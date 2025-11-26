Kovář popáté v řadě, nebo někdo jiný? Blíží se krosové mistrovství republiky

Kovář nechyběl na stupních vítězů od roku 2020. Tehdy získal stříbro, načež odstartoval svou skvostnou sérii.
„Čtvrtý titul je úžasný. Vždycky jde o náročný boj, ale užil jsem si to,“ usmíval se loni na dostihovém závodišti v Praze Chuchli.
Kovář už letos jeden republikový titul oslavil, a to v běhu do vrchu. Překazit se mu cestu za dalším bude snažit třeba Martin Zajíc, vítěz tradičního klání Běchovice-Praha a majitel pěti českých titulů na silniční desítce.
Chybět by neměl ani někdejší čtyřnásobný krosový šampion Jiří Homoláč, z loňských medailistů taky bronzový Tomáš Křivohlávek, René Sasyn, jenž bral loni bronz mezi mílaři, či Viktor Šinágl nebo Lukáš Chwistek.
Mezi ženami je papírově největší favoritkou Tereza Hrochová. Účastnice maratonských závodů na olympiádě i mistrovství světa se na krosový šampionát vrací po roční pauze, před ní slavila čtyři zlata v řadě.
Na startu by měla být i další zkušená závodnice Simona Vrzalová. Stříbro z minulého roku obhajuje Adéla Hluchá, na loňský bronz se pokusí navázat Barbora Lampová. V závodě mílařek se představí například další zkušená závodnice Diana Mottlová, dříve Mezuliáníková.