrochová si běží pro vítězství v závodě Běchovice-Praha
Tereza Hrochová po dokončení půlmaratonu na ME.
6 fotografií

Kovář nechyběl na stupních vítězů od roku 2020. Tehdy získal stříbro, načež odstartoval svou skvostnou sérii.

„Čtvrtý titul je úžasný. Vždycky jde o náročný boj, ale užil jsem si to,“ usmíval se loni na dostihovém závodišti v Praze Chuchli.

Kovář už letos jeden republikový titul oslavil, a to v běhu do vrchu. Překazit se mu cestu za dalším bude snažit třeba Martin Zajíc, vítěz tradičního klání Běchovice-Praha a majitel pěti českých titulů na silniční desítce.

Jáchym Kovář po titulu na mistrovství republiky v krosu 2024

Chybět by neměl ani někdejší čtyřnásobný krosový šampion Jiří Homoláč, z loňských medailistů taky bronzový Tomáš Křivohlávek, René Sasyn, jenž bral loni bronz mezi mílaři, či Viktor Šinágl nebo Lukáš Chwistek.

Kovář získal český titul v přespolním běhu, už počtvrté za sebou

Mezi ženami je papírově největší favoritkou Tereza Hrochová. Účastnice maratonských závodů na olympiádě i mistrovství světa se na krosový šampionát vrací po roční pauze, před ní slavila čtyři zlata v řadě.

Na startu by měla být i další zkušená závodnice Simona Vrzalová. Stříbro z minulého roku obhajuje Adéla Hluchá, na loňský bronz se pokusí navázat Barbora Lampová. V závodě mílařek se představí například další zkušená závodnice Diana Mottlová, dříve Mezuliáníková.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

26. listopadu 2025  15:37

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další...

26. listopadu 2025  15:32

Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Nikde jinde v NHL víc Čechů nenajdete. Trumf, který dlouho držel Boston a díky němuž nalákal spoustu českých hokejových fandů, nyní přepustil kanadskému Vancouveru. Ale zůstane mu na dlouho? Vedení...

26. listopadu 2025  15:22

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:04

Jdu do sezony s mírným optimismem, řekl prezident Českého svazu biatlonu Hamza
26. 11.

Směr Anterselva, hra o olympiádu začíná. Radši moc neplánuju, říká Davidová

Tereza Voborníková (vlevo) s Markétou Davidovou hovoří na tiskové konferenci...

S navrátivší se Markétou Davidovou, s opět obměněným trenérským tandemem u družstva žen i s výrazně navýšeným počtem dnů na vysokohorských kempech. Tak vstupuje do nové sezony česká biatlonová...

26. listopadu 2025  14:41

Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)

V červenci slavnostně spustili rekonstrukci zchátralého harrachovského můstku K-120. Plány byly velké: vybudování Národního sportovního centra jako v Nymburce nebo Račicích, hovořilo se o návratu...

26. listopadu 2025  14:33

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...

26. listopadu 2025  14:03

Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky

Ústecký Derius Eatmon v akci proti Ostravě.

Další Američan z kola ven. Basketbalová Sluneta během čtrnácti ligových kol propustila už třetího, nejprve se pakoval křídelník Glover, pak pivot Kennedy a nyní i jeho náhrada J. D. Eatmon....

26. listopadu 2025  13:11

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Krejčího body nepomohly odvrátit debakl s nejslabším. Dončič zářil v derby

C. J. McCollum (3) z Washington Wizards jde do nájezdu v zápase s Atlanta...

Atlanta Hawks tento nezdar ve svých plánech rozhodně neměli. V basketbalové NBA prohráli jednoznačně 113:132 na palubovce nejhoršího týmu soutěže Washington Wizards, který uspěl po sérii 14 porážek....

26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  12:19

